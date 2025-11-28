Registraduría confirmó que incluirá categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en la cédula de ciudadanía

La Registraduría informó que en la sección de sexo en los documentos de identidad se podrá ubicar la T de "trans" - crédito Registraduría

La Registraduría Nacional anunció que las nuevas cédulas de ciudadanía en Colombia ofrecerán la posibilidad de registrar los marcadores ‘NB’ (no binario) y ‘T’ (trans) en el campo “sexo” de los documentos de identidad y los registros civiles.

El anuncio lo realizó el registrador Nacional, Hernán Penagos, desde la Casa Lgbti Sebastián Romero en Bogotá, en un acto donde se entregaron oficialmente los primeros documentos actualizados.

Según la autoridad electoral, esta actualización representa un paso clave para reconocer y garantizar el derecho a la identificación de las personas con identidad de género diversa en el país.

Durante el último año, la Registraduría implementó adecuaciones tecnológicas para asegurar la disponibilidad del servicio en todo el territorio nacional.

“Anunciamos el fortalecimiento de nuestra solución integral de registro civil e identificación, con la inclusión de las categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y documentos de identidad”, indicó la Registraduría en sus canales oficiales.

Penagos aseguró que los ajustes tecnológicos ya permiten a personas no binarias y trans realizar y actualizar sus trámites, incluida la solicitud y expedición de la cédula digital, en cualquier sede del país. Unidades móviles y oficinas regionales ya están preparadas para garantizar el acceso equitativo y eficiente a los servicios de identificación.

El registrador Penagos comunicó la decisión en las redes sociales de la Registraduría - crédito Registraduría

Durante el evento, dos ciudadanos identificados en la comunicación oficial como Tonny y Mike recibieron sus nuevas cédulas de ciudadanía digital como parte del proceso de inclusión.

“Tenemos que seguir en la lucha por nuestros derechos. Lo que hemos logrado se mantiene y seguimos activos. Esto ha sido posible gracias a la participación de muchas personas”, afirmó Tonny, en declaraciones compartidas por la Registraduría.

Por su parte, Mike expresó: “Hoy celebramos que ya somos reconocidos por el Estado”.

Con la medida, Colombia se suma a los países que reconocen identidades de género alternativas en los documentos oficiales.

Registraduría Nacional inicia segunda jornada de inscripción de cédulas para elecciones de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el inicio de la segunda jornada de inscripción de cédulas en Colombia de cara a las elecciones de 2026, en las que se elegirán Congreso, presidente y vicepresidente.

Para facilitar el proceso a los ciudadanos, la entidad habilitó alrededor de 11.000 puestos de votación en todo el territorio nacional, disponibles entre el 27 y el 30 de noviembre, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Hernán Penagos, registrador nacional, afirma que no existe mecanismo jurídico para cancelar los comicios, ni siquiera ante una Asamblea Constituyente - crédito Colprensa

El organismo electoral explicó que deben realizar este trámite aquellas personas que cambiaron su lugar de residencia, regresaron al país de forma permanente o quienes obtuvieron su cédula de ciudadanía antes de 1988 y todavía no aparecen en el censo electoral.

Los ciudadanos pueden consultar los puestos más cercanos en la página oficial de la Registraduría Nacional.

Las próximas votaciones al Congreso de la República se realizarán el 8 de marzo de 2026, mientras que los comicios para presidente y vicepresidente tendrán lugar el 31 de mayo de 2026.

Para ejercer su derecho al voto, la única identificación válida será la cédula de ciudadanía original, ya sea la tradicional amarilla con hologramas o la digital.

La consulta del puesto de votación puede realizarse en línea antes de asistir a los puntos habilitados por la Registraduría Nacional - crédito Registraduría Nacional

Por su parte, colombianos en el exterior podrán inscribir su cédula hasta dos meses antes de las elecciones, en la embajada o consulado correspondiente, según lo indicado por la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las fechas clave establecidas por la Registraduría para registrar el documento de identidad son el 8 de enero de 2026 para el Congreso y el 31 de marzo de 2026 para presidente y vicepresidente. Con estas jornadas, la entidad busca garantizar un proceso democrático ágil e incluyente para todos los ciudadanos habilitados para votar en el próximo ciclo electoral.