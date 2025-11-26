Colombia

Ojo si piensa movilizarse en vehículo particular en Cali: anunciaron cambios en el tránsito del sur y oeste de la ciudad

Medidas experimentales incluyen carriles exclusivos, sentidos únicos y rutas alternativas, acompañadas de monitoreo técnico y participación de agentes para analizar el impacto en la seguridad

Guardar
El plan piloto en Bochalema reorganiza el tránsito en la carrera 109, habilitando un carril exclusivo para agilizar la salida en horas pico - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali anunció el inicio de dos planes piloto orientados a reducir la congestión y mejorar la seguridad vial en sectores clave del sur y oeste de la ciudad.

Desde el miércoles 26 de noviembre entrarán en vigor medidas temporales que, según la administración distrital, serán fundamentales para tomar decisiones futuras sobre intervenciones definitivas en estas zonas de alta demanda vehicular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer plan piloto, enfocado en descongestionar la zona sur en Bochalema, propone la reorganización del tránsito en la carrera 109, entre calles 42 y 25, uno de los corredores más afectados en las horas pico. Se habilitará un carril exclusivo en sentido oriente a occidente, sumando así tres carriles de salida continua desde la calle 42 hasta la 25.

Agentes de tránsito y personal
Agentes de tránsito y personal técnico acompañan la implementación de los planes piloto, informando y regulando la movilidad en Cali - crédito Alcaldía de Cali

Esta medida busca simplificar el flujo vehicular y evitar cruces conflictivos, facilitando la salida de residentes hacia los principales corredores del sur de Cali. Al alcanzar la calle 25, los conductores tendrán la opción de girar a la izquierda para dirigirse a Jamundí o a la derecha para conectar con el norte de la ciudad.

Los accesos a puntos estratégicos, como el Centro Comercial Bochalema Plaza, Mercar y el Patio Taller MIO, serán organizados mediante una única ruta de ingreso, optimizando el flujo y la seguridad para quienes transitan por la zona. El plan piloto se desarrollará durante los días 26, 27 y 28 de noviembre, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y estará acompañado por agentes de tránsito y personal técnico de la secretaría, encargados de regular la movilidad y de informar a los ciudadanos sobre las medidas adoptadas.

Los accesos a Bochalema Plaza,
Los accesos a Bochalema Plaza, Mercar y el Patio Taller MIO se unifican en una sola ruta para optimizar el flujo vehicular y la seguridad - crédito Alcaldía de Cali

En paralelo, la secretaría implementará una intervención en el oeste de la ciudad, específicamente en la calle 6 oeste, cerca de la Librería Nacional. Actualmente, esta vía funciona en doble sentido, lo que genera congestiones y conflictos en los cruces. Por tal motivo, se convertirá temporalmente en una vía de único sentido, permitiendo una circulación más fluida y segura, a la vez que mejora la conexión con las carreras 1A, 1B, 1C y 2 oeste.

El piloto estará operativo los días 27, 28 y 29 de noviembre, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., con presencia de agentes de tránsito para orientar y garantizar la movilidad ordenada. La evaluación de estos planes piloto será crucial para considerar su implementación permanente.

La intervención en la calle
La intervención en la calle 6 oeste convierte temporalmente la vía en un solo sentido para disminuir congestiones y mejorar la conexión vial - crédito Alcaldía de Cali

“Estamos probando soluciones prácticas a problemas complejos. Estos planes piloto nos permiten medir el impacto real antes de tomar decisiones definitivas. Hacemos un llamado a la ciudadanía, en Bochalema y en el oeste, para que acate las nuevas indicaciones temporales y colabore con los agentes, pues estamos trabajando para reducir la congestión y hacer más seguros sus desplazamientos”, sostuvo el secretario de Movilidad Distrital, Gustavo Orozco.

Igualmente, la Alcaldía de Cali presentó la primera adecuación de infraestructura vial segura en la intersección de la carrera 15 con calle 15, ubicada en la Comuna 8, intervención que forma parte del recientemente lanzado ‘Plan Salvador’. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (Bigrs), tiene como objetivo reducir la siniestralidad vial a través de intervenciones integrales en puntos críticos.

