Westcol se sinceró y reveló que aun tiene sentimientos por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Aida Victoria Merlano defendió a Westcol debido a las criticas sobre su respuesta al mensaje de cumpleaños que publicó la creadora de contenido barranquillera - crédito Aida Victoria Merlano/ Instagram

El streamer colombiano Westcol expuso abiertamente sus sentimientos por Aida Victoria Merlano durante una reciente transmisión en directo junto al creador dominicano Alofoke.

Ambos se encontraron en un evento en Nueva York, en el marco del lanzamiento musical de Romeo Santos y Prince Royce, donde la conversación giró por momentos en torno a la relación pasada entre el streamer y la empresaria barranquillera.

El diálogo y las declaraciones de Westcol se viralizaron en redes sociales ante la persistente especulación sobre una posible reconciliación.

Al ser consultado directamente por Alofoke sobre su vínculo con Aida Victoria, Westcol no esquivó el tema y optó por pronunciarse de manera clara: “Yo toda la vida la voy a querer, es una mujer que siempre voy a querer (...) pero no hablemos de eso que ya estamos bien, no me gustaría ser padrastro, de ese momento para allá ya todo cambió”. La afirmación fue retomada por numerosos usuarios y medios digitales, que han monitoreado de cerca la relación y ruptura entre ambos personajes públicos.

El empresario confesó que aún tiene sentimientos por la creadora de contenido barranquillera - crédito @manuclipss_/ TikTok

El influencer aclaró que no existe posibilidad de volver con la creadora de contenido, pese al deseo persistente manifestado por parte de muchos seguidores.

Durante la transmisión, destacó el aprecio permanente que siente por Aida Victoria, al tiempo que recalcó que esa etapa personal ya culminó y expuso sin rodeos su postura en relación a los comentarios y rumores de las redes sociales.

“Siempre voy a tener un sentimiento muy bonito por ella y espero que esté bien”, enfatizó Westcol ante la insistencia de su interlocutor. El streamer dejó en claro que las narrativas sobre una posible reconciliación solo responden a la expectativa de fanáticos y cibernautas, quienes siguen de cerca la cotidianidad de ambas figuras y expresan opiniones frecuentes en espacios digitales. Entre los comentarios más reiterados en clips que se viralizan destacan frases como: “El amor nunca muere cuando es sincero”, “Que vuelvan por favor el amor sobresale”, “Ojalá vuelvan”.

Por su parte, Aida Victoria Merlano se refirió tiempo atrás a la manera en que las redes sociales especulan sobre su vida personal, manifestando su deseo de que no se le relacione más con antiguas parejas. La empresaria y creadora de contenido sostuvo que muchas de las versiones viralizadas carecen de fundamento y planteó el problema de convertir su intimidad en tema constante de discusión pública.

Actualmente, Aida Victoria Merlano se encuentra vinculada sentimentalmente con el empresario Felipe Zapata, después de una ruptura polémica con Juan David Tejada “el agropecuario”, con quien tuvo a su hijo Emiliano.

Westcol, por su parte, se ha mostrado soltero y dispuesto a dejar atrás las relaciones pasadas. En tono distendido declaró en varias oportunidades que prefiere estar solo durante un buen tiempo. “Quedé traumado con las relaciones”, bromeó el streamer acerca de su experiencia personal posterior a la ruptura, dejando entrever que su más reciente noviazgo con la cantante Valka no prosperó tras su anterior separación.

Westcol confesó que aunque le tiene aprecio a Aida, sabe que hace parte de su pasado- crédito @westcol/IG

La interacción entre Westcol y Alofoke, y las palabras del streamer sobre su expareja, continúan generando conversación en redes sociales y reactivan el interés del público por la vida privada de ambos creadores de contenido, quienes se mantienen como figuras influyentes en el ámbito digital latinoamericano.

Westcol y Aida Victoria Merlano, la ruptura marcada por un escándalo en Medellín

La ruptura entre Westcol y Aida Victoria Merlano generó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales debido al impacto que ambos tienen como figuras de la creación de contenido digital en Colombia y Latinoamérica.

Su separación se hizo pública tras un incidente protagonizado por el streamer en una discoteca de Medellín, donde fue visto compartiendo con Nataly Morales, quien más tarde afirmó que hubo un beso entre ellos. Este episodio marcó un punto de quiebre en la relación, ya que Westcol admitió que permitió la cercanía y mantuvo conversaciones con Morales, aunque negó que hubiera existido un vínculo más allá de ese contacto inicial.

La ruptura fue abordada por Aida Victoria en una transmisión en vivo, enfocándose en el valor del amor propio y el respeto personal - crédito montaje @westcol/Instagram @aidavictoriam/Instagram

La situación fue abordada por Aida Victoria en una transmisión en vivo, donde explicó que la decisión de terminar se apoyó en el hecho de defender su amor propio y no tolerar acciones que contravinieran los acuerdos dentro de la pareja. Sostuvo que, aunque aún sentía afecto por Westcol, era fundamental priorizar el respeto hacia sí misma.

Westcol, por su parte, ofreció disculpas públicas y reconoció el error que cometió al interactuar con Morales, así como las consecuencias emocionales que esto acarreó. Posteriormente, Aida Victoria Merlano profundizó en entrevistas sobre lo vivido y describió ese periodo como una etapa de la que no se sentía orgullosa, pero que le permitió madurar y crecer en lo personal.