Los libros favoritos de Dua Lipa llegan a las bibliotecas públicas de Bogotá: podrá acceder gratis a las obras recomendadas por la artista

Dua Lipa ha creado su propio club de lectura, llamado Service95 Book Club, donde comparte títulos que la inspiran - crédito BuibloRed y @dualipa/Instagram

Desde 2022, Dua Lipa ha convertido la recomendación mensual de libros en una práctica habitual en sus plataformas digitales, donde comparte las lecturas que la acompañan en medio de su actividad musical.

A través de su proyecto más personal, la artista publica un título cada mes junto con una reseña y una fotografía que suele mostrarla con el libro en mano. Esta iniciativa consolidó la presencia del Service95 Book Club, un espacio de lectura en el que la cantante presenta obras que, según ha expresado, forman parte de sus intereses personales y de los temas que explora fuera de los escenarios.

En medio de su carrera como una de las figuras más reconocidas del pop, Dua Lipa comparte una selección de libros que suele estar acompañada de comentarios, entrevistas con autores y referencias a las conversaciones que busca promover entre sus seguidores.

Con motivo de su visita a Bogotá para ofrecer un concierto el viernes 28 de noviembre en el estadio El Campín, la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) informó que dos de los títulos recomendados por la cantante están disponibles para préstamo en la ciudad. La entidad hizo pública esta información a través de su cuenta de Instagram, destacando la coincidencia entre su misión comunitaria y el club de lectura fundado por la cantante.

“¿Qué tienen en común Dua Lipa y las bibliotecas públicas? Ambas tienen un club de lectura”, menciona la publicación, seguido de una explicación en la que se señala que los libros recomendados por la artista exploran temas como identidad, memoria y justicia.

Recomendados de Dua Lipa disponibles en Bogotá

La mala costumbre, de Alana S. Portero

La mala costumbre aborda la identidad y la experiencia trans en el Madrid de los años 80 y fue galardonada con el Premio Cálamo 2024 y el Reconocimiento Arcoíris 2023 - crédito Casadellibro

Uno de los libros disponibles en BibloRed es La mala costumbre, primera novela de la escritora española Alana S. Portero. La obra fue seleccionada por Dua Lipa como lectura de septiembre de 2024. En su reseña, la cantante destacó el impacto que tuvo en ella desde las primeras páginas y afirmó haber sentido “escalofríos reales” con las escenas iniciales.

Dua Lipa explicó que el libro le resultó significativo por su manera de abordar la experiencia de crecer siendo una persona trans y por la construcción del entorno social del Madrid de los años ochenta. En su comentario público escribió: “Este es un libro importante, uno que nos recuerda a la, a menudo, dolorosa y traicionera realidad de crecer como trans“, y recomendó a sus seguidores “saborear y disfrutar cada palabra”.

La autora conversó con Dua Lipa en un episodio de su pódcast Service95, donde abordaron, entre otros temas, las relaciones entre género y clase, así como el papel del acompañamiento familiar en los procesos de transición. La cantante señaló que la novela la “cautivó” por su aproximación a la identidad, el amor y la aceptación en la España posterior al franquismo.

La propia Alana S. Portero reaccionó a la recomendación de Dua Lipa en su cuenta de X, donde escribió: “En septiembre, ‘La mala costumbre’ será el libro propuesto por Dua Lipa para su club de lectura de Service95″. La obra ha sido reconocida con el Premio Cálamo 2024 a Mejor Libro del Año y recibió en 2023 el Reconocimiento Arcoíris del Ministerio de Igualdad de España.

La amiga estupenda, de Elena Ferrante

La amiga estupenda es el primer libro de la tetralogía de Elena Ferrante, que narra la amistad entre Lila y Elena en Nápoles a lo largo de varias décadas - crédito Blog Miviajeliterario

El segundo título disponible en la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá es La amiga estupenda, de la autora italiana Elena Ferrante, recomendado por Dua Lipa en junio de 2025 como parte de su lista de lecturas para el verano. En su reseña publicada en Service95, la artista escribió: “No me canso de leer este libro; es la lectura ideal para el verano, ¡por su atmósfera soleada! Si ya lo has leído, hay tres más de la serie que puedes leer“.

La novela, publicada en 2011, es la primera parte de la Saga Dos Amigas, que narra la relación entre Lila y Elena a lo largo de varias décadas en Nápoles. La obra ha sido traducida a más de cuarenta idiomas y fue adaptada en una serie televisiva producida por HBO y Rai. La narrativa se caracteriza por una voz íntima y por la reconstrucción del contexto social del sur de Italia.

Elena Ferrante, autora que escribe bajo seudónimo, ha mantenido su identidad en reserva desde la publicación de sus primeros libros. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por el tratamiento de las relaciones afectivas, el entorno familiar y las transformaciones sociales retratadas en sus historias.

Acceso a las bibliotecas públicas de Bogotá

La disponibilidad de estos libros busca promover la lectura comunitaria y acercar a los bogotanos a obras literarias de relevancia internacional - crédito BibloRed

BibloRed informó que La mala costumbre y La amiga estupenda pueden ser solicitados en varias de sus bibliotecas públicas, de acuerdo con la disponibilidad de cada sede. Para acceder al préstamo, los ciudadanos únicamente deben estar registrados a la plataforma de red.

La entidad invitó a consultar su catálogo digital y verificar en tiempo real los ejemplares disponibles y las sedes donde pueden ser encontrados los libros. Con esta iniciativa divulgada en redes sociales, BibloRed destacó su interés en promover la lectura comunitaria en Bogotá y en acercar a los usuarios a obras que forman parte de las recomendaciones literarias compartidas por sus artistas favoritos.

En la capital colombiana hay aproximadamente 145 espacios de lectura, de los cuales 28 corresponden a bibliotecas físicas que integran formalmente la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. En ellas, los ciudadanos pueden acceder a préstamo de libros, participar en actividades culturales, consultar colecciones digitales y participar en clubes de lectura y talleres.