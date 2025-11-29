Denuncian irregularidades en millonario contrato para confeccionar prendas de las Fuerzas Militares

Alexander Chala señala que compañías ajenas al sector, como Dismotos Patricia Mejía E.U., recibieron la mayor parte de un contrato clave, mientras la única empresa textil quedó con mínima participación - crédito Colprensa

En diálogo con Infobae Colombia, el sargento retirado Alexander Chala señaló varios cuestionamientos sobre la adjudicación del Contrato No. 006-DIADQ-INTR-2025, destinado al suministro de telas para uniformes del Ejército Nacional de Colombia.

El exsuboficial expone que en la adjudicación, que superó los 60.000 millones de pesos, se incluyó a una empresa de repuestos para motocicletas con casi la mitad de la participación en la Unión Temporal ganadora.

Chala explicó que dentro del proceso de adjudicación solo apareció un oferente, compuesto por una unión temporal formada por tres empresas. El señalamiento principal recae sobre Dismotos Patricia Mejía E.U., organización que concentra el 45% del contrato y cuya actividad, según el sargento y la información disponible públicamente, se limita al comercio de accesorios y repuestos de moto en la ciudad de Bogotá.

“Es una empresa que, como te digo, su principal función es la venta de partes de motos y todo lo relacionado con esta industria, no de telas”, afirmó Chala.

El sargento retirado expuso presuntas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos públicos y cuestiona la idoneidad de los participantes involucrados - crédito Ejército Nacional

El contrato original se fijó inicialmente en más de 46.000 millones de pesos, pero, de acuerdo con la denuncia, se solicitó una adición de 20.000 mil millones, llegando a un monto de más de 66.000 millones. La participación dentro de la unión temporal se repartió en 45% para Dismotos y 45% para SOS Capacitaciones, Suministro y Logística SAS, mientras que Fabricato, única empresa con experiencia comprobable en el sector textil militar, quedó con el 10%.

El sargento retirado insistió en la falta de idoneidad de Dismotos en este tipo de contrato. “Nunca hace referencia a ser encargada, de pronto, de comercializar este tipo de telas que son de uso exclusivo del Ejército Nacional”, reiteró Chala, que afirmó haber visitado personalmente la sede de la empresa.

En cuanto a SOS Capacitaciones, Suministro y Logística SAS, Chala expuso que se trata de una empresa que ha recibido varias adjudicaciones recientemente. El sargento (r) mencionó que esta empresa, apenas un mes antes, integró una unión temporal que se adjudicó un contrato de 6.000 millones de pesos para la dotación de kits de aseo a soldados profesionales.

Un sargento (r) advierte sobre la adjudicación de más de $66 mil millones para telas de uniformes, donde una firma dedicada a accesorios de motocicletas obtuvo casi la mitad del negocio sin experiencia en textiles militares - crédito Fuerzas Militares

Chala apuntó contra Henry Cortés, que aparece como jefe de operaciones de la compañía mencionada y que identifica como recurrente adjudicatario de contratos internos en el Ejército.

“Es el que aparece en esta empresa. El hombre ha tenido unos escándalos grandísimos, pero coaptado todo el sistema de contratos al interior del ejército”, afirmó el sargento (r) Alexander Chala.

El denunciante resaltó que Fabricato, empresa tradicional en la manufactura de textiles en Colombia, posee la experiencia técnica y el portafolio de telas requeridas por el Ejército Nacional. No obstante, pese a su conocimiento sectorial, esta firma accedió solo al 10% de la participación del contrato, en contraste con las empresas sin antecedentes en textiles especializados, lo que señaló como algo extraño.

Chala señaló que la adjudicación estuvo bajo la potestad del segundo comandante del Ejército Nacional, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, y la viceministra de Estrategia y Planeación, Angélica Verdel.

El uniformado indicó que tiene pruebas para que se investiguen las irregularidades crédito Ejército Nacional

El sargento retirado advirtió que este tipo de procesos merece vigilancia por el monto de los recursos y la idoneidad de los contratistas, por lo que puso en conocimiento los hechos a la Contraloría Delegada para las Fuerzas Militares y a la Procuraduría General de la Nación. Solicitó que se verifiquen las capacidades de la unión temporal y la experiencia específica de Dismotos Patricia Mejía E.U. para determinar si cumple los requisitos requeridos.

Chala afirmó poseer copia del contrato, los pliegos de condiciones, la oferta económica y la resolución de adjudicación, documentación que anunció pondría a disposición de las autoridades y de otras instancias del Gobierno nacional, reafirmando que persisten dudas sobre la forma en que empresas sin vínculos previos con la industria textil militar lograron posicionarse como contratistas principales en adquisiciones con impacto directo en la operatividad del Ejército Nacional.