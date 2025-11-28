Colombia

“¿De qué se ríe?”: Claudia López lanzó pulla a Iván Cepeda y enlistó los escándalos del Gobierno Petro

La precandidata recordó presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial y el caso de corrupción de la Ungrd

Claudia López cuestionó a Iván
Claudia López cuestionó a Iván Cepeda y recordó revelación de presunta infiltración del Gobierno y otras instituciones del Estado por parte de las disidencias - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López hizo una crítica al senador y también aspirante a la Presidencia de la República por un comentario que hizo en su cuenta de X. El aspirante del Pacto Histórico se refirió a una columna de opinión de Diego Santos, en la que se afirmó que votaría por Cepeda en las elecciones de 2026; sin embargo, sus razones dejaron en evidencia su verdadera forma de pensar.

Mi voto es por Cepeda porque quiero ver el colapso final de Ecopetrol y el de las empresas de hidrocarburos y de minería. ¿Para qué producir petróleo, gas y metales si con este gobierno nos fue divinamente fortaleciendo el negocio de la cocaína, la minería ilegal, los secuestros y las extorsiones de los grupos criminales?”, indicó el columnista en una publicación de El Colombiano.

El precandidato agradeció a Santos por sus declaraciones, pese a que su postura tiene un tinte irónico y muestra que Cepeda no está entre sus opciones de cara a las elecciones. “Muchas gracias y un abrazo, apreciado Diego. Valoro su decisión”, señaló.

Posteriormente, compartió un mensaje en el que explicó su mensaje anterior, en el que agradeció al columnista. “Un poco de ironía a la ironía. No se debe perder el sentido del humor”, escribió en su cuenta de X.

El precandidato Iván Cepeda Castro
El precandidato Iván Cepeda Castro publicó curioso comentario en el que aseguró que no se debe perder el sentido del humor - crédito @IvanCepedaCast/X

Claudia López criticó al senador por su comentario relacionado con la importancia de mantener el sentido del humor, haciendo énfasis en lo que ella considera es un fallido Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro y respaldado por Cepeda. “@IvanCepedaCast la traición no da risa. Pero seré curiosa, señor senador, ¿De qué se ríe?”, cuestionó.

La precandidata Claudia López Hernández
La precandidata Claudia López Hernández criticó a Iván Cepeda por asegurar que no se debe perder el humor - crédito @ClaudiaLopez/X

En un video publicado en la red social, la exalcaldesa de Bogotá enlistó los escándalos y problemáticas que han permeado al Gobierno Petro y que, a su juicio, deberían ser suficiente razón para no tomar el tema político-electoral desde el humor.

Entre los puntos que mencionó está la política de Paz Total de la administración, que se ha centrado en el adelanto de diálogos de paz con grupos armados. Varias de las negociaciones se cayeron, como las que se iniciaron con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, pero hay al menos ocho que se mantienen en pie.

López aseguró que a través de esa política se estaría vendiendo información a criminales, refiriéndose a la revelación de chats de alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias, que dejarían en evidencia presuntas infiltraciones de la guerrilla en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Ejército Nacional y el mismo Gobierno nacional.

El Ejército habría sido infiltrado
El Ejército habría sido infiltrado por las disidencias de las Farc - crédito Suministrada a Infobae Colombia

¿Y de qué crees que debemos reírnos hoy, Iván? ¿De que la Paz Total que solo tú defiendes le vende la inteligencia del Estado a los criminales que reclutan niños que luego tu gobierno bombardea?”, cuestionó la precandidata presidencial.

También se enfocó en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó la desviación de recursos y el direccionamiento de contratos. Recordó que dos exministros del Gobierno están enfrentando un proceso penal por estos hechos: el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

La Unidad para la Gestión
La Unidad para la Gestión de Desastres está bajo escrutinio tras denuncias sobre irregularidades en contratos asignados por favores legislativos - crédito Carlos Ortega / EFE / Luisa González / Reuters

Añadió también la polémica que hay detrás de la campaña presidencial de Petro llevada a cabo en 2022, la cual, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), superó los topes de financiación. Además, hay dudas sobre la transparencia de los dineros que ingresaron a la campaña.

¿De que tu partido ganó las elecciones con financiación ilegal y volándose los topes o de tu silencio sobre todo lo anterior? La traición a la gente, Iván, no es un chiste", aseveró.

Cepeda volvió a pronunciarse al respecto con un mensaje en X en el que insistió en su postura de dar cabida a la risa y al humor, en medio de la violencia y los problemas.

Que en la extrema derecha hace rato se perdió el sentido del humor fino, creo que es un hecho incontrovertible. Invito a mis seguidores a que a pesar de insultos y bajezas, no perdamos la oportunidad de reír un poco”, escribió.

El precandidato Iván Cepeda Castro
El precandidato Iván Cepeda Castro señaló a la extrema derecha de haber perdido del sentido del humor - crédito @IvanCepedaCast/X

