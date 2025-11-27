Fue enviado a la cárcel habitante de calle que abusó sexualmente de una turista canadiense en reconocido sector de Medellín

Una turista canadiense de 24 años habría sido atacada y abusada sexualmente en el cerro El Volador de Medellín - crédito IRG

Un nuevo hecho de violencia de género provocó consternación en Medellín, luego de que una turista canadiense, de 24 años, fuera agredida sexualmente a manos de un habitante de calle.

El ataque se registró el domingo 16 de noviembre en el cerro El Volador, uno de los principales puntos turísticos de la capital antioqueña.

La mujer, que recorría el sector ampliamente visitado por turistas de diferentes nacionalidades y regiones del país, fue abordada por el hombre armado con un cuchillo.

El agresor amenazó de muerte a la joven y le robó una suma significativa de dinero en pesos colombianos y dólares estadounidenses - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, el agresor amenazó de muerte a la joven, la lanzó al suelo y habría abusado sexualmente de ella.

Posteriormente, le arrebató el maletín donde la turista llevaba una suma significativa de dinero en efectivo en pesos colombianos y dólares estadounidenses (USD), y huyó del lugar.

La investigación fue asumida por la seccional de la Fiscalía en Medellín con el apoyo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que, tras revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia dispuestas por la administración distrital en la zona y a partir de la declaración de la víctima, lograron ubicar al sospechoso en el municipio de Itagüí.

El detenido fue reconocido como responsable del delito sexual y del hurto del bolso de la turista canadiense - crédito Colprensa

Dos días después del ataque, el 18 de noviembre, en horas de la tarde, procedieron a la captura del presunto responsable en vía pública.

El detenido fue identificado como William Hurtado Palacios, un habitante de calle de 38 años. Según las autoridades, Hurtado Palacios fue reconocido de manera positiva como el responsable del delito sexual y del hurto del bolso perteneciente a la canadiense. Tras la detención, fue presentado ante un juez de control de garantías por una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), que le imputó los cargos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

Durante la audiencia de control de garantías, Hurtado Palacios aceptó los cargos imputados. En respuesta a la petición de la fiscal, que argumentó que el sujeto representaba un peligro para la sociedad presentando las pruebas recolectadas, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria.

Hurtado Palacios permanecerá privado de la libertad en una prisión de la ciudad mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Turistas mexicanos contaron su mala experiencia en la plaza de Botero de Medellín

Una pareja de turistas mexicanos compartió su experiencia al visitar la plaza Botero de Medellín a través de un video difundido en TikTok, en el que expresaron su decepción ante las condiciones de seguridad que hallaron en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Los visitantes llegaron al lugar ilusionados por conocer de cerca las esculturas de Fernando Botero, pero afirmaron que la realidad distó mucho de lo que esperaban.

En el material publicado, la pareja explicó que percibieron falta de presencia policial y, además, notaron que numerosos vendedores ambulantes se acercaban de manera insistente, lo que les generó preocupación por su integridad y la posibilidad de ser víctimas de robo.

“Desde que llegamos se sentía la inseguridad, había poca presencia policial y mucha gente se nos acercaba a vender cosas pero realmente no se sentían bien las intenciones con las que se acercaban”, dijo la mujer mientras recorría la plaza.

Turistas mexicano expresaron su decepción al visitar la plaza Botero - crédito @Gisychady/Tiktok

Los turistas también relataron haberse encontrado con varias personas en situación de calle, así como consumidores de sustancias en el espacio público. La visitante señaló que notaron gestos de incomodidad en otros turistas que, como ellos, recorrían la plaza. “Llegó el punto en el que nos topamos con personas semidesnudas, que estaban totalmente fuera de sí”, indicaron en la grabación.

En sus declaraciones, la turista precisó que el objetivo de compartir su testimonio no era juzgar, sino informar a otros viajeros que planeen visitar la plaza Botero. Sugirió que, aunque puede valer la pena conocer las esculturas, quienes viajen con menores o se sientan incómodos ante estas situaciones deberían reconsiderar la visita. Como recomendación final, advirtió: “Si llevas cadenas de oro o algo muy llamativo te recomendamos retirarlo antes de llegar”.