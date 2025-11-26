Ojo si piensa movilizarse en vehículo particular en Cali: anunciaron cambios en el tránsito del sur y oeste de la ciudad

El plan piloto en Bochalema reorganiza el tránsito en la carrera 109, habilitando un carril exclusivo para agilizar la salida en horas pico - crédito Secretaría de Movilidad de Cali

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali anunció el inicio de dos planes piloto orientados a reducir la congestión y mejorar la seguridad vial en sectores clave del sur y oeste de la ciudad.

Desde el miércoles 26 de noviembre entrarán en vigor medidas temporales que, según la administración distrital, serán fundamentales para tomar decisiones futuras sobre intervenciones definitivas en estas zonas de alta demanda vehicular.

El primer plan piloto, enfocado en descongestionar la zona sur en Bochalema, propone la reorganización del tránsito en la carrera 109, entre calles 42 y 25, uno de los corredores más afectados en las horas pico. Se habilitará un carril exclusivo en sentido oriente a occidente, sumando así tres carriles de salida continua desde la calle 42 hasta la 25.

Agentes de tránsito y personal técnico acompañan la implementación de los planes piloto, informando y regulando la movilidad en Cali - crédito Alcaldía de Cali

Esta medida busca simplificar el flujo vehicular y evitar cruces conflictivos, facilitando la salida de residentes hacia los principales corredores del sur de Cali. Al alcanzar la calle 25, los conductores tendrán la opción de girar a la izquierda para dirigirse a Jamundí o a la derecha para conectar con el norte de la ciudad.

Los accesos a puntos estratégicos, como el Centro Comercial Bochalema Plaza, Mercar y el Patio Taller MIO, serán organizados mediante una única ruta de ingreso, optimizando el flujo y la seguridad para quienes transitan por la zona. El plan piloto se desarrollará durante los días 26, 27 y 28 de noviembre, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y estará acompañado por agentes de tránsito y personal técnico de la secretaría, encargados de regular la movilidad y de informar a los ciudadanos sobre las medidas adoptadas.

Los accesos a Bochalema Plaza, Mercar y el Patio Taller MIO se unifican en una sola ruta para optimizar el flujo vehicular y la seguridad - crédito Alcaldía de Cali

En paralelo, la secretaría implementará una intervención en el oeste de la ciudad, específicamente en la calle 6 oeste, cerca de la Librería Nacional. Actualmente, esta vía funciona en doble sentido, lo que genera congestiones y conflictos en los cruces. Por tal motivo, se convertirá temporalmente en una vía de único sentido, permitiendo una circulación más fluida y segura, a la vez que mejora la conexión con las carreras 1A, 1B, 1C y 2 oeste.

El piloto estará operativo los días 27, 28 y 29 de noviembre, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m., con presencia de agentes de tránsito para orientar y garantizar la movilidad ordenada. La evaluación de estos planes piloto será crucial para considerar su implementación permanente.

La intervención en la calle 6 oeste convierte temporalmente la vía en un solo sentido para disminuir congestiones y mejorar la conexión vial - crédito Alcaldía de Cali

“Estamos probando soluciones prácticas a problemas complejos. Estos planes piloto nos permiten medir el impacto real antes de tomar decisiones definitivas. Hacemos un llamado a la ciudadanía, en Bochalema y en el oeste, para que acate las nuevas indicaciones temporales y colabore con los agentes, pues estamos trabajando para reducir la congestión y hacer más seguros sus desplazamientos”, sostuvo el secretario de Movilidad Distrital, Gustavo Orozco.

Igualmente, la Alcaldía de Cali presentó la primera adecuación de infraestructura vial segura en la intersección de la carrera 15 con calle 15, ubicada en la Comuna 8, intervención que forma parte del recientemente lanzado ‘Plan Salvador’. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (Bigrs), tiene como objetivo reducir la siniestralidad vial a través de intervenciones integrales en puntos críticos.

La ciudad implementa estrategias temporales en sectores críticos, reorganizando el tránsito y modificando sentidos viales, con el objetivo de evaluar soluciones definitivas que mejoren la circulación - crédito Secretaría de movilidad de Cali / X

El rediseño de esta intersección comprende la intervención de más de 5.700 metros cuadrados, con medidas de pacificación y redistribución del espacio vial, incluyendo canalizaciones y estrechamientos para moderar la velocidad de los vehículos. Entre las novedades destacan la instalación de cebras e isletas de refugio, que buscan aumentar la seguridad de los peatones y reducir el riesgo de accidentes en una de las zonas más transitadas y con mayor incidencia de siniestros.

El ‘Plan Salvador’ se encuentra alineado con los objetivos del Plan de Gestión de la Velocidad (PGV) y comprende tanto obras de infraestructura segura como acciones de control, educación vial y comunicación. Según las mediciones de la Universidad Johns Hopkins de febrero de 2025, la mitad de los conductores en Cali no respeta los límites de velocidad, lo que subraya la necesidad de acciones urgentes en la materia.

El ‘Plan Salvador’ prioriza puntos críticos de alta siniestralidad y promueve el respeto a los límites de velocidad en Cali, según la Universidad Johns Hopkins - crédito Alcaldía de Cali

Álvarez, representante de la iniciativa Bigrs, felicitó el enfoque de la Secretaría de Movilidad, destacando la importancia de priorizar puntos críticos con base en evidencia. “Confiamos en el compromiso de la ciudad para que todas las zonas elegidas puedan ser intervenidas en el corto y mediano plazo”, señaló durante la presentación del proyecto.

Entre los primeros puntos críticos priorizados dentro del ‘Plan Salvador’ y del PGV figuran:

Calle 70 con carrera 8

Calle 25 con carrera 15

Calle 25 con carrera 8

Calle 25 con carrera 10

Calle 10 con diagonal 23

Calle 30 con carrera 15