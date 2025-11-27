Así fue como una madre colombiana llevó la identidad de su país a la celebración de Acción de Gracias en Estados Unidos

La madre colombiana decidió llevar comida típica para la celebración de acción de gracias en colegio de Estados Unidos - crédito @wensuarezu / Instagram

La llegada del Día de Acción de Gracias suele marcar el inicio de la temporada navideña en Estados Unidos, un periodo que para muchos migrantes implica adaptarse a costumbres ajenas.

Es así que una madre colombiana decidió desafiar la tradición escolar estadounidense, dominada por dulces y cereales, cuando optó por llevar papas rellenas a la celebración de su hija, imprimiendo así su identidad en una festividad que le resulta ajena.

El relato, compartido en un video, inicia con la preparación de las papas rellenas, a las que la madre adorna con pequeñas banderas de Colombia.

La escena muestra cómo transporta la comida en una bolsa de los supermercados D1, y se dirige a la escuela, donde la espera una reunión de padres y niños.

Al llegar, observa el entorno: una cartelera en español que, según comenta, nadie parece comprender, y una mesa repleta de opciones típicas estadounidenses como galletas, cereales y fruta.

La madre, consciente de ser la única latina en la escuela y de no dominar el inglés, expresa su sentir con ironía y orgullo.

“Aquí estoy en representación de todas ustedes. Algo que me dice que ‘voy a salvar la patria’. Por lo tanto, esto de ver ir con la bandera más chimba del mundo”, afirma en el video, subrayando su determinación de mantener vivas sus raíces.

La experiencia, según narra, la enfrenta a la posibilidad de críticas por parte de otras madres, pero su actitud desafiante se mantiene.

“La que se atreva a llevarme la contraria que se coma tres mil volquetadas de mi...”, dice.

Durante la celebración, la madre observa con preocupación la ausencia de “comida real, comida que llene, comida de fiesta de perrenque”, y cuestiona la asociación entre Acción de Gracias y el pavo, símbolo central de la festividad estadounidense.

Mientras los niños y padres se acercan a la mesa, la protagonista destaca la labor de su hija, quien explica a sus compañeros el significado de la comida colombiana.

“Miren a mi cachorra sacando la cara por su mamá y explicándole a estos niños lo que es la comida real. Soy una mamá orgullosa”.

La jornada avanza y la madre constata que su aporte culinario se convierte en el centro de atención.

“Estos malparidos se van a llevar todas las papas y me voy a quedar sin comida para la cena. Valimos mierda todas, porque la única comida que hubo fue la mía. Resto de estas carevergas trajeron cereal y dulces con la chichipatada que salieron”, relata.

La reacción de algunos asistentes ante su lenguaje directo no pasa desapercibida.

“Muchas ofendidas por las groserías. ¿Acaso de qué país son estas? Porque miren a ellas, si les queda bien armar un mierdero en la calle”.

El video concluye con la madre regresando a casa, donde, tras la intensa jornada, disfruta de las papas rellenas que lograron quedar.