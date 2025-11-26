Colombia

Así fue la emotiva celebración de Violeta Bergonzi junto a su familia tras victoria en ‘MasterChef Celebrity’: “Llevaba muchos años esperando esto”

La ganadora del programa de cocina agradeció por los cientos de mensajes de apoyo que ha recibido en redes sociales y presumió el triunfo junto a su esposo e hijos

Violeta Bergonzi celebró junto a
Violeta Bergonzi celebró junto a su familia al conocer el resultado del programa desde su hogar, compartiendo el emotivo momento en sus redes sociales - crédito @violetabergonzi/ Instagram

La final de la séptima edición de Masterchef Celebrity en Colombia coronó el martes 25 de noviembre a Violeta Bergonzi como la nueva ganadora del reconocido reality gastronómico.

La competencia transmitida por Canal Caracol reunió en su último desafío a cuatro finalistas: Alejandra Ávila, Carolina Sabino, Valentina Taguado y la propia Bergonzi, quienes debieron presentar una entrada, un plato fuerte y un postre para impresionar al jurado.

Esta edición del programa dejó, de acuerdo con el panel de jueces conformado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, “la final más reñida de Masterchef Celebrity en todas sus temporadas”.

La prueba decisiva retó a las concursantes a llevar al máximo sus habilidades culinarias.

Para la ocasión, la presentadora y modelo Violeta Bergonzi eligió preparar un pipián de langosta al carbón, plato por el que explicó que se inspiró tanto en la comida de mar como en sus raíces parisinas.

El jurado elogió el desempeño de Bergonzi y, tras la deliberación, la posicionó en lo más alto del podio del certamen.

Como parte de los premios, Bergonzi recibió un set de ollas de la marca Royal Prestige, un set de cuchillos —también otorgado a las otras finalistas— y un incentivo económico de doscientos millones de pesos.



Solo hasta la emisión del episodio final se reveló quién era la ganadora, manteniendo la expectativa y la tensión hasta el desenlace.

Violeta Bergonzi se enteró del veredicto acompañada de sus hijos, su esposo y otros allegados, compartiendo el momento en redes sociales.

Tras la victoria, Violeta Bergonzi agradeció el apoyo recibido por sus seguidores en redes sociales y expresó que seguía sorprendida por el desenlace del concurso - crédito @violetabergonzi/ Instagram

En el video se ve cómo la ganadora está viendo el programa en su casa junto a su familia y en el momento en que se escucha su nombre celebra con gritos y saltos.

“Ganamos, equipo Violeta”, publicó la presentadora junto a la publicación que registró la celebración familiar en el instante en que se anunció su triunfo.

Cabe aclarar que aunque el programa fue pregrabado, el formato de cocina suele grabar el triunfo de todas las finalistas con el propósito de que el veredicto final no se filtre, razón por la que Violeta decidió celebrar de nuevo junto a sus familiares desde su hogar.

Además, violeta aprovechó las redes sociales para agradecer por los mensajes de apoyo que ha recibido tras su triunfo.

“Buenos días, gracias por tanto amor, por tantos mensajes, ahorita, me pongo a revisar todo, sigo en shock y digiriendo todo esto, estaba desde muchos años esperando esto”, dijo Violeta desde sus historias de Instagram.

La presentadora confesó que estaba detrás de este triunfo desde hace varios años - crédito @violetabergonzi/ Instagram

La historia del formato Masterchef Celebrity en Colombia suma con la victoria de Bergonzi a la lista de ganadores que incluye a Piter Albeiro, Adriana Lucía, Carla Giraldo, Ramiro Meneses, Carolina Acevedo y Paola Rey.

Claudia Bahamón destaca el respeto ganado por Violeta Bergonzi por su victoria en MasterChef Celebrity

En su mensaje, Claudia Bahamón destacó el significado de la competencia, al afirmar: “MasterChef se ha convertido en un ritual en Colombia. Es un símbolo de mérito, de pasión, de creatividad y de resiliencia. Un lugar donde el talento se cocina a fuego lento y donde cada historia encuentra su sabor propio. En nuestro país este título significa CORAZÓN”. escribió Bahamón.

Al referirse a los motivos por los que Bergonzi se mereció el triunfo, la conductora indicó que la final demostró que “la cocina es un lenguaje universal entre amor bonito, que conecta y sana”.

La ganadora del programa recibió
La ganadora del programa recibió un emotivo mensaje de Claudia en el que le agradeció por su disciplina en el programa - crédito @claudiabahamon/ Instagram

“Hoy tenemos una nueva campeona @violetabergonzi. Ganó la disciplina, ganó la consistencia, ganó la pasión, ganó la creatividad, ganó el riesgo, ganó el amor por los orígenes, ganó el respeto por los productos, ganó la historia detrás de cada plato, ganó la vulnerabilidad de quien se atreve, ganó la valentía de quien no se rinde, ganó la belleza de cocinar con el alma. Gracias a la Viole linda por inspirarnos“, añadió la presentadora.

En la misma publicación, Claudia Bahamón extendió su gratitud a Bergonzi “por ser inspiración”, y también dirigió palabras a las finalistas Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valentina Taguado.

La victoria de Violeta Bergonzi en el reality de Canal RCN le otorgó un importante premio económico, además del reconocimiento por parte de los jurados y del público, en una temporada que volvió a llamar la atención por la alta exigencia y el interés de los seguidores del formato.

