Consejo extraordinario de seguridad en Bucaramanga tras intento de asalto a joyería que dejó un policía muerto

Autoridades nacionales y locales implementan medidas tras el violento asalto frustrado en un centro comercial, que terminó con la vida de un uniformado y la captura de cinco presuntos delincuentes - crédito X

El ministro de Defensa Nacional, general (r) Pedro Sánchez, liderará en la tarde del domingo 30 de noviembre en Bucaramanga un consejo extraordinario de seguridad, con la presencia de la cúpula de las Fuerzas Militares y del director general de la Policía Nacional.

Según anunció el alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, la reunión fue motivada por el intento de asalto a una joyería ocurrido el sábado 29 de noviembre, que dejó como saldo la muerte del intendente jefe Fredy Leal Briceño, integrante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc).

El encuentro se realizará a las 04:00 p. m. en respuesta directa al incremento de delitos en la ciudad, con énfasis en robos a establecimientos comerciales durante la temporada decembrina. El ministro de Defensa confirmó su llegada tras una comunicación directa con el mandatario local, y amplió que en la cita estarán presentes los máximos responsables de la seguridad nacional.

El hecho que desencadenó la alerta

Los ciudadanos que realizaban sus compras en el lugar corrían sin rumbo tras la confusión que dejó el tiroteo - crédito Fotomontaje Infobae (@DianaSaray/X-Canal TRO/X)

Los hechos recientes involucraron a una banda proveniente de Barranquilla que arribó a Bucaramanga para cometer robos en centros comerciales. Su objetivo inmediato fue la joyería Caracas, ubicada en el centro comercial Cuarta Etapa. Al ingresar al lugar, la reacción de los uniformados de la Policía frustró el asalto.

Durante el enfrentamiento con los delincuentes, Fredy Leal Briceño, líder del Grupo de Crimen Organizado de la Mebuc, murió tras recibir un disparo. La intervención policial permitió la captura de cinco integrantes de la banda, mientras que el operativo habría dejado un delincuente dado de baja. El hecho generó pánico entre clientes, empleados y visitantes, que buscaron refugio ante el tiroteo.

Las autoridades confirmaron que el dispositivo de seguridad en los centros comerciales ya fue reforzado con un mayor contingente de uniformados para prevenir nuevos delitos. El acto violento generó consternación en la ciudad y motivó la decisión del consejo de seguridad urgente.

Recompensa y acciones inmediatas

Freddy Leal, jefe del área de crimen organizado, intentó frustrar el millonario robo mientras realizaba compras fuera de servicio - crédito @DirectorPolicia/X

El alcalde Javier Sarmiento anunció que, en articulación con la Gobernación de Santander, se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos a quien suministre información que permita capturar a los responsables directos del crimen del uniformado. “La seguridad de los bumangueses es nuestra prioridad y expresamos toda nuestra solidaridad a la familia de este héroe de la patria”, expresó Sarmiento.

Las autoridades investigan la posibilidad de que al menos otros miembros de la estructura criminal hayan huido, luego de que testigos afirmaran que había cómplices en el exterior del centro comercial esperando en un vehículo. La Policía Nacional continúa con los operativos y el llamado a la ciudadanía es compartir información relevante para la captura de los sospechosos.

Reacción institucional y homenajes

La administración del centro comercial Cuarta Etapa lamentó lo ocurrido y aseguró en un comunicado que “desde el primer momento, hemos colaborado en todos los requerimientos de las autoridades” y resaltó la rapidez y determinación de la Policía Nacional. El documento también reconoció el trabajo del personal de seguridad y de servicios generales ante la situación de emergencia vivida por los usuarios.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga frustró el robo y capturó a cinco integrantes de la banda proveniente de Barranquilla - crédito Policía Nacional

El intendente jefe Fredy Leal Briceño será velado esta tarde en la cámara ardiente de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Como parte del tributo al uniformado, a las 06:00 p. m. se realizará una velatón frente al centro comercial donde ocurrió el hecho. La institución policial y la comunidad rendirán homenaje a quien entregó su vida en el cumplimiento de sus funciones.

La muerte del policía generó reacciones en el ámbito nacional. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón manifestó solidaridad con la familia y exigió que “los asesinos del jefe Leal no pueden tener perdón ni beneficio alguno”. Además, criticó abiertamente la política de seguridad del presidente Gustavo Petro, argumentando que “el modelo Petro que ha fortalecido el crimen está haciendo metástasis en el país”.