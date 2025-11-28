Colombia

Registraduría confirmó que incluirá categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en la cédula de ciudadanía

La entidad presentó una reforma al sistema de identificación en Colombia al permitir que la cédula de ciudadanía y los registros civiles incluyan las opciones alternativas

Guardar
La Registraduría informó que en
La Registraduría informó que en la sección de sexo en los documentos de identidad se podrá ubicar la T de "trans" - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional anunció que las nuevas cédulas de ciudadanía en Colombia ofrecerán la posibilidad de registrar los marcadores ‘NB’ (no binario) y ‘T’ (trans) en el campo “sexo” de los documentos de identidad y los registros civiles.

El anuncio lo realizó el registrador Nacional, Hernán Penagos, desde la Casa Lgbti Sebastián Romero en Bogotá, en un acto donde se entregaron oficialmente los primeros documentos actualizados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la autoridad electoral, esta actualización representa un paso clave para reconocer y garantizar el derecho a la identificación de las personas con identidad de género diversa en el país.

Durante el último año, la Registraduría implementó adecuaciones tecnológicas para asegurar la disponibilidad del servicio en todo el territorio nacional.

“Anunciamos el fortalecimiento de nuestra solución integral de registro civil e identificación, con la inclusión de las categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y documentos de identidad”, indicó la Registraduría en sus canales oficiales.

Penagos aseguró que los ajustes tecnológicos ya permiten a personas no binarias y trans realizar y actualizar sus trámites, incluida la solicitud y expedición de la cédula digital, en cualquier sede del país. Unidades móviles y oficinas regionales ya están preparadas para garantizar el acceso equitativo y eficiente a los servicios de identificación.

El registrador Penagos comunicó la
El registrador Penagos comunicó la decisión en las redes sociales de la Registraduría - crédito Registraduría

Durante el evento, dos ciudadanos identificados en la comunicación oficial como Tonny y Mike recibieron sus nuevas cédulas de ciudadanía digital como parte del proceso de inclusión.

“Tenemos que seguir en la lucha por nuestros derechos. Lo que hemos logrado se mantiene y seguimos activos. Esto ha sido posible gracias a la participación de muchas personas”, afirmó Tonny, en declaraciones compartidas por la Registraduría.

Por su parte, Mike expresó: “Hoy celebramos que ya somos reconocidos por el Estado”.

Con la medida, Colombia se suma a los países que reconocen identidades de género alternativas en los documentos oficiales.

Registraduría Nacional inicia segunda jornada de inscripción de cédulas para elecciones de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el inicio de la segunda jornada de inscripción de cédulas en Colombia de cara a las elecciones de 2026, en las que se elegirán Congreso, presidente y vicepresidente.

Para facilitar el proceso a los ciudadanos, la entidad habilitó alrededor de 11.000 puestos de votación en todo el territorio nacional, disponibles entre el 27 y el 30 de noviembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Hernán Penagos, registrador nacional, afirma
Hernán Penagos, registrador nacional, afirma que no existe mecanismo jurídico para cancelar los comicios, ni siquiera ante una Asamblea Constituyente - crédito Colprensa

El organismo electoral explicó que deben realizar este trámite aquellas personas que cambiaron su lugar de residencia, regresaron al país de forma permanente o quienes obtuvieron su cédula de ciudadanía antes de 1988 y todavía no aparecen en el censo electoral.

Los ciudadanos pueden consultar los puestos más cercanos en la página oficial de la Registraduría Nacional.

Las próximas votaciones al Congreso de la República se realizarán el 8 de marzo de 2026, mientras que los comicios para presidente y vicepresidente tendrán lugar el 31 de mayo de 2026.

Para ejercer su derecho al voto, la única identificación válida será la cédula de ciudadanía original, ya sea la tradicional amarilla con hologramas o la digital.

La consulta del puesto de
La consulta del puesto de votación puede realizarse en línea antes de asistir a los puntos habilitados por la Registraduría Nacional - crédito Registraduría Nacional

Por su parte, colombianos en el exterior podrán inscribir su cédula hasta dos meses antes de las elecciones, en la embajada o consulado correspondiente, según lo indicado por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las fechas clave establecidas por la Registraduría para registrar el documento de identidad son el 8 de enero de 2026 para el Congreso y el 31 de marzo de 2026 para presidente y vicepresidente. Con estas jornadas, la entidad busca garantizar un proceso democrático ágil e incluyente para todos los ciudadanos habilitados para votar en el próximo ciclo electoral.

Temas Relacionados

RegistraduríaLgbtiTransBinarioCédulaColombia-Noticias

Más Noticias

El cantante colombiano Pocho Zuleta le envió mensaje a Maduro y aseguró que es su amigo en medio de un concierto

Esta afirmación del músico vallenato generó una inmediata reacción entre los asistentes y, sobre todo, en las redes sociales donde se difundió el video

El cantante colombiano Pocho Zuleta

Disidencias de “Calarcá” crecen pese a millonaria inversión en paz: le cuestan al Estado $30.299 millones

El grupo armado suma 387 nuevos miembros en siete meses y alcanza 2.802 combatientes, mientras el Estado destina treinta mil millones de pesos a negociaciones que no logran frenar su expansión

Disidencias de “Calarcá” crecen pese

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

La selección Colombia Femenina volverá a la acción en el torneo de selecciones, que dará un cupo para el Mundial de Brasil en 2027

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Gustavo Petro arremetió contra exministro que sugirió investigar ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial

El presidente negó señalamientos de financiamiento ilegal, luego de las declaraciones de Juan Camilo Restrepo, y defendió la transparencia de sus cuentas, además de cuestionar la imparcialidad del CNE

Gustavo Petro arremetió contra exministro

Por pareja de oficiales encontrada muerta en el Cantón Norte, Procuraduría investiga posibles fallas en protocolos de prevención del Ejército

El organismo de control abrió una indagación disciplinaria para establecer si la institución militar activó de manera adecuada las rutas de atención y los protocolos internos

Por pareja de oficiales encontrada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Revelan detalles del fallo de

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

La emotiva despedida de Conrado Osorio que tiene conmovidos a sus seguidores en redes sociales: fue su última publicación

Boyacoman habló sobre quién debe pagar más dinero en una relación y lanzó fuerte crítica a los jóvenes de hoy en día: “Usted es un caballero”

Altafulla reveló si está saliendo con alguien y cómo son sus días desde que salió de ‘La casa de los famosos’: “Casi no tengo tiempo”

Influenciadora colombiana fue víctima de violento robo y estuvo en shock varios días: “Todo siempre puede ser peor”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, según reporta la prensa argentina

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra para vincularse con el Manchester United

Así están las cuentas de los equipos para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay, tras la victoria del América ante Medellín