Petro se fue contra exministro de Justicia que pidió su renuncia por sanción del CNE a su campaña presidencial: “Odebrecht financió su partido”

Petro se fue contra exministro de Justicia que pidió su renuncia por sanción del CNE a su campaña presidencial - crédito Presidencia - Chema Moya/EFE

El proceso de fiscalización de la financiación electoral en Colombia dio un paso sin precedentes tras la reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por exceder los límites legales de gasto en ambas vueltas de las elecciones presidenciales.

La investigación, liderada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, concluyó que la campaña de Gustavo Petro sobrepasó los topes permitidos en un monto total de $5.300.000.000. De esa cifra, $3.700.000.000 corresponden a la primera vuelta y no fueron incluidos en los informes oficiales, mientras que los $1.600.000.000 restantes se relacionan con gastos no reportados en la segunda vuelta, según confirmaron los magistrados investigadores. Ambos funcionarios recopilaron durante más de un año pruebas y testimonios que sustentaron la ponencia sancionatoria.

Entre las irregularidades detectadas, los magistrados Ortiz y Prada destacaron la omisión en el reporte de un aporte realizado por el sindicato de maestros Fecode, la contratación de publicidad política en Caracol TV, pagos a testigos electorales y un aporte de la Unión Patriótica (UP). Además, identificaron la utilización de fuentes prohibidas de financiación, como un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y pagos a testigos electorales efectuados por Ingenial Media SAS.

La resolución del CNE establece que la campaña de Petro Presidente 2022-2026 incurrió en faltas tanto por omisión de reportes como por la recepción de recursos provenientes de entidades no autorizadas, lo que refuerza la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la normativa en los procesos electorales colombianos.

Wilson Ruiz señaló que Petro engañó a los colombianos - crédito @WilsonRuizO/X

Con respecto al fallo de la entidad encargada de la vigilancia de los procesos electorales, Wilson Ruiz, exministro de Justicia, afirmó que Petro debería renunciar a su cargo como presidente de la República, puesto que, en su opinión, mintió a todo un país al violar los topes establecidos por la ley colombiana.

“Nos mintieron desde el principio. La campaña de Gustavo Petro se financió con plata de sindicatos, empresas y trampas contables. Violaron los topes, recibieron aportes prohibidos y lo sabían. No les importó cómo llegar al poder. Así ha sido su gobierno: construido sobre la mentira. El CNE comprobó más de $3.500 millones en fraude electoral. Petro renuncie YA”, escribió en X.

En reacción a las declaraciones de Ruíz, el mandatario colombiano utilizó la misma plataforma para defender su campaña. En su mensaje, Petro señaló que no hubo ningún tipo de irregularidad en su aspiración a la Casa de Nariño.

El jefe de Estado sostuvo que la decisión de la entidad está viciada por magistrados cercanos a la oposición - crédito @petrogustavo/X

Petro recordó que el Centro Democrático, partido al que Ruiz es cercano por su vínculo con la administración de Iván Duque, recibió financiación de la multinacional brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

“No hay trampas, hay una diferencia entre un Odebrecht financiando con 50 millones de dólares los partidos de los funcionarios que otorgaron la Ruta del sol II y su transversal, entre ellos el suyo; y los sindicatos del pueblo trabajador que financian con el 0,1% de esa cifra sus partidos obreros”, expuso el mandatario.

Los ataques de Petro al CNE por sanción histórica a su campaña presidencial

La sanción del CNE generó una fuerte reacción en el presidente Gustavo Petro, que no dudó en expresarse en redes. En un mensaje difundido el viernes 28 de noviembre, denunció que la decisión fue tomada por Majer Nayi Abushihab, a quien identificó como “el abogado de Fico” y quien, según el senador Antonio José Correa del partido de La U, fue el conjuez que emitió el voto clave para la sanción.

Petro se despachó contra el CNE - crédito @petrogustavo/X

Petro cuestionó la imparcialidad del CNE, afirmando: “Que nos sancione el abogado de Fico es inaceptable. El CNE no puede ya darnos garantías electorales”. El mandatario también señaló que la sanción busca impedir la personería jurídica al movimiento político que lidera, y criticó el proceso al asegurar: “Ninguno de los puntos que llaman sobretopes y, en cuyo proceso ni siquiera leyeron nuestra defensa, son sobretopes”.

Entre los datos destacados, Petro subrayó: “Lo único positivo de esta investigación, es que la misma oposición no pudo encontrar un solo aporte que puedan llamar del narcotráfico o ilegal”. Además, defendió la transparencia de su campaña y advirtió sobre intentos de sectores tradicionales para retomar el poder: “Ahora con trampas la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder”.

El presidente concluyó su mensaje convocando a la ciudadanía a respaldar la campaña por la Asamblea Nacional Constituyente: “El pueblo decidirá si vuelve a la gobernanza paramilitar o vamos Pa’lante a una Colombia Libre de mafias e injusticias. La campaña por la Asamblea Nacional Constituyente arranca y necesita su firma y mayorías en el Congreso”.