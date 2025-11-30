Primer domingo de Adviento: qué es, cuándo inicia la época, cómo funciona, la oración y el encendido de la primera vela

El Adviento 2025 llega con nuevas tradiciones familiares para esperar la Navidad - crédito Freepik

El Adviento 2025 inicia la cuenta regresiva hacia la Navidad, comenzará el domingo 30 de noviembre, marcando el inicio de un periodo de preparación espiritual, según la religión católica, y establece el comienzo oficial del año litúrgico 2025-2026, lo que implica que las lecturas dominicales corresponderán al Evangelio de Mateo.

Este periodo, de origen latino —su denominación deriva del término adventus, usado en la antigua Roma para describir la llegada de personajes ilustres—, abarca los cuatro domingos previos al nacimiento de Jesús, y este año se extiende hasta el miércoles veinticuatro de diciembre.

Durante estas semanas, las familias creyentes se reúnen para realizar rituales que incluyen la colocación y el encendido de velas, una costumbre que simboliza la espera vigilante y la esperanza en la llegada de Cristo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La estructura del Adviento divide su desarrollo en dos fases diferenciadas: durante las primeras dos semanas, las meditaciones se orientarán hacia el anuncio de la segunda venida de Cristo y la invitación a la vigilancia espiritual.

La corona de Adviento y el encendido de la primera vela: el ritual que une a las familias en 2025 - crédito Freepik

Por el contrario, las últimas dos semanas se centrarán en la espera inmediata del nacimiento de Jesús en Belén, promoviendo una preparación más directa hacia la Navidad.

A lo largo de todo el periodo, la reflexión cristiana ahonda en tres ejes: la memoria histórica del nacimiento de Cristo, la vigilia ante su llegada al final de los tiempos y su presencia actual en la vida diaria.

La atmósfera general se caracteriza por la sobriedad y la austeridad, con música contenida, reducción en la cantidad de flores y una alegría discreta que se intensifica durante el domingo Gaudete, según la religión y el color morado predomina en el altar y en las vestimentas del clero, expresando penitencia y preparación.

Un elemento recurrente es la corona de Adviento, en la que semanalmente se enciende una vela hasta completar las cuatro, simbolizando la espera progresiva.

La Virgen María y la luz de Cristo inspiran el inicio del Adviento 2025 en los hogares católicos - crédito Freepik

En el ámbito doméstico, las familias suelen colocar la corona en un lugar destacado de la casa, junto a una imagen de la Virgen, iluminando el entorno con una luz cálida para propiciar el recogimiento y durante la oración del primer domingo de Adviento, se recomienda nombrar a un monitor (el que va a dirigir la oración) —frecuentemente uno de los padres— y a uno o varios lectores, mientras el resto de los presentes responde, canta o formula peticiones, integrándose así en el contexto de reflexión y espera que define este tiempo litúrgico.

La ceremonia familiar inicia con la señal de la cruz, seguida de una exhortación a no dejarse vencer por las dificultades del mundo ni por la crisis nacional.

“Jesús viene a nuestro encuentro y nos dice: ¡Permanezcan despiertos!”, se dice para recordar el mensaje central de Adviento, que es un llamado a la vigilancia espiritual y se convierte en el eje de la celebración.

Al comenzar la liturgia, se invita a los presentes a armar la corona de Adviento y encender la primera vela morada, reconociendo a Jesús como la luz del mundo que ha vencido la oscuridad y la muerte.

La corona de Adviento, tradición que une a las familias católicas - crédito Freepik

La oración inicial expresa: “Señor Jesús, queremos hoy armar la corona de Adviento y encender la primera vela morada para reconocerte como la luz del mundo que ha triunfado sobre las tinieblas y la muerte. Amén”.

La bendición de la corona constituye un momento especial, en el que se pide a Dios que este símbolo recuerde cada domingo la importancia de estar atentos para recibir a Cristo, que trae la salvación y se ruega también que las adversidades no impidan el compromiso con la transformación del mundo.

“Señor, te pedimos que derrames tu bendición sobre esta corona, para que nos recuerde domingo a domingo que debemos estar despiertos para acoger a Cristo que nos trae la salvación. No dejes que los males que nos rodean nos impidan comprometernos contigo para cambiar el mundo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén”, dice la oración de bendición.

El encendido de la primera vela se acompaña de una plegaria que compara este gesto con el de quien enciende una lámpara para salir al encuentro de un amigo en la noche y se expresa el deseo de estar preparados y alegres ante la llegada de Jesús, reconociendo las dificultades y tentaciones que pueden adormecer el espíritu, pero reafirmando la voluntad de permanecer vigilantes.

“Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven. Muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!”, es la oración que se proclama al encender la vela.

Detalles sobre el primer domingo de Adviento 2025 - crédito Freepik

La celebración continúa con la lectura del Evangelio según Lucas 21,25-36, momento en el que el guía proclama: “Palabra de Dios”, y la asamblea responde: “Te alabamos, Señor”.

Tras la lectura, se propone un tiempo de silencio para meditar y dialogar en familia sobre cómo disponer mejor el corazón para recibir a Jesús en la Navidad. Luego, en la sección de peticiones, los participantes presentan sus intenciones particulares, respondiendo todos: “¡Ven, Señor, te esperamos!”. Posteriormente, se reza en conjunto un padrenuestro y un avemaría.

La oración final se dirige a la Virgen María, pidiéndole que acompañe a la familia durante el Adviento, especialmente en los momentos de mayor carga y responsabilidad.

La plegaria concluye: “Querida Madre, se te ha encomendado la misión de estar siempre despierta para atender todas nuestras necesidades, particularmente cuando el peso de las responsabilidades nos agobian. Camina junto con nosotros en este Adviento. Amén.”