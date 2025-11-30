Colombia

No tuvo tiempo para sobarse: Hombre salió rodando, la motocicleta siguió andando y tuvo que perseguirla por varios metros, todo quedó en video

El hecho se registró cuando el hombre realizaba maniobras prohibidas en el vehículo en una zona peatonal

Guardar
Según los testigos, el joven cayó del vehículo al hacer una maniobra peligrosa - crédito @caribenoticias24horas / Instagram

El reciente incidente en el que un joven motociclista perdió el control de su vehículo mientras realizaba maniobras prohibidas en una zona peatonal de Salgar, Atlántico, ha reavivado el debate sobre la seguridad vial, pero también ha generado risas debido a la manera en que pasó.

La situación, que no dejó heridos, generó alarma entre los habitantes y expuso la vulnerabilidad de quienes transitan por áreas destinadas exclusivamente a peatones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con testigos, el conductor intentó mantener la motocicleta sobre una sola rueda, pero terminó cayendo al pavimento. La moto continuó su trayecto sin control, lo que puso en peligro a varias personas presentes en la zona.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar, en redes sociales, usuarios expresaron su preocupación y cuestionaron la falta de sanciones efectivas.

En el video se observa
En el video se observa que la moto sin conductor continúa durante varios metros - cr

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Zona peatonal? Y motos a toda velocidad? Qué peligro!” y “El pan de cada día con las motos transitando por los andenes”. Otros mensajes reflejaron alivio por la ausencia de víctimas, como “salió ganando que no le pasó nada, gracias a Dios”, mientras algunos reclamaron medidas más estrictas: “Y qué sanción?? Y si hubiese cegado la vida de un niño o cualquier persona??”.

El contexto en el que se produjo este hecho es especialmente relevante. Salgar, corregimiento del municipio de Puerto Colombia, es conocido por su proximidad a Barranquilla, sus playas y el histórico Castillo de San Antonio de Salgar. Sin embargo, la problemática de la movilidad y el uso indebido de motocicletas en espacios restringidos se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades y la ciudadanía.

Las cifras oficiales refuerzan la gravedad del panorama. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el departamento del Atlántico registró un aumento del 20,81% en el número de víctimas fatales por siniestros viales hasta octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El reporte indica que las muertes pasaron de 221 en 2024 a 267 en 2025, lo que representa un incremento significativo. Los motociclistas constituyen el grupo más afectado, con 151 fallecidos, seguidos por los peatones, que suman 81 muertes.

Las maniobras prohibidas se sancionan
Las maniobras prohibidas se sancionan según la gravedad del hecho - crédito Freepik

A nivel nacional, la ANSV advierte que los siniestros viales continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta en Colombia. Más de la mitad de las víctimas fatales son motociclistas, mientras que los peatones conforman otro segmento crítico. Entre las causas más frecuentes de estos accidentes se encuentran el exceso de velocidad, el irrespeto a las normas de tránsito, el consumo de alcohol y la falta de elementos de protección personal.

En cuanto a las sanciones por maniobras peligrosas y otras infracciones, la normativa colombiana establece diferentes tipos de multas y medidas.

Agarrarse a otro vehículo se sanciona con una multa tipo A de $161.200 en 2025 si se considera infracción simple, pero puede llegar a tipo D, con $1.423.500 en 2025, si se clasifica como maniobra peligrosa. Adelantar entre dos vehículos en sus respectivos carriles también corresponde a una infracción tipo A, con la misma multa de $161.200 en 2025.

Transitar por zonas restringidas o prohibidas, como andenes o ciclovías, se sanciona con una multa tipo A de $161.200 en 2025, aunque las ciclovías cuentan con una penalización específica. Realizar maniobras peligrosas, como zigzaguear, puede considerarse infracción tipo D, lo que implica una multa de $1.423.500 en 2025 y la posible inmovilización del vehículo.

En Atlántico han aumentado las
En Atlántico han aumentado las muertes por accidentes de tránsito - crédito Freepik

Otras infracciones habituales incluyen no usar casco, lo que puede llevar a la inmovilización de la motocicleta, el exceso de velocidad, que acarrea sanciones económicas y la retención del vehículo, y la falta de documentos en regla, como el Soat o la licencia de conducción, que también pueden derivar en multas y la inmovilización. Modificar ilegalmente las características originales de la motocicleta constituye otra falta sancionable.

En los casos más graves, cuando una maniobra se considera altamente peligrosa, la multa asciende a $1.423.500 en 2025 y la motocicleta queda inmovilizada hasta que se pague la sanción y los gastos asociados a grúa y patios. Si la infracción es clasificada como tipo D, la inmovilización del vehículo es obligatoria.

Temas Relacionados

Puerto ColombiaAccidentes en motoAccidentes de tránsitoPuerto SalgarColombia-Noticias

Más Noticias

Mariana Pajón compartió la primera fotografía de su hijo: Théo Pelluard Pajón

La mejor deportista olímpica en la historia de Colombia hizo una pausa en su carrera para dedicarse a la maternidad junto a su esposo, el también bicicrosista, Vicent Pelluard

Mariana Pajón compartió la primera

Cayó alias Fox, presunto extorsionista de La Inmaculada en Tuluá: fue capturado mientras le cobraba 200.000 pesos a una mujer

La investigación detalla que este sujeto utilizaba el nombre de la estructura criminal para intimidar a sus víctimas y presionarlas bajo amenazas directas contra ellas y sus familias

Cayó alias Fox, presunto extorsionista

Centro Democrático señaló aumento de grupos armados bajo la gestión de Gustavo Petro y recordó los logros del uribismo

El informe divulgado por el partido de Álvaro Uribe Vélez, sostiene que los grupos armados ilegales han crecido un 15% en 2025

Centro Democrático señaló aumento de

María del Mar Pizarro respondió a mensaje de Katherine Miranda diciendo que no votaría por Iván Cepeda: “Lo mismo va para quienes votaron por Miranda”

La congresista del Pacto Histórico replicó a Katherine Miranda tras su rechazo a Iván Cepeda, señalando que la advertencia sobre errores electorales también aplica para quienes respaldaron a Miranda y otros legisladores

María del Mar Pizarro respondió

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

El chef colombiano abrió su corazón en una entrevista, contando cómo el alcohol y la presión casi lo alejan de su familia y su pasión por la cocina, hasta que decidió buscar ayuda y reinventarse

La inspiradora confesión de Jorge
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

La inspiradora confesión de Jorge

La inspiradora confesión de Jorge Rausch: de la crisis personal al éxito en la cocina colombiana

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Con emotivo mensaje, Shakira agradeció a Dua Lipa por cantar ‘Antología’ en su concierto en Bogotá: “¡Qué regalo!”

Beéle desató risas en redes sociales por video con el que “engañó” a los fans de Dua Lipa asistentes al concierto

Dani Duke contó detalles de cuando le ofrecieron “un platal” a La Liendra para que se operara las orejas: “Por favor, aceptémoslo”

Deportes

Qué necesita Deportes Tolima para

Qué necesita Deportes Tolima para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay II-2025

Así está el panorama para los exfutbolistas que reclaman su pensión a los equipos del fútbol colombiano: “Se defrauda a la nación”

Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Tolima eliminó a Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria en el último minuto por 1-0 en Ibagué