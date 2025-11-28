Gustavo Petro arremetió contra exministro que sugirió investigar ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial

La polémica por el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro resurge tras las acusaciones de Juan Camilo Restrepo en X - crédito Vannessa Jiménez/Reuters/Colprensa

La controversia sobre el financiamiento de la campaña presidencial de Gustavo Petro volvió a encenderse por los señalamientos del exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.

El presidente respondió de forma directa a través de su cuenta en X, cuestionando la legitimidad de las acusaciones y la imparcialidad de los órganos de control.

El eje de la disputa gira en torno a la supuesta entrada de dineros del narcotráfico y el manejo de los topes de gastos electorales, un tema que ha generado debate en la opinión pública y en los círculos políticos.

Desde su perfil oficial, Petro rechazó de plano las insinuaciones sobre fondos ilícitos.

“Exministro de estado, resaltó la ausencia del dinero del narco porque decir falsamente que recibimos dinero del narcotráfico, es lo que desde hace tres años han escrito en la prensa. Falsedades que llegaron hasta los EE. UU. con las consecuencias que ya conoce”, afirmó Gustavo Petro al medio X. El mandatario insistió en que las acusaciones carecen de sustento y que han tenido repercusiones internacionales.

Gustavo Petro rechaza las denuncias sobre supuestos fondos del narcotráfico en su campaña presidencial y cuestiona su veracidad - crédito @petrogustavo/X

El presidente también abordó el tema de los supuestos excesos en los topes de campaña, señalando irregularidades en el proceso de fiscalización.

“Tienen una factura de Caracol duplicada. Se pagó en primera vuelta pero la pusieron como factura en la primera y en la segunda vuelta. porque el CNE en su segunda versión no corrigió, si ya en la primera versión en el tiempo en que se hacen las investigaciones del CNE legalmente la había corregido”, dijo el jefe de Estado.

Según su versión, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no rectificó errores ya subsanados en la documentación original.

El mandatario cuestionó además los criterios utilizados para determinar los gastos de campaña, poniendo en duda la lógica detrás de la inclusión de ciertos rubros: “Cuénteme exministro, si la campaña acaba legalmente el día antes del día de elecciones, porque consideran sobretopes los gastos del día de elecciones después de cerrada la votación, que ya no es época de campaña?”, preguntó Gustavo Petro. El presidente puso como ejemplo los gastos asociados a testigos electorales y celebraciones posteriores al cierre de urnas.

En su mensaje, el jefe de Estado también criticó la diferencia de trato entre los aportes de distintos sectores a los partidos políticos: “¿Por qué si al mismo tiempo y en las mismas épocas los aportes que hacen los banqueros a los partidos de ustedes son legales, porque los aportes que hacen los sindicatos de trabajadores a nuestros partidos si son sobretopes? Los aportes a los partidos son legales e igual lo puede hacer una corporación empresarial que un sindicato”, sostuvo el presidente. Para él, existe un doble rasero en la evaluación de los aportes según el origen y el destinatario político.

Juan Camilo Restrepo aclara que el fallo del CNE se refiere a excesos en los topes de campaña y no a ingresos del narcotráfico - crédito @RestrepoJCamilo/X

La reacción de Petro se produjo después de que el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo publicara en X: “Es que el fallo del CNE NO está hablando de ingresos de dineros del Narcotrafico a su campaña: está hablando es de que se excedieron los topes. Cosa distinta. No salirse por la tangente. Las platas que llegaron del narco tráfico no ingresaron obviamente a la contabilidad de la campaña que fue la que analizó el CNE”, dijo.

El presidente concluyó su intervención cuestionando la legitimidad de la resolución del CNE: “No le parece que está usted ante una resolución fraudulenta y parcializada firmada solo por los integrantes de los partidos a los que usted pertenece. ¿Así se garantiza la democracia y la paz?”, planteó Gustavo Petro.

Presidente Petro negó nexos ilícitos en su campaña tras decisión del CNE

Gustavo Petro rechaza el fallo del CNE y defiende la transparencia en la financiación de su campaña electoral - crédito Colprensa

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro generó una fuerte reacción del mandatario, que defendió la transparencia de su equipo y denunció motivaciones políticas detrás del fallo.

En palabras del presidente, “no hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no encontraron un peso”, subrayó, rechazando de plano cualquier vínculo ilícito en la financiación.

El jefe de Estado puso en duda la imparcialidad del proceso, al señalar que la resolución del CNE se habría dado bajo la influencia de sectores contrarios a su gobierno.

Petro fue enfático al describir el contexto: “La doble moral de la oposición. Controlan el Consejo Nacional Electoral y el conjuez es el abogado de Fico y ya nos había demandado; pertenece a la cuerda de personas cuestionadas como Daniel Hernández y Néstor Humberto Martínez: es el que multa a la campaña y lo digo con claridad, lo hizo de manera extemporánea y parcializada. Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, sostuvo.

En cuanto a los argumentos técnicos del fallo, el presidente criticó la interpretación de los gastos de campaña, asegurando que varias de las actividades señaladas ocurrieron fuera del periodo electoral. Según su visión, esto distorsiona la diferencia entre el financiamiento legítimo y las obligaciones partidistas. “No hay exceso de topes. Los actos después de campañas no son de campaña, los apoyos de los sindicatos a nuestros partidos son iguales jurídicamente que los de las grandes empresas y banqueros a los partidos de la oposición. ¡Qué tal! Si los sindicatos apoyan partidos son sobretopes; pero si son los banqueros, no. ¡Mamola!”, enfatizó.

Al comparar la situación con episodios previos en la política colombiana, el presidente remarcó: “Aquí no hay narcotráfico como sí hubo con el ‘Ñeñe’ y Duque, aquí no hubo sobretopes como sí hubo con Odebrecht. Aquí les dolió que los testigos electorales después de las campañas no nos dejaran robar las curules al Congreso ni la presidencia”.

