Colombia

Documento de EE. UU. afirma que aviones F-16 que le ofrecieron al Gobierno eran nuevos y contradice a Petro: “Ofrecieron aviones de segunda”

Un archivo oficial estadounidense reveló que Colombia recibió en 2022 una propuesta formal para adquirir dieciséis aviones F-16 nuevos, desmintiendo declaraciones recientes del presidente colombiano sobre la inexistencia de esa oferta

Guardar
El Gobierno de Estados Unidos
El Gobierno de Estados Unidos ofreció a Colombia dieciséis aviones F-16 nuevos con soporte y entrenamiento en 2022 - crédito Reuters

El debate sobre la adquisición de aviones de combate para la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) cobró nueva relevancia tras la publicación de un documento oficial que contradice las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la naturaleza de la oferta estadounidense.

Mientras el mandatario colombiano sostiene que Estados Unidos solo propuso aeronaves usadas, la información revelada por Blu Radio muestra que la propuesta incluía dieciséis F-16 completamente nuevos, junto con un paquete integral de soporte y equipamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El documento, identificado como Price and Availability (P&A) Data CO-D-024, fue emitido por el Gobierno de Estados Unidos en respuesta a una carta de intención enviada por la Fuerza Aérea Colombiana el veintinueve de noviembre de 2022.

Según el archivo, la oferta contemplaba la entrega de doce F-16C y cuatro F-16D Block 70, todos nuevos, acompañados de sistemas de apoyo, repuestos, entrenamiento, servicios logísticos integrados, simuladores y la construcción de la infraestructura necesaria para operar los equipos. La validez de esta propuesta se extendía hasta el treinta y uno de julio de 2024.

El documento oficial revela que
El documento oficial revela que Estados Unidos ofreció a Colombia dieciséis aviones F-16 nuevos, contradiciendo la versión del presidente Gustavo Petro - crédito Blu Radio

El valor total estimado de la oferta ascendía a USD 3.137 millones, equivalentes a 11,8 billones de pesos, una cifra inferior a los aproximadamente 16 billones de pesos que finalmente costó la compra de los aviones Gripen de fabricación sueca. De haberse concretado la adquisición, los F-16 habrían comenzado a llegar a Colombia a partir de 2027.

Antes de la propuesta estadounidense de aviones nuevos, Colombia recibió una oferta del Gobierno de Dinamarca para adquirir una flota de F-16 usados en muy buen estado, con precios que oscilaban entre USD 2,5 y 6,5 millones por unidad.

Esta operación estaba vinculada a la transición danesa hacia los F-35 y contaba con un Conpes aprobado durante el Gobierno de Iván Duque. Sin embargo, la administración de Gustavo Petro no autorizó la compra, lo que permitió que Argentina adquiriera posteriormente esos mismos aviones F-16 daneses en un acuerdo firmado durante el Gobierno de Javier Milei en Argentina.

Estados Unidos presentó dos ofertas
Estados Unidos presentó dos ofertas formales para F-16 Block 70, una por veinticuatro y otra por dieciséis aeronaves, ambas con equipamiento completo - crédito Amr Alfiky/Reuters

Estados Unidos presentó dos ofertas formales para aviones nuevos F-16 Block 70: una por 24 aeronaves y otra por 16, esta última la que figura en el documento revelado. Ambas incluían equipamiento completo y soporte integral.

El Gobierno estadounidense aclaró que no transfiere su tecnología a fabricantes como Saab, lo que marcaba una diferencia respecto a la propuesta sueca de los Gripen, que utilizan motores General Electric. Además, Washington señaló que no firma acuerdos de compensación económica y social (offsets), un componente que sí estuvo presente en el acuerdo entre Colombia y Saab para los Gripen.

La oferta de Estados Unidos expiró el 31 de julio de 2024. Finalmente, en noviembre de 2025, Colombia optó por la adquisición de 17 aviones Gripen de Saab, por un valor estimado de USD 3.652 millones, equivalentes a 13,9 billones de pesos al cambio actual.

