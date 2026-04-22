Colombia

Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, denunció que “Juliana Guerrero decía que hacía misiones secretas y que debía hablar con el ELN”

La funcionaria aseguró que sus problemas dentro del Gobierno comenzaron cuando cuestionó a Guerrero y denunció presuntas irregularidades en su hoja de vida

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Primer plano de dos mujeres en un fotomontaje de risografía con fondo naranja. La mujer de la izquierda mira al frente; la de la derecha usa gafas.
Angie Rodríguez aseguró que Juliana Guerrero le hablaba de “misiones secretas” que incluían conversaciones con el ELN cuando ambas coincidían en Presidencia- crédito crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia / @jguerrero112/Instagram

La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró que una de las principales razones de la crisis que hoy enfrenta dentro del Gobierno nacional comenzó por sus cuestionamientos a Juliana Guerrero, actual funcionaria cercana a la Casa de Nariño y con influencia en el Dapre y el Ministerio de la Igualdad.

Según Rodríguez, el conflicto se originó cuando advirtió sobre presuntas irregularidades en la hoja de vida de Guerrero y expresó reparos sobre su llegada al Ejecutivo.

Mi pecado, por llamarlo de alguna manera, aunque no fue pecado, porque siento que hice lo correcto, es cuando yo digo que ella tiene títulos falsos”, afirmó la funcionaria.

Pero uno de los señalamientos hechos en entrevista con Caracol Radio más delicados fue el relacionado con supuestas referencias que Juliana Guerrero habría hecho sobre contactos con el ELN. Cuando fue consultada directamente sobre ese punto, Rodríguez respondió que no se trataba de rumores, sino de algo que, según ella, escuchó personalmente.

La gestión de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro generó polémica y fracturas dentro del equipo presidencial colombiano, según denunció Angie Rodríguez - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La directora del Fondo Adaptación afirmó que sus problemas dentro del Gobierno comenzaron cuando cuestionó la hoja de vida y los títulos de Juliana Guerrero - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Es que ya lo decía, o sea, ya lo decía cuando iba a Presidencia. Yo delante mío la escuchaba”, sostuvo.

Ante la insistencia de los periodistas sobre qué decía exactamente Guerrero, la directora del Fondo Adaptación relató que la funcionaria ingresaba constantemente a su oficina, ubicada frente al despacho presidencial, y allí hablaba de supuestas labores reservadas.

Ella entraba todo el tiempo a mi oficina, todo el tiempo… y un día yo estaba organizando la agenda y ella estaba ahí hablando eso, que porque ella hacía misiones secretas y dentro de sus misiones secretas estaba que ella tenía que hablar con el ELN”, afirmó.

Rodríguez agregó que esa conversación le generó alarma inmediata.

Y yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”, relató.

La directora insistió en que sus declaraciones se hacen bajo el respeto a la presunción de inocencia y que serán la Fiscalía y un juez quienes determinen la validez de sus denuncias.

Todo lo hablo bajo la presunción de inocencia de las personas, porque está la Fiscalía y un juez de la República quien determine la validez o no de lo que yo he denunciado”, señaló.

Carlos Carrillo aseguró que Angie Rodríguez entregó información de manera errónea y tendenciosa sobre el manejo del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia
Según Angie Rodríguez, el extorsionista que la amenazaba mencionaba constantemente a Juliana Guerrero, Carlos Carrillo y Raúl Moreno- crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

Además, aseguró que desde entonces comenzaron presiones, amenazas y una red de hostigamientos que, según ella, involucra a varias personas dentro del Gobierno.

Rodríguez sostuvo que el extorsionista que la amenazaba mencionaba repetidamente a Juliana Guerrero, a Raúl Moreno —actual jefe de despacho presidencial— y a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El extorsionista a lo largo de todo, siempre me mencionaba a Juliana, Raúl y Carrillo. Siempre”, dijo.

Sobre el origen de sus problemas, fue enfática al afirmar que todo arrancó con sus reparos sobre Guerrero. “Sí”, respondió cuando le preguntaron si el problema comenzó por su denuncia sobre Juliana Guerrero.

La funcionaria también explicó que decidió hablar públicamente porque considera que sus denuncias silenciosas ante las autoridades no estaban avanzando.

Tras su salida sorpresiva del Gobierno, Angie Rodríguez reveló que detrás de su remoción había una campaña organizada en su contra - crédito Andrea Puentes/Presidencia
Rodríguez sostuvo que decidió romper el silencio tras meses de denuncias ante las autoridades y por el temor que dice sentir por su seguridad y la de su hijo- crédito Andrea Puentes/Presidencia

Yo no denuncié ayer. Yo he venido denunciando desde hace varios meses… mis denuncias eran silenciosas ante los órganos competentes, pero todo tiene un límite y creo que el límite se cruzó”, afirmó.

Rodríguez aseguró además que se siente en estado de indefensión, con protección insuficiente y bajo temor constante por su seguridad y la de su hijo.

Incluso relató que tuvo que firmar un contrato con la Unidad Nacional de Protección para garantizar su esquema de seguridad. Según se mencionó en la entrevista, ese contrato sería por 250 millones de pesos.

También recordó que el Fondo Adaptación maneja actualmente un presupuesto de un billón de pesos, cifra que, según ella, le permitió entender muchas de las tensiones internas.

Y luego, ¿qué me encuentro yo en el Fondo? Una entidad con un presupuesto de un billón de pesos. Ahí empecé a entender muchas cosas”, dijo.

Hasta ahora, Juliana Guerrero no se ha pronunciado públicamente sobre estas afirmaciones hechas por la directora del Fondo Adaptación, que incluyen señalamientos sobre títulos académicos, presuntas conversaciones sobre el ELN y el origen de una disputa que, según Rodríguez, terminó convirtiéndose en amenazas, extorsión y un enfrentamiento abierto dentro del Gobierno.

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