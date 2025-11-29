Medellín encendió los alumbrados EPM con ocho millones de bombillas LED: este año es un homenaje a la historia de la ciudad

La versión del 2025 para los alumbrados navideños fue la historia de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

La ciudad de Medellín activó en la noche del 28 de noviembre de 2025 la edición 58 de los Alumbrados EPM, un espectáculo que ilumina la capital antioqueña con ocho millones de bombillas LED, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25.000 figuras inspiradas en la Navidad, los 350 años de fundación de la ciudad y los 70 años de servicio de EPM.

El encendido oficial se realizó en Parques del Río, donde el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y el gerente general de la empresa, John Maya Salazar, pusieron en marcha los dispositivos que mantendrán los alumbrados hasta el 12 de enero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En su edición 58, los Alumbrados EPM tiene ocho millones de bombillas, 600 kilómetros de manguera luminosa y 25 mil figuras que dan vida a “En Navidad, Medellín te quiere”, un homenaje a los 350 años de fundación de la capital antioqueña y los 70 años de servicio de EPM, entre imágenes alusivas a las celebraciones decembrinas y de Navidad", comunicó la Alcaldía.

Los visitantes pueden recorrer 61 puntos iluminados en Medellín, incluyendo parques, avenidas y lugares emblemáticos entre las 6:00 p. m. y la medianoche.

El alcalde de Medellín y el gerente de EPM realizaron la inauguración del alumbrado de EPM - crédito Alcaldía de Medellín

El recorrido principal se encuentra en el nodo central de Parques del Río, abarcando 1,5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y la zona de Parques del Río.

Aquí, los asistentes acceden a experiencias innovadoras como el Domo de la Navidad, que ofrece una estructura multimedia 360°, el carriel paisa gigante con efectos especiales, el Árbol de Navidad de 25 metros de altura decorado con orquídeas moradas y un castillo monumental que narra la historia de la ciudad.

Así fue el espectáculo visto desde el aire en la capital antioqueña - crédito @ficogutierrez/IG

El alcalde de la capital antioqueña publicó en sus redes sociales un mensaje para celebrar el encendido: “En Medellín encendimos los alumbrados. Feliz Navidad 🎄 para todos. Que sea una época de mucha felicidad para todas las familias", escribió.

El comunicado oficial de la Alcaldía indicó que la invitación es a la población de Medellín a disfrutar de las luces en familia.

“La invitación a la ciudadanía es a disfrutar de los Alumbrados EPM, que estarán encendidos durante 46 días, en una ruta de la luz entre decoración tradicional con figuras tejidas a mano por madres artesanas cabeza de hogar y avanzadas tecnologías, que permiten vivir experiencias inmersivas como el Domo de Navidad, el carriel paisa, el castillo Escudo de Medellín, el Árbol de Navidad de Medellín o las fuentes cibernéticas del Edificio EPM“.

Enel Colombia emite recomendaciones para evitar riesgos con la decoración navideña

Enel Colombia difundió una serie de recomendaciones dirigidas a los hogares y comercios para prevenir accidentes eléctricos y garantizar la seguridad durante la temporada de Navidad, en un contexto en el que el uso de luces y adornos suele incrementar el consumo de energía y el riesgo de incidentes asociados a la sobrecarga de las instalaciones.

La empresa recordó la importancia de revisar el estado de la red eléctrica, emplear tecnologías eficientes y reportar cualquier anomalía o manipulación indebida.

Enel Colombia recomendó el uso de arreglos navideñosn con teconologpias LED - crédito Salitre Mágico

En cuanto al uso responsable de la energía, Enel Colombia aconsejó apagar las decoraciones, luces navideñas y electrodomésticos que no estén en uso. También recomendó utilizar iluminación LED, dado que estas bombillas consumen hasta un 60% menos energía que las tradicionales y presentan mayor durabilidad y resistencia, lo que contribuye tanto al ahorro económico como a la sostenibilidad.

Respecto a la seguridad en las conexiones eléctricas, la compañía exhortó a evitar la sobrecarga de enchufes y extensiones, ya que eso puede generar cortocircuitos o incendios. Además, advirtió sobre la importancia de no intervenir las redes eléctricas de media y baja tensión durante la instalación de luces o adornos en exteriores.

Las instalaciones en exteriores deben realizarse con materiales y equipos aprobados para tal fin, y todo trabajo especializado debe estar a cargo de técnicos certificados.

Enel Colombia recomendó los usuarios revisar el estado del cableado, asegurando que no existan daños, elementos sueltos o partes derretidas. Entre las medidas para evitar accidentes, destacó mantener a niños y mascotas alejados de enchufes y cables, usando elementos protectores y educando a los menores sobre los peligros potenciales.

Adicionalmente, Enel Colombia aclaró que durante este periodo la factura puede mostrar variaciones en el valor facturado por los ciclos de facturación, que flotan entre 27 y 33 días debido a los días festivos.