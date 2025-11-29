Tres muertos y varios heridos dejo accidente de bus intermunicipal en la vía Pasto-Cali

El vehículo, que realizaba el trayecto entre Pasto y Cali, se volcó en la rotonda del Parque Industrial, situada en las afueras de la ciudad - crédito redes sociales/X

El accidente de un bus interdepartamental en las inmediaciones de Popayán de manera preliminar ha dejado un saldo trágico: tres personas fallecidas y más de quince heridos.

El vehículo, que realizaba el trayecto entre Pasto y Cali, se volcó en la rotonda del Parque Industrial, situada en las afueras de la ciudad.

La emergencia movilizó de inmediato a los organismos de socorro, que acudieron al lugar para asistir a los afectados y coordinar el traslado de los heridos a centros médicos. El balance preliminar indica que, además de las víctimas mortales, el número de lesionados supera la quincena, aunque las autoridades continúan evaluando la situación para determinar la cifra exacta.

Las causas del accidente aún no han sido esclarecidas, pero las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias que llevaron al bus a volcarse.

Accidente de bus intermunicipal vías Pasto-Cali - crédito redes sociales/X

Camión de gaseosa choco contra peaje en Tunja

Las imágenes de un camión de la empresa Postobón colisionando contra varios vehículos y cabinas en el peaje de Tuta, Boyacá, han circulado ampliamente en redes sociales, generando preocupación entre los usuarios de la vía que conecta Duitama y Tunja.

El accidente, ocurrido en la mañana del sábado veintinueve de noviembre de 2025, involucró a múltiples automóviles y provocó daños visibles en la infraestructura del peaje.

Más de un vehículo resultó afectado. Uno de ellos, en su totalidad, en el accidente que sucedió en el peaje Tuta, en Boyacá - crédito pantallazo redes sociales/X

De acuerdo con la información preliminar difundida por medios locales a través de redes sociales, la causa principal del siniestro estaría relacionada con una posible falla en los frenos del camión, que transportaba una carga completa de bebidas.

El desperfecto mecánico habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo justo en el sector del peaje, desencadenando la colisión múltiple.Las autoridades se encuentran en proceso de investigación para determinar si el incidente dejó personas lesionadas y esclarecer las circunstancias exactas que llevaron al accidente.

Mientras tanto, las imágenes del suceso continúan viralizándose, evidenciando la magnitud del impacto y la preocupación de la comunidad por la seguridad en esta transitada ruta nacional.