Primo de Mauricio Leal contó como era su entorno familiar y señaló otros posibles implicados en el crimen del estilista y su madre

Brayan Medina aseguró que su primo se fue alejando de sus familiares al notar que algunos lo buscaban por intereses netamente económicos, a pesar de que, aun así, les colaboraba

Brayan Medina, primo de Mauricio Leal, contó cómo era el círculo familiar del estilista asesinado - crédito Conducta Delictiva/Instagram

El 21 de noviembre de 2022, Mauricio Leal, reconocido estilista de grandes estrellas de la farándula criolla, y su madre, Marleny Hernández, fueron hallados muertos en su residencia ubicada en un exclusivo condominio de La Calera (Cundinamarca).

Este hecho conmocionó al país por la extrema violencia que emplearon contra las víctimas, además del material probatorio que quedó en la escena del crimen.

A propósito, en el videopódcast Conducta Delictiva, Brayan Medina, primo de Leal que trabajó en su peluquería, compartió su versión sobre el crimen, poniendo en duda la versión oficial y describiendo las complejas dinámicas familiares alrededor de los hechos.

Presuntas preferencias e interés económico por algunos familiares de Mauricio Leal

Medina relató que la vida de los hermanos Leal —Mauricio, Jonier y un tercer hermano actualmente privado de la libertad— transcurrió en un entorno familiar inicialmente unido.

“Ellos sí eran hermanos, eran unidos y todo eso”, afirmó Medina durante la entrevista. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se fue distanciando, en especial entre Mauricio y el resto de la familia.

Medina explicó que Mauricio era visto como el preferido de su madre: “Mi tía de una u otra forma sentía más cariño por el hijo que siempre ha estado con ella que por los otros”. De hecho, contó que en varias ocasiones Marleny enviaba con él el almuerzo para Mauricio, mientras que a jhonier no le empacaba, a pesar que ambos trabajaban en el mismo lugar.

Según Medina, la relación familiar era tensa y marcada por diferencias económicas y de cercanía afectiva. Medina recordó que aunque Mauricio ayudaba económicamente a algunos miembros de la familia, mantenía poca interacción directa con ellos. “Él no ayuda a toda la familia porque no se lo merecían”, contó Medina, recordando una conversación con Leal, en la que supuestamente expresó su molestia por lo que consideraba interés económico de parte de otros familiares.

El primo del fallecido estilista
El primo del fallecido estilista reveló detalles de la convivencia entre los hermanos y Marleny Hernández - crédito Conducta Delictiva/Youtube

Medina también puntualizó que Jhonier era más cercano con la familia y el encargado de reunirlos en actividades y paseos, mientras Mauricio prefería compartir tiempo con sus amigos u otros círculos sociales.

Medina sostuvo que, según su testimonio, Mauricio Leal era víctima frecuente de robos y abusos por parte de algunos de sus colaboradores. Agregó que los conflictos con Jhonier Leal se originaban, presuntamente, cuando este intentaba advertirle sobre dichas situaciones.

Habrían más implicados en el crimen de Mauricio Leal y su madre, según primo y sobrino de las víctimas

Sobre el crimen, Medina expresó desconfianza hacia la versión oficial y la actuación de la justicia en el caso. “El caso está incompleto”, afirmó, señalando que, a su parecer, faltan elementos y personas por investigar.

Asimismo, aseguró que tras el hallazgo de los cuerpos, algunos familiares y empleados que llegaron a la escena actuaron con una tranquilidad que le resultó sospechosa: “Actuaron tan natural, como si ya hubieran sabido que eso estaba así”.

Medina sostuvo que, dentro de la familia, existen distintas opiniones sobre la responsabilidad de Jhonier Leal en el doble homicidio. Mientras unos creen en su culpabilidad, otros —como él mismo— consideran que Jhonier pudo haber facilitado el acceso de terceros al lugar, pero que no fue quien materializó el crimen. “Jhonier no fue el que cogió el cuchillo, pero sí se prestó para que entraran”, indicó, agregando que él considera que varios miembros del círculo cercano estuvieron implicados en la planificación o ejecución del hecho.

El primo de los Leal
El primo de los Leal confirmó que la madre tendría preferencias con el estilista - crédito Fotocomposición Infobae (Colprensa/Fiscalía General de la Nación/@maitoleal/IG)

Al explicar el posible móvil, Medina sugirió que la motivación principal era económica, mencionando la existencia de una caja fuerte en la casa con objetos y dinero de valor. “A lo mejor ellos no iban a hacer lo que hicieron, a lo mejor iban por dinero, por lujo, pero se les salió de las manos”, relató.

Además, señaló cambios de actitud en familiares semanas antes del suceso, como la cercana relación que se habría forjado entre Jhonier y su hermano preso, así como movimientos para conseguir abogados y gestionar la herencia de los Leal inmediatamente después de la tragedia.

Durante la entrevista, Medina también puso en duda la autenticidad y el contexto de un video divulgado por la defensa de Jhonier, en el que Mauricio supuestamente deja un mensaje previo a su muerte. “Ese video se ve más que claro que lo obligaron a que lo grabara”, aseguró, cuestionando por qué no fue presentado desde un inicio y por qué la Fiscalía no lo incluyó entre las pruebas principales.

En cuanto a la situación patrimonial tras las muertes, Medina narró que los bienes y enseres de Mauricio y Marleny fueron retirados y vendidos por algunos familiares y empleados, mientras que la casa y cuentas siguen bajo custodia de las autoridades.

También denunció el surgimiento de fondos para recolectar dinero con el supuesto objetivo de cubrir gastos funerarios, pidiendo transparencia sobre el uso de esos recursos: “Sigue habiendo abusos y sacando provecho de lo que pasó”.

Medina finalizó su intervención en Conducta Delictiva enfatizando la fractura irremediable de la familia después del crimen, así como la necesidad de esclarecer plenamente los hechos: “Todo se acabó porque hay unos que saben qué es lo que está pasando, pero se quieren poner sus vendas en los ojos”.

