Los productos con los que Colombia quiere destacar en Estados Unidos durante el ‘Black Friday’

Analdex prevé un registro importantes de exportaciones durante el Black Friday en Estados Unidos - crédito Mike Blake/Reuters

Estados Unidos se prepara para uno de los eventos comerciales más relevantes del año: el Black Friday, que se realizará el viernes 28 de noviembre, con descuentos en diferentes categorías de productos y servicios.

Según cifras oficiales compartidas por la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Colombia aprovechará dicho mercado con tres categorías con los que esperan “romperla” en exportaciones.

Con estas tres categorías de productos colombianos se busca destacar entre los consumidores estadounidenses tanto en el e-commerce como en las grandes superficies, con exportaciones que entre enero y septiembre del año suman más de USD280 millones.

Durante el Black Friday de 2024, los compradores en Estados Unidos gastaron cerca de USD10.800 millones en compras online - crédito Shutterstock

Durante el Black Friday de 2024, los compradores en Estados Unidos gastaron cerca de USD10.800 millones en compras online, de acuerdo con la firma especializada Adobe Analytics.

En este contexto, los productos colombianos tienen la oportunidad de aprovechar el volumen de transacciones impulsado por las ofertas características de la jornada; además del Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves 27 de noviembre.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, aseguró que “preparaciones de belleza, confecciones y cafés tostados en origen, son algunos de los bienes colombianos que pueden aprovechar esta gran fecha de compras en Estados Unidos, gracias a su posicionamiento, calidad y diseño. Allí el e-commerce será el gran aliado para apalancar estas ventas”.

Respecto a los principales rubros de exportación, las cifras oficiales con análisis de Analdex detallaron que entre enero y septiembre de este año, las exportaciones colombianas de moda hacia Estados Unidos alcanzaron los USD200,1 millones, aunque esto representó una disminución del 4,1% frente al mismo periodo del 2024.

El café tostado es uno de los productos por excelencia con el que Colombia deleita compradores alrededor del mundo - crédito Freepik

Ropa de tocador o de cocina, manufacturas de cuero natural, fajas, calcetines y camisetas fueron los artículos más vendidos en ese lapso. Asimismo, Estados Unidos se mantiene como el principal destino de la moda colombiana, acaparando un 29,5% del total exportado por el país.

En el sector de las preparaciones de belleza, las ventas a septiembre de 2025 ascendieron a USD28,6 millones, lo que significó un aumento de 53,7% respecto a los primeros nueve meses de 2024.

Por su parte, las exportaciones de cafés tostados alcanzaron USD56,6 millones, evidenciando un crecimiento del 9,5% frente al año anterior.

Los productos destinados a la gastronomía del Día de Acción de Gracias también ocupan un lugar estratégico para Colombia. El tradicional plato de pavo es uno de los objetivos de los exportadores de hierbas aromáticas, como romero, tomillo y laurel, que entre enero y septiembre sumaron cerca de USD12 millones en ventas a Estados Unidos.

De otro lado, Adobe Inc. proyectó que las ventas online entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025 en Estados Unidos alcanzarían los USD253.400 millones, lo que representa un incremento cercano al 5,3% respecto al año anterior.

Además, la National Retail Federation (NRF) pronosticó que el total de ventas minoristas, tanto en línea como en tiendas físicas, durante noviembre y diciembre de 2025 superará el USD1 billón, con un crecimiento estimado de entre 3,7% y 4,2% respecto a 2024.

Alternativa financiera para que los colombianos aprovechen el Black Friday

La plataforma Addi, líder en comercio y servicios financieros del país, anunció una serie de descuentos y beneficios exclusivos junto a sus principales comercios aliados durante el Black Friday 2025, promoviendo alternativas de financiamiento que permiten a los consumidores aprovechar las promociones sin afectar de inmediato su presupuesto.

La estrategia incluye incentivos adicionales para los que eligen pagar sus compras a través de la plataforma, en categorías como tecnología, moda, hogar, electrodomésticos y belleza.

Entre las principales promociones confirmadas, Alkosto ofrece descuentos de hasta el 50% y un bono adicional de hasta $400.000 en referencias seleccionadas de la marca Vivo.

Esta alternativa financiera permitirá a los clientes aprovechar los descuentos en algunas marcas aliadas - crédito Addi

Éxito tendrá rebajas de hasta el 65% con un 10% extra usando Addi los días 27 y 28 de noviembre, mientras que Dafiti aplicará hasta 50% de descuento y un beneficio exclusivo del 15% adicional para pagos con la plataforma del 28 al 30 de noviembre.

En moda, Koaj suma hasta 50% off y un 5% exclusivo con este método de pago entre el 28 y 30 de noviembre. Cueros Vélez aplica el 25% de descuento en la última colección del 28 al 30, también solo con Addi. Por su parte, Movistar ofrece hasta un 50% de descuento más un 10% adicional exclusivo con la plataforma durante el mismo periodo.

La línea de maquillaje y belleza Trendy llega hasta el 80% en referencias seleccionadas más 5% adicional con este método de pago del 28 al 30 de noviembre.

En el sector hogar, El Gigante del Hogar incluye hasta 30% de descuento en juguetería seleccionada y 25% en pequeños electrodomésticos y ollas a presión de la marca GH, a lo que suma un 10% extra exclusivo con Addi para referencias seleccionadas entre el hasta el 30 de noviembre. Calzatodo otorga 10% sobre todo el catálogo y hasta 60% en referencias seleccionadas en las mismas fechas.

Por último, en electrodomésticos, Electrolux alcanza hasta 45% de descuento en lavavajillas, estufas, campanas, neveras y nevecones, y hasta un 40% en aspiradoras pequeñas de referencias seleccionadas, más un 5% adicional en toda la tienda hasta el 27 de noviembre.