Así quedó el ranking del desempleo en Colombia tras las últimas cifras reveladas por el Dane

La entidad confirmó que el desempleo cerró octubre con contrastes marcados entre regiones, con ciudades que avanzan y otras que aún no logran estabilizar su mercado laboral

La tasa de desocupación nacional
La tasa de desocupación nacional bajó a 8,2% en septiembre de 2025, marcando una mejora significativa respecto al año anterior - crédito Colprensa

Las diferencias regionales en el mercado laboral volvieron a quedar en evidencia con las cifras más recientes de desempleo por el Dane, que muestran cómo ciudades como Quibdó, Sincelejo y Riohacha siguen enfrentando tasas de desocupación muy superiores al promedio nacional, mientras que otras, como Medellín, Villavicencio y Bucaramanga, consolidan mejores desempeños y mayor estabilidad para su mano de obra. Los contrastes son marcados y configuran el mapa laboral con el que el país cierra 2025.

En el trimestre móvil agosto–octubre, Quibdó mantuvo el primer lugar entre las ciudades con más dificultad para generar empleo, su tasa de desocupación llegó a 23,9%. Aunque representa una leve mejora frente al año pasado, continúa duplicando e incluso triplicando los registros de otras capitales. Después aparecen Sincelejo (12,3%) y Riohacha (12,2%), dos ciudades donde la desaceleración económica y la informalidad presionan especialmente los indicadores.

Quibdó, Sincelejo y Riohacha lideran
Quibdó, Sincelejo y Riohacha lideran las tasas de desempleo más altas en Colombia, según cifras del Dane para 2025 - crédito Dane

Al otro extremo están Villavicencio (6,8%), Medellín y su área metropolitana (6,9%) y Bucaramanga (7,3%), zonas que no solo registran menos personas buscando trabajo sin conseguirlo, sino que además muestran una recuperación sostenida en la ocupación. Estos resultados reflejan patrones locales de actividad económica, desde la fortaleza del comercio y los servicios en Medellín, hasta el peso del sector agropecuario y logístico en los Llanos, que sigue dinamizando a Villavicencio.

Con ese telón de fondo, el país recibió el dato global del mes. En octubre la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,2%, según confirmó el Dane. Es una caída de 0,9 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024 y se convierte en una de las cifras más bajas de la serie histórica para la medición de octubre. El comportamiento estuvo acompañado de un crecimiento importante de la población ocupada, que aumentó en 977.000 personas, equivalente a un 4,2%.

Medellín, Villavicencio y Bucaramanga destacan
Medellín, Villavicencio y Bucaramanga destacan por su baja desocupación y estabilidad laboral en el cierre de 2025 - crédito Gobernación del Meta

La recuperación también se reflejó en otros indicadores. La tasa global de participación, que mide cuántas personas deciden estar activas en el mercado laboral, pasó de 63,9% a 65%, mientras que la tasa de ocupación subió a 59,7%. Sin embargo, el dinamismo no fue igual para todos los segmentos, la brecha de género continúa siendo amplia. Para los hombres, el desempleo fue de 6,2%, mientras que para las mujeres alcanzó 10,9%, una diferencia persistente de 4,6 puntos.

La informalidad también mostró señales preocupantes. Para octubre, el 56,1% de la población ocupada trabajó en condiciones informales, un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente al año pasado. En las principales ciudades del país, la proporción de empleos sin protección social sigue siendo uno de los retos más complejos para la política laboral.

El desempeño por sectores económicos explica parte del panorama. Las actividades con mayor aumento en número de ocupados fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (347.000 personas adicionales), Alojamiento y servicios de comida (279.000) y Transporte y almacenamiento (231.000). Por el contrario, el comercio y la reparación de vehículos perdieron 221.000 empleos, una caída que contrasta con la dinámica positiva de otros rubros.

La tasa desestacionalizada de desempleo
La tasa desestacionalizada de desempleo nacional se mantuvo estable en 8,9%, reflejando una tendencia constante en los últimos meses - crédito Europa Press

Para los jóvenes también hubo señales mixtas. Su tasa de desocupación se ubicó en 14,7% para el trimestre agosto–octubre. Las ciudades más complejas para este segmento siguen siendo Quibdó (33,8%), Sincelejo (23,8%) y Cartagena (21,0%). En contraste, Bucaramanga, Medellín y Florencia registraron el mejor comportamiento, con 11,8%.

Finalmente, el Dane informó que la tasa desestacionalizada para el total nacional se mantuvo estable en 8,9%, lo que indica que la tendencia de los últimos meses no ha variado de manera significativa. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la cifra fue de 8,8%, ligeramente superior al 8,6% del mes previo.

