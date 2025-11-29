Colombia

Volcán Puracé pasa de alerta amarilla a naranja, indicó el presidente Gustavo Petro y el Servicio Geológico Colombiano

El SGC le recomendó a las comunidades aledañas al volcán no acercarse a la zona del cráter debido al riesgo de exposición a gases o emisiones de ceniza

Petro anunció la decisión que
Petro anunció la decisión que emitió a través de un comunicado el SGC desde su cuenta de X - crédito SGC | @infopresidencia/IG

El presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego confirmó lo que se mencionó en un comunicado emitido por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) la mañana del sábado 29 de noviembre de 20025, en el que se señaló que el estado de alerta del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, cambió de amarilla a naranja.

La decisión se tomó debido a cambios importantes en los parámetros monitoreados, destacó el documento oficial.

Desde las primeras horas del 29 de noviembre de 2025 se registró un incremento en la actividad sísmica asociada a la dinámica de fluidos en el interior del volcán, lo que ha estado relacionado con la emisión de gases y cenizas a la atmósfera a través del cráter Puracé, resaltó la misiva que llevó a que el jefe de Estado señalara en un breve mensaje en su cuenta de X dicho anuncio.

“Volcán Puracé pasa a alerta naranja”, escribió Petro a las 8:27 a. m., mientras que en el documento oficial por parte del SGC se detalló que se han observado varias columnas de ceniza que superan los 1.000 metros de altura, con dispersión hacia el noroccidente del edificio volcánico.

La sismicidad permanece localizada en niveles superficiales debajo del cráter; esto indica inestabilidad en la dinámica del sistema.

Petro compartió el mensaje la
Petro compartió el mensaje la mañana del 29 de noviembre de 2025 - crédito @petrogustavo/X

Qué representa que el estado de alerta cambie de amarilla a naranja en el volcán Puracé: esto dijo el SGC

El cambio a alerta naranja implica que pueden presentarse fluctuaciones temporales en los niveles de actividad, por lo que una disminución momentánea no significa necesariamente que el volcán haya retornado a un estado estable.

Para modificar el estado de alerta a Amarilla, el SGC recalcó en su mensaje oficial que se requiere un periodo de evaluación de los parámetros monitoreados para determinar tendencias de estabilidad.

La entidad recomendó a la comunidad no acercarse a la zona del cráter debido al riesgo de exposición a gases o emisiones de ceniza que pueden ocurrir de forma repentina.

Por último, el Servicio Geológico Colombia agregó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y comunicará oportunamente cualquier cambio relevante.

