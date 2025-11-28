Cinco factores clave marcan la diferencia al contratar un seguro para viajes fuera de Colombia

El Black Friday en Colombia ofrece beneficios que incluyen promociones de Assist Card (Assist Card)

El Black Friday se presenta como una oportunidad excepcional para los colombianos que tienen planes de viajar al exterior en los próximos meses. La posibilidad de acceder a un seguro de viaje a precios promocionales permite no solo ahorrar, sino también sumar respaldo ante imprevistos cuando se sale del país.

Frente a la amplia oferta del mercado, analizar varias variables es el paso clave para seleccionar la cobertura más conveniente y evitar contratiempos lejos de casa.

Cinco claves para elegir el mejor seguro de viaje

Para aprovechar el Black Friday y contratar un seguro verdaderamente efectivo, es recomendable prestar atención a estos aspectos fundamentales:

La especialización de la compañía en asistencia al viajero

Un respaldo financiero sólido y mecanismos de pago directo

Cobertura adecuada para destinos de altos costos médicos

Soporte propio en español y disponibilidad permanente

Acceso a tecnología para gestionar emergencias y conexión internacional

El análisis de estos puntos ayuda a identificar las diferencias principales entre pólizas básicas y aquellas propuestas diseñadas especialmente para viajes fuera del país.

Los colombianos encuentran en Assist Card una opción para viajar tranquilos durante sus vacaciones internacionales (Assist Card)

Especialización y experiencia: foco exclusivo en el viajero

Cuando la asistencia al viajero es la única actividad de una empresa, todos los procedimientos y la estructura interna apuntan directamente a resolver emergencias internacionales. Assist Card, por ejemplo, dedica su trabajo solo a asistir a quienes están en el exterior. Más de cinco décadas operando en este nicho respaldan su especialización y capacidad de respuesta.

En cambio, otras compañías ofrecen seguros de diferentes tipos, además de coberturas para viajes. Así, su atención y recursos suelen estar distribuidos y no presentan el mismo nivel de atención a las eventualidades propias del turismo internacional.

Respaldo financiero y mecanismos de pago directo

Una emergencia médica en el extranjero, especialmente en Estados Unidos o Europa, puede implicar gastos muy elevados que superan incluso los 150.000 dólares. Disponer de una cobertura cuyo pago sea directo —sin adelantos ni largos trámites de reembolso— elimina un problema fuera de casa.

Assist Card, que pertenece al grupo Starr con calificación A+ en S&P Ratings, ofrece cobertura de hasta tres millones de dólares. De este modo, el viajero colombiano no debe afrontar gastos inesperados ni complicados procesos administrativos en el extranjero.

Viajar con respaldo de Assist Card permite gestión directa y atención en español las 24 horas (Assist Card)

Coberturas adecuadas para destinos de alto costo

Optar por una póliza generalista puede resultar insuficiente, ya que los límites de las coberturas y la letra chica muchas veces condicionan su alcance. Quienes viajan a lugares como Estados Unidos o países de Europa necesitan planes que incluyan montos más altos, asistencias para deportistas o enfermedades preexistentes, entre otros diferenciales.

Revisar bien qué incluye la propuesta antes de contratarla es fundamental. Los planes adaptados para viajes internacionales de Assist Card contemplan escenarios que suelen ignorar las alternativas básicas disponibles en el mercado.

Soporte permanente y atención directa en español

El acceso a una central de asistencia propia, sin intermediarios, y la posibilidad de comunicarse en español todo el año, cualquier día y hora, marcan una diferencia en situaciones críticas. En caso de emergencia, tener respaldo directo en el idioma propio agiliza la solución de problemas y reduce márgenes de error o confusiones.

Empresas generalistas suelen delegar estas tareas en call centers externos, lo que puede demorar respuestas y complicar la gestión de incidentes.

Gestionar toda la asistencia a través del celular y acceder a servicios como videoconsultas médicas o la contratación de una e-SIM internacional, garantizan conectividad inmediata. Estas herramientas permiten solicitar ayuda o asistencia médica desde cualquier lugar, sin depender de horarios ni oficinas físicas. Además, reducen la necesidad de comprar tarjetas locales costosas.

Promociones específicas en Black Friday

Durante el Black Friday 2025, los viajeros colombianos encuentran opciones con descuentos directos del 40% en la póliza, seis cuotas sin interés y rebajas del 30% para la compra de una e-SIM.

Estas condiciones permiten acortar la brecha de precios entre coberturas básicas y planes internacionales con mayores beneficios.

Seleccionar un seguro de viaje adecuado requiere comparar coberturas, límites, respaldo y canales de atención. La información aportada por las compañías líderes, como Assist Card, muestra que la especialización, el soporte financiero y la tecnología son claves para quienes viajan desde Colombia al exterior.

Para más información, se puede ingresar aquí.