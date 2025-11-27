Andrés Franco respondió a las críticas por hacer ‘covers’: “Le dimos vida a esta música”

Su presencia en escena logró cautivar al público - crédito fans.andresfranco_oficia / TikTok

El fenómeno de los covers musicales continúa generando debates en la industria. Uno de los artistas que más notoriedad ha alcanzado bajo esta modalidad de interpretación es Andrés Franco, conocido como El agropecuario, que ha alcanzado impactantes cifras de reproducción sin recurrir a composiciones propias.

Durante una entrevista en el pódcast Te lo dice Cuervo, el cantante se refirió de manera directa las críticas que recibe por interpretar versiones de canciones ajenas, defendiendo su enfoque y resaltando los logros obtenidos a partir de esta práctica.

Andrés Franco aseguró que su éxito no depende de la autoría, sino de la capacidad de conectar con el público a través de la interpretación: “Y yo no soy el original de la canción Mujer Traidora pero va para 23 millones de reproducciones y yo no soy el original. Entonces, uno dice: ¿usted le para bola a eso? Yo no le paro bola a las críticas. Mire los resultados”.

Adicionalmente, se refirió al éxito obtenido con “Clin, clin, clin, clin”, como se refiere al tema musical Año y medio: que “Ya va pa’ 16 millones”, según reveló el artista en Te Lo Dice Cuervo. Con estas palabras, el intérprete dejó claro que los números respaldan su propuesta, independientemente de la procedencia de las canciones.

El impacto de su trabajo se refleja también en las plataformas digitales, pues el cantante relató que, apenas en octubre, logró posicionarse en el top de YouTube de las 100 canciones más escuchadas, convirtiéndose en el primer artista con tres éxitos simultáneos dentro del top 100.

“Entonces, yo me río y yo decía: ‘Y ni siquiera con una canción propia, sino con covers’, todas son cover, entonces decía: Los cantantes top siempre meten una canción dentro de las 100 canciones de YouTube, hay una que meten. Yo metí tres y no me di cuenta. Me di cuenta cuando me nominaron, cuando salió Andrés Franco nominado y en YouTube y yo decía: increíble. Y sin una canción”, relató sobre el fenómeno creado bajo su nombre.

Además aclaró que imprime un sello personal en cada presentación: “En el equipo de trabajo decimos: ‘No es sacar la canción, es interpretar, estar con el público, hacer sentir la música’, porque podemos sacar una canción hoy que esté muerta y la intención con mi equipo de trabajo es darle vida”.

Para este proceso, trabajan de la siguiente manera: “Vamos a darle vida, vamos a darle velocidad, vamos a interpretarla, vamos a meterle recocha, vamos a decir dichos, porque me dicen que de dónde saco tanto dicho. Le dimos vida a esta música”, explicó Franco en el pódcast.

El cantante enfatizó que su objetivo no es simplemente lanzar nuevas canciones, sino revivir piezas que, en su opinión, habían perdido vigencia por los gustos actuales. Para él, el proceso creativo está en la interpretación, en la energía que imprime junto a su equipo y en la capacidad de hacer que el público sienta la música. Esta visión, según Franco, ha sido clave para que temas considerados “muertos” vuelvan a resonar entre distintas generaciones.

El reconocimiento del público

En el pódcast, el artista expresó su gratitud hacia sus seguidores, que le atribuyen el mérito de haber devuelto a la vida canciones que ya no sonaban: “Donde llegamos, estas son las palabras: ‘Gracias por revivir la música que ya no sonaba’. Otros: ‘Gracias porque con esa música a mí me levantaron’. ‘Gracias porque por esta música yo enamoré a la abuela, a la mamá de estos muchachos’”.

Asimismo, indicó que los más pequeños son los que disfrutan sus interpretaciones: “Los niños de ahora son contagiados. Y es increíble cómo me etiquetan niños cantando esta música que la gente dice que es música mala. Mire lo malo. Mira la comunidad que tenemos, ya pa’ 1 millón de seguidores en TikTok, la comunidad agropecuaria”, compartió el cantante en Te Lo Dice Cuervo.

La comunidad que ha construido en redes sociales evidencia el alcance de su propuesta. Para Franco, el éxito de los covers no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de generar vínculos emocionales y de mantener viva una tradición musical que, según sus seguidores, había quedado relegada.