Quién es Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a la nueva ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Violeta Bergonzi, conocida por su presencia en la televisión colombiana y su incursión en el modelaje, se convirtió en la protagonista de la edición 2025 de Masterchef Celebrity.

La presentadora logró imponerse en la final del reality gastronómico al presentar un menú de tres tiempos inspirado en las tradiciones de la Semana Santa de Popayán, con lo que conquistó al jurado y obtuvo el título de ganadora de Masterchef Celebrity 2025.

El menú incluyó como entrada La Sahumadora —langosta al carbón sobre encocado de pipián y crocante de maíz—; un plato fuerte denominado El Caballero del Santo Sepulcro —pescado marinado con verduras, puré de remolacha, salsa de champán, huevos de salmón y caviar beluga—, y el postre El Monaguillo, una composición de chocolate gold, café y dulce de leche. El jurado resaltó la coherencia, creatividad y técnica presentes en los platos de Bergonzi.

“No quepo de la dicha, de la felicidad, del gozo. Yo llevo muchos años soñando con estar en Masterchef Celebrity, con llegar a la final, pero ya de ahí a ganar Masterchef, ¡Wow! Es un momento demasiado importante en mi vida, se divide mi vida en dos, en un antes y un después”, expresó Violeta Bergonzi tras obtener el reconocimiento.

Su trayecto antes de alcanzar el triunfo en ‘Masterchef Celebrity’

Violeta nació el 5 de abril de 1988 en París, Francia, y desde niña se trasladó a Popayán, Colombia, donde cursó sus primeros estudios. Su formación profesional incluyó la carrera de Comunicación Social y cursos de modelaje, primero en la Universidad del Cauca y luego en la Universidad Central.

Antes de alcanzar notoriedad en la televisión, Bergonzi se inició a temprana edad y posteriormente, en 2010, representó al departamento del Cauca en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia.

Aunque no clasificó en el grupo de finalistas, la experiencia en el certamen fue decisiva para abrirse espacio en el universo mediático colombiano y le permitió ingresar como presentadora en canales regionales, incluidos espacios en Telepacífico.

Una faceta relevante de su carrera como modelo se consolidó al ganar en 2013 el concurso Chica E! de E! Entertainment Television, reconocimiento que aumentó su visibilidad en medios y le facilitó transitar hacia programas televisivos de orden nacional.

Tras su paso por el modelaje, orientó sus esfuerzos hacia la conducción, consolidando su presencia como presentadora de noticias y programas de entretenimiento en el Canal RCN.

En Buen día, Colombia se mantuvo como uno de los rostros principales del matutino, destacándose por la conducción directa y una relación cercana con la audiencia, hasta que en noviembre del 2024 decidió retirarse del programa para enfocarse en nuevos proyectos, incluidos su maternidad.

Argumentó que la decisión estuvo motivada por la intención de dedicar más tiempo a su familia y acompañar el crecimiento de sus hijos. La salida de uno de los programas matutinos más vistos del país desencadenó muestras de apoyo por parte de sus compañeros y seguidores, quienes destacaron la huella que dejó en el espacio televisivo.

Bergonzi está casada con Hernando Luque, empresario con quien comparte proyectos tanto personales como profesionales. Juntos son propietarios de un hotel boutique de lujo en Bogotá, que cuenta con sedes en zonas exclusivas de la ciudad. La pareja tiene dos hijos, quienes han sido un pilar fundamental en la vida de la presentadora, según lo ha comentado en varias entrevistas.

Además de la radio y la televisión, Bergonzi ha consolidado su proyección en el entorno digital. La presentadora se ha mantenido activa en redes sociales, particularmente en Instagram, donde suma más de setecientos mil seguidores. Su contenido está centrado en moda, estilo de vida, maternidad y tendencias, proponiendo una narrativa de autenticidad que conecta con el público femenino.

La interacción sostenida con su audiencia y la transparencia en asuntos personales le han permitido formar una comunidad sólida y expandir sus oportunidades laborales más allá de la televisión tradicional.

En paralelo a su crecimiento profesional, Bergonzi ha enfrentado desafíos de salud. A finales de 2025, informó abiertamente a través de sus redes sociales que tuvo que someterse a una cirugía por un istmocele, una condición derivada de su cesárea anterior.

En sus mensajes sostuvo: “Sí, otra más”, en referencia a las diversas intervenciones quirúrgicas que ha atravesado. Aprovechó ese episodio para conversar con sus seguidores sobre la importancia de la transparencia y de asumir los procesos médicos como parte de la vida pública, recibiendo palabras de aliento y empatía.

Violeta Bergonzi ha desarrollado una carrera que abarca la televisión, el modelaje, el emprendimiento y las redes sociales. Su victoria en MasterChef Celebrity suma un logro relevante dentro de una trayectoria caracterizada por la participación en distintos sectores del entretenimiento colombiano.