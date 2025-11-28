Colombia

La emotiva despedida de Conrado Osorio que tiene conmovidos a sus seguidores en redes sociales: fue su última publicación

Antes de fallecer, el actor colombiano dejó un mensaje lleno de gratitud y serenidad que ha tocado el corazón de sus fans: “Dios, gracias por tanto, por estos años de vida...”

Guardar
Conrado Osorio deja un mensaje
Conrado Osorio deja un mensaje inspirador antes de su adiós y sus fans lo recuerdan con cariño - crédito @conradoosorio/IG

Los seguidores de Conrado Osorio han interpretado su último mensaje en redes sociales como una despedida cargada de significado.

El actor colombiano, conocido por su trayectoria en televisión, cine y teatro tanto en Colombia como en México, falleció el 27 de noviembre tras enfrentar durante años un complejo proceso de lucha contra el cáncer de colon, el cual le hizo metástasis.

A lo largo de su carrera, Osorio participó en producciones emblemáticas como La fea más bella, Clase 406, Amarte es mi pecado y Barrera de amor, además de destacarse en series y telenovelas colombianas, como El cartel de los sapos, La reina del sur, Tres Caínes y La ley del corazón, pero fueron su versatilidad y carisma los que le permitieron consolidar una sólida base de admiradores en ambos países.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los días previos a su fallecimiento, las imágenes que compartió a través de su cuenta de Instagram ofrecieron un retrato íntimo de su estado de ánimo y en esas fotografías, Osorio aparecía sereno y rodeado de quienes lo acompañaron hasta el final, transmitiendo una sensación de fortaleza pese a la adversidad.

El legado de Conrado Osorio vive en los mensajes de amor y apoyo de sus admiradores - crédito @conradoosorio/IG

La calidez que lo caracterizaba se reflejaba en cada imagen, reforzando el vínculo cercano que mantenía con su entorno y con el público al que quería hacerlo parte de su proceso.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los fans fue el último mensaje que publicó en esa red social, considerado por muchos como premonitorio y también como un reflejo de lo que fue el actor en vida, razón por la que muchos expresaron en los comentarios que fue especialmente conmovedor.

“En este día que está terminando solo quiero decir: Dios, gracias por tanto, por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas, regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, escribió el actor junto a un video en el que recopiló todos los momentos vividos durante la celebración de su cumpleaños número 49, la cual vivió en un hospital en Medellín con sus familiares.

Esta declaración, marcada por la gratitud y la aceptación, ha sido interpretada por sus seguidores como una muestra de la serenidad con la que enfrentó la última etapa de su enfermedad.

Conrado Osorio falleció tras luchar
Conrado Osorio falleció tras luchar varios meses contra el cáncer - crédito captura de pantalla/Facebook

La publicación no solo atrajo la atención por su contenido, sino también por la reacción de la comunidad que lo seguía.

Numerosos mensajes de apoyo y afecto se sumaron en los comentarios, especialmente en el contexto de la celebración de su cumpleaños, que coincidió con sus días finales, y entre las expresiones de cariño, algunos seguidores escribieron:

“Feliz cumpleaños Conrado. Te mando un abrazo inmenso. Eras mi amor platónico en mi adolescencia jajajaa”, “Que sigan llegándote bendiciones que fortalezcan el camino de la recuperación” y “Que el cielo te bendiga con fuerza y te traiga la salud de regreso querido Conra.. Celebro tu vida y el guerrero que eres! Feliz cumpleaños amigo”, dicen algunos de los mensajes.

El texto de despedida fue publicado el 26 de octubre en las imágenes se puede evidenciar el avanzado deterioro físico que tenía para ese momento el actor.

Conmoción por el último mensaje
Conmoción por el último mensaje de Conrado Osorio en redes sociales - crédito @conradoosorio/IG

En varias oportunidades Conrado había comentado cómo se sentía y lo que había estado atravesando, pero siempre con un mensaje de calma y fe.

Casi tres meses alejado de las canchas, no venía a las quimios, las había suspendido, ya que venían dos cirugías”, compartió semanas antes del desenlace.

El legado de Conrado Osorio permanece en la memoria de quienes lo conocieron y admiraron, tanto por su talento artístico como por la entereza con la que transitó los momentos más difíciles de su vida, tal como lo han expresado en las reacciones por su fallecimiento a través de las redes sociales.

Temas Relacionados

Conrado OsorioMuerte Conrado OsorioMurió Conrado OsorioMensaje Conrado OsorioÚltimo post Conrado OsorioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Registraduría confirmó que incluirá categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en la cédula de ciudadanía

La entidad presentó una reforma al sistema de identificación en Colombia al permitir que la cédula de ciudadanía y los registros civiles incluyan las opciones alternativas

Registraduría confirmó que incluirá categorías

El cantante colombiano Pocho Zuleta le envió mensaje a Maduro y aseguró que es su amigo en medio de un concierto

Esta afirmación del músico vallenato generó una inmediata reacción entre los asistentes y, sobre todo, en las redes sociales donde se difundió el video

El cantante colombiano Pocho Zuleta

Disidencias de “Calarcá” crecen pese a millonaria inversión en paz: le cuestan al Estado $30.299 millones

El grupo armado suma 387 nuevos miembros en siete meses y alcanza 2.802 combatientes, mientras el Estado destina treinta mil millones de pesos a negociaciones que no logran frenar su expansión

Disidencias de “Calarcá” crecen pese

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

La selección Colombia Femenina volverá a la acción en el torneo de selecciones, que dará un cupo para el Mundial de Brasil en 2027

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Gustavo Petro arremetió contra exministro que sugirió investigar ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial

El presidente negó señalamientos de financiamiento ilegal, luego de las declaraciones de Juan Camilo Restrepo, y defendió la transparencia de sus cuentas, además de cuestionar la imparcialidad del CNE

Gustavo Petro arremetió contra exministro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Revelan detalles del fallo de

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

Boyacoman habló sobre quién debe pagar más dinero en una relación y lanzó fuerte crítica a los jóvenes de hoy en día: “Usted es un caballero”

Altafulla reveló si está saliendo con alguien y cómo son sus días desde que salió de ‘La casa de los famosos’: “Casi no tengo tiempo”

Influenciadora colombiana fue víctima de violento robo y estuvo en shock varios días: “Todo siempre puede ser peor”

Famoso creador de contenido Lgbti lanzó fuerte crítica a la ‘tiradera’ entre Blessd y Pirlo: “Como si la orientación sexual fuera un insulto”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, según reporta la prensa argentina

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra para vincularse con el Manchester United

Así están las cuentas de los equipos para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay, tras la victoria del América ante Medellín