La ciudad implementa estrategias temporales
La ciudad implementa estrategias temporales en sectores críticos, reorganizando el tránsito y modificando sentidos viales, con el objetivo de evaluar soluciones definitivas que mejoren la circulación - crédito Secretaría de movilidad de Cali / X

El rediseño de esta intersección comprende la intervención de más de 5.700 metros cuadrados, con medidas de pacificación y redistribución del espacio vial, incluyendo canalizaciones y estrechamientos para moderar la velocidad de los vehículos. Entre las novedades destacan la instalación de cebras e isletas de refugio, que buscan aumentar la seguridad de los peatones y reducir el riesgo de accidentes en una de las zonas más transitadas y con mayor incidencia de siniestros.

El ‘Plan Salvador’ se encuentra alineado con los objetivos del Plan de Gestión de la Velocidad (PGV) y comprende tanto obras de infraestructura segura como acciones de control, educación vial y comunicación. Según las mediciones de la Universidad Johns Hopkins de febrero de 2025, la mitad de los conductores en Cali no respeta los límites de velocidad, lo que subraya la necesidad de acciones urgentes en la materia.

El ‘Plan Salvador’ prioriza puntos
El ‘Plan Salvador’ prioriza puntos críticos de alta siniestralidad y promueve el respeto a los límites de velocidad en Cali, según la Universidad Johns Hopkins - crédito Alcaldía de Cali

Álvarez, representante de la iniciativa Bigrs, felicitó el enfoque de la Secretaría de Movilidad, destacando la importancia de priorizar puntos críticos con base en evidencia. “Confiamos en el compromiso de la ciudad para que todas las zonas elegidas puedan ser intervenidas en el corto y mediano plazo”, señaló durante la presentación del proyecto.

Entre los primeros puntos críticos priorizados dentro del ‘Plan Salvador’ y del PGV figuran:

  • Calle 70 con carrera 8
  • Calle 25 con carrera 15
  • Calle 25 con carrera 8
  • Calle 25 con carrera 10
  • Calle 10 con diagonal 23
  • Calle 30 con carrera 15

Temas Relacionados

Movilidad urbana Cali Secretaría de Movilidad Distrital Comuna 8 Plan SalvadorTránsito CaliColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Adrián Parra marcó para el Pijao en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

Petro alertó sobre el riesgo que corren los recursos del país si sigue invirtiendo en explotación de petróleo: “Se debe examinar”

El mandatario colombiano sostuvo que es necesario que Colombia se centre en proyectos que impulsen la transición energética

Petro alertó sobre el riesgo

Álvaro Uribe defendió a su hermano Santiago Uribe, tras ser condenado a más de 28 años de prisión: “Un hombre sencillo”

Fue hallado responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, relacionados con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles

Álvaro Uribe defendió a su

Por qué solo uno de cada cuatro trabajadores en Colombia logra pensionarse: informe da malas noticias para hombres y mujeres

Un documento de Asofondos expuso cómo la falta de empleo formal y los vacíos en cotizaciones afectan el acceso a una jubilación digna, lo que deja a la mayoría de la población sin protección en la vejez

Por qué solo uno de

La fresa más nea mostró su tristeza por la muerte de Baby Demoni en el concierto de Kei Linch: la artista lo consoló

El joven ha recibido críticas de los internautas, aunque se ha mostrado muy afectado por la situación

La fresa más nea mostró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Esta sería la millonaria suma

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Davo Xeneize es viral en Colombia por su reacción al escuchar ‘La quemona’: quedó en shock

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Mexicano reveló las expresiones colombianas que tuvo que aprender por amor: todo un reto

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Adrián Parra marcó para el Pijao en El Campín

Real Cundinamarca abrió boletería para hinchas del Cúcuta de cara a final del Torneo BetPlay en Bogotá: estos son los precios

La selección Colombia tiene condiciones para pelear por el mundial de 2026, según exfigura Tricolor: “Ojalá que llegue a la final”

Yamil Bukele sentenció el futuro de Hernán Darío Gómez en la selección de El Salvador tras fracaso en las eliminatorias

Hugo Rodallega está a la par de Lionel Messi: el delantero igualó al argentino en prestigioso listado tras su triplete