Así fue la ‘mágica’ llegada de Wilmar Mejía a la DNI por orden de Petro, en medio de críticas por su idoneidad: “Apenas cumplía lo mínimo”

Wilmar Mejía enfrenta acusaciones por vínculos con disidencias de las Farc - crédito composición fotográfica

El nombramiento de Wilmar de Jesús Mejía como director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sigue generando fuerte polémica y preocupación en medio del escándalo por la revelación de los archivos de alias Calarcá que lo vincularían con las disidencias de las Farc.

Mejía, licenciado en Educación Física y conocido como ‘el Chulo’, según la investigación revelada por Noticias Caracol, asumió el cargo en 2024 en medio de cuestionamientos sobre su idoneidad y la percepción de una crisis en la inteligencia estratégica del país.

Según una investigación de la revista Cambio, la llegada de Mejía a la DNI sorprendió a expertos y funcionarios de la entidad, ya que carecería de experiencia previa en inteligencia.

Su trayectoria profesional, centrada en la educación física, contrasta con los perfiles tradicionalmente requeridos para liderar áreas estratégicas de inteligencia. De acuerdo con testimonios recogidos por la revista, Mejía fue seleccionado tras publicar un mensaje en la red social X que llamó la atención en la Casa de Nariño.

El funcionario Wilmar Mejía aseguró que no hay pruebas que lo vinculen con las disidencias de las Farc - crédito Redes sociales y EFE

Esta vía de acceso, sumada a su relación directa con el presidente Gustavo Petro, generó tensiones internas. Fuentes de la DNI señalaron que Mejía llegó a comunicarse directamente con el mandatario, lo que provocó disputas dentro de la entidad.

“Siendo laxos, apenas cumplía lo mínimo para entrar como agente básico. Nada más. Y eso porque antes nosotros no esperábamos a que la gente se presentara: la reclutábamos. Por ejemplo: ‘Nos gusta el señor X’. Lo estudiábamos, analizábamos su perfil, su acceso a fuentes y, después de un tiempo, lo abordábamos: ‘Somos de tal entidad. ¿Quiere trabajar con nosotros?’. Y, si aceptaba, se le entrenaba en dos cursos: el básico y el avanzado, con capacitación que recibimos gracias a convenios con el Mossad, el MI6 y la CIA”, señaló uno de los agentes al medio

El propio Mejía reconoció en entrevistas radiales que su designación se debió, en parte, a la buena impresión que causó su mensaje en Palacio. Además, era conocido que Petro lo había nombrado como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia en marzo de 2024. Esta cercanía con el presidente fue determinante para su ascenso, según relataron funcionarios a Cambio.

Críticas internas y deficiencias en la gestión

El director de Inteligencia Estratégica de la DNI niega cualquier relación con grupos armados ilegales en Colombia - crédito X

La llegada de Mejía a la DNI no solo generó controversia por su perfil, sino por las deficiencias evidenciadas en sus primeras intervenciones públicas. Durante entrevistas radiales, el director de Inteligencia Estratégica mostró desconocimiento sobre aspectos básicos de su gestión, llegando a responder “No me acuerdo” ante preguntas elementales.

Esta actitud fue criticada por agentes de inteligencia, quienes recalcaron que la memoria y la atención al detalle son cualidades esenciales en su labor. “Es imposible que a uno se le olvide un nombre. Uno aprende todos los detalles de los espacios por donde transita. Memoriza hasta las placas de los carros. No se olvida de una cara, porque ese es el trabajo”, explicó un agente consultado por Cambio.

Las respuestas de Mejía también evidenciaron desconocimiento sobre procedimientos internos, como la realización de pruebas de polígrafo y el uso de identidades funcionales, elementos fundamentales en la operatividad de la inteligencia.

Según los testimonios recogidos, Mejía afirmó que no se realizaban polígrafos, lo cual fue desmentido por funcionarios que aseguraron que estas pruebas siguen vigentes y son clave para la seguridad presidencial. Además, su afirmación de no haber realizado viajes internacionales fue considerada un error, ya que los agentes suelen operar bajo identidades funcionales y documentos confidenciales.

El proceso de selección de Mejía también habría estado lleno de irregularidades. Fuentes de la DNI relataron a Cambio que, aunque Mejía no superó algunas pruebas de confiabilidad, su ingreso fue facilitado tras la destitución de una experta en lectura facial y comportamiento no verbal, reemplazada por una persona de confianza de la Casa de Nariño. Este cambio abrió la puerta a su nombramiento, pese a las dudas sobre su idoneidad.

Debilitamiento institucional y politización de la inteligencia

El proceso de selección de Mejía fue criticado por presuntas irregularidades y la destitución de una experta en lectura facial, según fuentes de la DNI - crédito Joaquín Sarmiento/AFP | DNI | @wilmarmejia/X

El caso de Mejía se inscribe en un contexto más amplio de debilitamiento institucional y politización de la inteligencia en Colombia. La historia reciente de la DNI muestra una tendencia a designar en cargos clave a personas cercanas al presidente Petro, muchos de ellos exintegrantes del M-19.

Desde la creación de la DNI tras el cierre del DAS, la entidad ha tenido tres directores con pasado en la guerrilla, cuyas salidas han estado protagonizadas por escándalos y controversias.

Manuel Alberto Casanova fue vinculado al escándalo de los pasaportes de la Cancillería; Carlos Ramón González, a la corrupción en la Ungrd, y Jorge Arturo Lemus Montañez, actual director, asumió también la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Expertos consultados por Cambio advierten que la inteligencia en Colombia ha estado históricamente permeada por la politización y la corrupción, tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda.

Néstor Rosanía, abogado y especialista en defensa nacional, recordó que el cierre del DAS y la creación de la DNI buscaban profesionalizar la inteligencia, pero los vicios de uso político e ideológico persisten.

Durante el gobierno de Iván Duque, la DNI mantuvo una orientación ideológica clara, enfocando sus operaciones en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Con la llegada de Petro, la perspectiva cambió, pero la visión estratégica de la inteligencia no se ha consolidado, según el análisis de Rosanía.