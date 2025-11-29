Nequi anuncia una migración clave: “Esto nos permitirá prestar un mejor servicio”

Billetera virtual Nequi - crédito Nequi

La plataforma digital Nequi avanzó en una migración tecnológica de gran alcance, una decisión que su CEO, Andrés Vásquez, presentó como un paso esencial para garantizar mayor solidez operativa durante los periodos de alta demanda.

La información fue detallada en un reportaje publicado por La República, medio que expuso los motivos y proyecciones que acompañan esta actualización. Según explicó la compañía, el objetivo principal es asegurar un funcionamiento más estable frente a los incrementos en el tráfico digital que suelen registrarse a final de año.

En conversación con el diario económico, Vásquez señaló que la empresa se preparó para un comportamiento inusual en la circulación de recursos dentro de la aplicación. El estimado para la temporada decembrina podría alcanzar hasta ochenta millones de transacciones diarias, una cifra que exige procesos robustos y capacidad de respuesta en tiempo real. En ese contexto, Nequi consideró imprescindible adoptar una infraestructura reforzada que permita gestionar un volumen de operaciones significativamente mayor al habitual.

El directivo afirmó que la firma mantendrá inversiones permanentes en aspectos vinculados con la seguridad, las integraciones internas y las actualizaciones técnicas. “Estamos convencidos de que esto nos permitirá prestar un mejor servicio. Los retos no paran y las inversiones en seguridad, integración y actualización siguen”, indicó Vásquez, al referirse a la necesidad de sostener un desarrollo continuo de los sistemas que soportan la operación. Para el equipo ejecutivo, esta hoja de ruta garantiza que la plataforma avance al ritmo del crecimiento de su base de usuarios.

De manera paralela a las acciones de modernización interna, Nequi implementó una campaña de prevención contra fraudes digitales, iniciativa que cuenta con la colaboración de Discos Fuentes. La estrategia se centra en promover hábitos de cuidado entre los ciudadanos durante un periodo en el que aumenta la circulación de dinero por pagos de primas y compras de temporada. Vásquez enfatizó la importancia de reforzar la atención frente a prácticas delictivas que suelen intensificarse en estas fechas. “En las temporadas de diciembre los delincuentes saben que la gente tiene la prima o saca toda la plata para ir a hacer sus compras, entonces es un momento para reforzar los mensajes de seguridad y todos tenemos el compromiso de hacerlo”, comentó el directivo.

La fintech destacó que la educación y la autoprotección siguen siendo herramientas esenciales para evitar caer en esquemas de engaño. Por este motivo, la compañía recalcó la importancia de tomar medidas preventivas, como verificar la autenticidad de enlaces, evitar compartir claves personales y utilizar únicamente los canales oficiales para operaciones financieras. La campaña busca llegar tanto a usuarios frecuentes como a quienes utilizan la plataforma de manera esporádica.

Dentro de las medidas internas, Nequi recordó que más de seiscientas personas trabajan en el desarrollo y seguimiento de la plataforma, enfocándose en garantizar un servicio confiable. La empresa señaló que cada operación pasa por un sistema de doble verificación antes de ser procesada, mecanismo que opera como una capa adicional de protección para los usuarios. Este método, junto con otros procesos de validación implementados en los últimos meses, forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la confianza en la plataforma.

Además, la compañía explicó que cuenta con herramientas automatizadas capaces de identificar movimientos inusuales. Estos sistemas, basados en algoritmos de análisis, permiten detectar operaciones que se salen del comportamiento típico del usuario y bloquearlas preventivamente. De esta manera, la firma busca minimizar el riesgo de afectaciones derivadas de transacciones no autorizadas. Según expuso Vásquez a La República, la combinación de inteligencia automatizada y revisión humana proporciona un enfoque más completo para gestionar posibles amenazas en línea.

Vásquez también mencionó que la renovación tecnológica no se diseñó únicamente para responder a la demanda de final de año. La intención es consolidar una estructura más resistente para el funcionamiento de la aplicación en el largo plazo. La compañía anticipa que la digitalización de servicios financieros seguirá aumentando y, por ese motivo, consideró necesario iniciar transformaciones que acompañen el crecimiento proyectado de la plataforma. Con esta migración, Nequi aspira a sostener su capacidad de operación en un entorno donde las necesidades de los usuarios evolucionan de manera constante.

La empresa concluyó que esta actualización representa un avance estratégico para optimizar la experiencia digital, mejorar la disponibilidad del servicio y promover una interacción más segura en un periodo en el que se incrementa de forma considerable el movimiento económico. Con ello, la plataforma busca mantener un desempeño estable en temporadas de alta actividad y fortalecer la confianza en el ecosistema financiero digital.