La controversia sobre la compra
La controversia sobre la compra de aviones de combate persiste por las declaraciones contradictorias de Gustavo Petro y la publicación de documentos oficiales - crédito @petrogustavo/X

La controversia se intensificó cuando el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, cuestionó las fechas de producción del bloque 70 de los F-16 y reiteró: “Desde la embajada de los EE. UU., solo ofrecieron aviones F16 de segunda mano”.

En otro mensaje, el mandatario afirmó: “No sé quién hará esta propaganda comercial pero al gobierno de Colombia, desde la embajada de los EEUU, solo ofrecieron aviones F16 de segunda mano”.

Mientras sectores políticos debaten si la negociación con Estados Unidos habría ofrecido mejores condiciones, el presidente Petro sostiene que la decisión de su gobierno respondió a la necesidad de contar con una flota nueva y con transferencia tecnológica, motivo por el cual se eligió el modelo sueco.

El presidente Gustavo Petro expresó
El presidente Gustavo Petro expresó dudas sobre los aviones F16 a través de sus redes sociales - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, las dudas del presidente Gustavo Petro sobre los aviones F16 quedaron expuestas en otro mensaje publicado en su cuenta de X, en la que consultó: “De qué fechas a qué fechas se produce el bloque 70 de aviones F16 C y D”.

El mensaje de Petro generó interrogantes sobre la información disponible acerca de la fabricación de este modelo específico de aeronaves.

La discusión sobre la transparencia y las ventajas comparativas de ambas ofertas sigue abierta, alimentada por la publicación de documentos oficiales y las declaraciones contradictorias de los actores involucrados.

Temas Relacionados

Aviones F16Fuerza Aeroespacial ColombianaGustavo PetroFACAviones de combateGobierno de Estados UnidosSaabEstados UnidosGripenColombia-noticias

Más Noticias

Habló abogado de Frisby España luego de que juzgado ordenó bajar publicaciones y su página web: “Esto queda suspendido”

El abogado autorizado en Colombia explicó que Frisby Colombia alegó en España que es competencia desleal que la marca española haga publicidad, mientras haya un conflicto jurídico

Habló abogado de Frisby España

Exgobernador Carlos Caicedo aseguró que Gustavo Petro está “secuestrado” y lanzó críticas a Armando Benedetti y Roy Barreras

Las declaraciones del exgobernador de Magdalena se dieron en respuesta a las afirmaciones del presidente colombiano en el pasado Consejo de Ministro

Exgobernador Carlos Caicedo aseguró que

Black Friday 2025 en Colombia: fecha confirmada y todo lo que debes saber

Este evento, conocido por sus ofertas y descuentos en diversos productos, se realizará el viernes 28 de noviembre

Black Friday 2025 en Colombia:

Pacientes Colombia alertó que 24.000 pacientes con VIH/sida se quedaron sin atención por deuda de la Nueva EPS: “No paga”

La suspensión de servicios por parte de Sies Salud afecta a personas de regímenes contributivo y subsidiado en 890 municipios del país, muchos de ellos de de zonas apartadas, como Guaviare

Pacientes Colombia alertó que 24.000

Nequi enfrenta una caída total este 27 de noviembre: usuarios reportan errores en pagos y acceso a la aplicación

La aplicación financiera sufre caída en plena víspera de quincena y usuarios reportan fallas masivas en diferentes regiones del país, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga

Nequi enfrenta una caída total
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa fue sorprendida cenando

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

La señorita Colombia ganó ‘Miss International 2025′ en Japón: Catalina Duque, nacida en EEUU, había representado a Antioquia en Cartagena

Giovanny Ayala envió emotivo mensaje a los captores de su hijo durante velatón en Villavicencio: “Ellos no, por favor”

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

Pipe Bueno sufrió fuerte caída que desató risas entre sus seguidores: “Vive más en el piso que en la casa”

Deportes

James Rodríguez podría seguir en

James Rodríguez podría seguir en el fútbol mexicano: este es el gigante que picaría en punta por su fichaje

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó

Fuertes cruces entre Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez, en el empate entre Nacional y Junior

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga Betplay, tras el empate entre Nacional y Junior

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay