Senadora del Pacto Histórico respaldo llamado del Parlamento Latinoamericano por ataques de Estados Unidos en el Caribe

Gloria Flórez advirtió sobre el peligro de una escalada militar externa en América Latina y el Caribe, pidiendo una respuesta conjunta para salvaguardar la estabilidad y evitar consecuencias imprevisibles en la región

La senadora del Pacto Histórico
La senadora del Pacto Histórico llama a la unidad regional para evitar un conflicto armado de consecuencias impredecibles - crédito Prensa Senado/Captura de Pantalla

Gloria Flórez, senadora del Pacto Histórico, apoyó la postura de Rolando González Patricio, presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico.

En su cuenta de X, la congresista advirtió sobre el riesgo de un conflicto armado en la región, al que calificó de impredecible en sus consecuencias, por lo que instó a los países de la región a mantener la estabilidad y evitar confrontaciones.

Como Vicepresidenta de Colombia, respaldo plenamente el llamado a la paz realizado por Parlatino. Hoy, más que nunca, debemos recordar la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, reafirmada por la Celac en la Declaración de Santa Marta, donde nuestros Estados se comprometieron a preservar la región como un espacio libre de conflictos, respetuoso de la soberanía, la autodeterminación y la solución pacífica de las controversias”, expresó la legisladora en sus redes sociales.

Gloria Flórez advierte sobre el riesgo de una escalada militar externa en América Latina y el Caribe - crédito @GloriaFlorezASI/X

La senadora alertó sobre el impacto de las tensiones externas en la región, señalando que “las amenazas que se ciernen sobre nuestra región, derivadas de una creciente escalada militar externa, ponen en riesgo esos principios fundamentales”.

Para Flórez, la situación exige una reacción coordinada tanto de los gobiernos como de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. “Aún estamos a tiempo de evitar un derramamiento de sangre de consecuencias impredecibles”, manifestó.

Por último, la senadora colombiana hizo un llamado a reafirmar el compromiso colectivo con la paz y la dignidad regional.

Es el momento de que los pueblos libres de América Latina y el Caribe reafirmemos juntos nuestro compromiso con la paz, la estabilidad y la dignidad de nuestras naciones. América Latina y el Caribe es y debe seguir siendo una Zona de Paz”, concluyó.

Ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe y el Pacífico - crédito Captura de Pantalla

Que dijo el presidente del Parlamento Latinoamericano

En un comunicado, el presidente de ese organismo, Rolando González Patricio, advirtió que la vida y la paz en América Latina y el Caribe enfrentan un peligro grave, tras la muerte de decenas de personas en ejecuciones extrajudiciales a bordo de embarcaciones, resultado de ataques letales perpetrados por fuerzas estadounidenses.

“La magnitud desproporcionada de efectivos, técnicas militares y medios navales estadounidenses en el Caribe, incluido un submarino nuclear, es una grave amenaza a la paz y la seguridad de toda la región, y atenta contra la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos y contra la condición de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y Zona Libre de Armas Nucleares”, explicó.

El presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño alertó sobre el riesgo de un derramamiento de sangre de consecuencias impredecibles, tras varios meses de tensión.

Rolando González Patricio denuncia ejecuciones extrajudiciales y ataques letales de fuerzas estadounidenses en embarcaciones de la región - crédito Parlatino

Según su declaración, se ha hecho evidente que el objetivo real de la operación militar estadounidense sería el derrocamiento violento del gobierno de Venezuela para tomar control de los recursos naturales de ese país.

Este viejo proceder amenaza sin excepciones el futuro del patrimonio, la integridad territorial y la soberanía de todos los Estados de América Latina y el Caribe (...) la Agencia para el Control de Drogas (DEA) no menciona en su informe de 2025 al gobierno venezolano entre los autores o facilitadores de operaciones de tráfico de drogas”, señaló.

En su mensaje, González Patricio recordó que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño ha mantenido una postura histórica de oposición a la amenaza o el uso de la fuerza.

González Patricio exige el retiro inmediato de las fuerzas armadas estadounidenses y llama a retomar el diálogo con Venezuela y la región - crédito Parlatino

“Entre sus principios permanentes e inalterables se encuentran también la no intervención; la solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales; y la prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”, indicó.

En este sentido, el presidente de Parlatino exigió el retiro inmediato de las fuerzas armadas estadounidenses de la región, así como la disposición de retomar el diálogo con Venezuela y a restaurar las relaciones con los Estados latinoamericanos y caribeños.

Parlatino insta a ambos países para que se solucionen los conflictos por medio del diálogo - crédito AFP

“Invito al gobierno de los EE.UU. a retomar el diálogo con Venezuela y a restaurar las relaciones con Estados latinoamericanos y caribeños cuyos pueblos no aceptarán jamás la imposición de la doctrina Monroe”, propuso.

Finalmente, González Patricio convocó a los congresistas estadounidenses y defensores de derechos humanos para “articular acciones que, por el camino del respeto a nuestras diversidades, conduzcan a salvaguardar la vida, la paz y un futuro digno para nuestros pueblos”.

Gustavo Petro pidió a las

En medio de labores humanitarias

Claudia Bahamón vio auroras boreales,

Concejo de Bucaramanga emite moción

Sinuano Día resultados de hoy
