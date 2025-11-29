Camión de gaseosas se quedó sin frenos y chocó a varios carros en el peaje de Tuta, Boyacá: causó aparatoso accidente

Más de un vehículo resultó afectado. Uno de ellos, en su totalidad, en el accidente que sucedió en el peaje Tuta, en Boyacá - crédito pantallazo redes sociales/X

En las horas de la mañana del sábado 29 de noviembre de 2025 se reportó un fuerte siniestro vial en el peaje de Tuta, en la vía que une a Duitama y Tunja, luego de que un camión de la empresa Postobón colisionó contra varios vehículos y cabinas de la estación.

Según la información preliminar divulgada por medios locales en redes sociales, el hecho se investiga como consecuencia de una posible falla en los frenos del vehículo pesado.

El camión, según se ve en las imágenes, llevaba una carga completa de bebidas sobre la ruta nacional y en el sector del peaje de Tuta, al parecer, experimentó un desperfecto mecánico, que derivó en la pérdida de control. Las autoridades investigan si hay lesionados.

Aparatoso accidente en Boyacá involucró a camión de Postobón - crédito X

El impacto del camión generó daños materiales en al menos tres vehículos y en las cabinas del peaje, según observadores presentes en el lugar.

La vía conecta dos de las ciudades más importantes del departamento de Boyacá, y registra alto flujo de tránsito pesado y particular. El portal informativo digital Boyacá 7 Días indicó que no hay confirmación oficial de personas heridas hasta el momento, aunque se mantienen las labores de verificación y atención en el área.

Usuarios de la vía y testigos señalaron que el accidente provocó congestión temporal en el corredor intermunicipal, y que agentes de la Policía y servicios de emergencia se movilizaron para asegurar la zona y atender a los ocupantes de los vehículos involucrados. Por ahora, la empresa Postobón no ha emitido declaración pública sobre lo sucedido.

Otro ángulo del fuerte accidente en Boyacá, en el que estuvo involucrado el camión de gaseosas - crédito Caracol Radio Boyacá/X

Un accidente de bus en la vía Pasto-Cali deja al menos tres muertos y más de quince heridos

Un bus intermunicipal de la línea Gacela de Flota Magdalena, que estaba cubriendo la ruta entre Pasto y Cali, se volcó en la rotonda del Parque Industrial, en las afueras de la ciudad de Popayán, específicamente en el sector de Rioblanco, departamento del Cauca.

El siniestro vial provocó la muerte de tres personas y dejó con lesiones a más de 15 pasajeros.

Según información preliminar difundida por redes sociales y medios locales, el accidente ocurrió en las horas de la mañana del sábado 29 de noviembre de 2025.

Socorristas y equipos de emergencia acudieron inmediatamente para asistir a los afectados y canalizar el traslado de los lesionados a centros hospitalarios en la ciudad.

Por su parte, las autoridades iniciaron la investigación para determinar las causas que provocaron el siniestro, pues hasta el momento no hay claridad sobre lo que llevó al bus a perder estabilidad al tomar la curva del anillo vial.

Voceros gubernamentales señalaron que se espera un reporte oficial definitivo sobre el número de víctimas una vez concluyan los procesos médicos y de identificación.

Accidente de bus intermunicipal vías Pasto-Cali - crédito redes sociales/X

Las imágenes del accidente circularon ampliamente en redes sociales, y mostraron el impacto del bus y el trabajo de los organismos de socorro sobre la vía.

La emergencia generó congestión y preocupación entre los viajeros habituales de la troncal y las familias de las víctimas.

Tragedia en Boyacá: un tractocamión se salió de la vía y chocó contra una casa, dos menores murieron

Un grave accidente de tránsito se reportó la tarde del viernes 28 de noviembre en la ruta de Los Libertadores, en el municipio de Paz del Río, Boyacá. Un tractocamión perdió el control y chocó contra una vivienda, dejando al menos dos fallecidos y seis personas heridas.

De acuerdo con información entregada por la Policía de Boyacá, el incidente ocurrió hacia las 12 del mediodía y se habría producido por una falla mecánica del vehículo. Tras el choque, un niño de 12 años y una niña de 14 murieron en el sitio, según confirmaron rescatistas citados por Noticias Caracol.

Entre los heridos se encuentra el conductor del tractocamión. Los afectados fueron trasladados por unidades de emergencia y ambulancias de hospitales de municipios cercanos como Belén, Socha, Socotá, y Duitama, reportó la E.S.E. Salud Paz del Río.

El hospital regional y la Clínica de Boyacá recibieron a los lesionados con cuadros de politraumatismo y traumas en miembros superiores, inferiores y cráneo, entre ellos una mujer de 41 años, un niño de 10 y un bebé de 23 meses.