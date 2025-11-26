La fresa más nea mostró su tristeza por la muerte de Baby Demoni en el concierto de Kei Linch: la artista lo consoló

Los asistentes no dudaron en captar la tristeza en su rostro con sus celulares - crédito TikTok

A través de las redes sociales se han viralizado momentos del más reciente concierto de Kei Linch, una rapera colombiana que se abrió paso en la escena musical con su carisma y talento. Además de viralizarse a través de las redes sociales gracias a sus videos virales y la colaboración con artistas de talla internacional, como Nanpa Básico.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la asistencia de Robin Alexis Parra, conocido en redes como La fresa más nea, cuyo rostro es bastante conocido en las diferentes plataformas digitales, en las que colaboraba con María Alejandra Esquin, más conocida como Baby Demoni, que murió en extrañas circunstancias en octubre de 2025.

El joven ha hablado en repetidas oportunidades sobre lo que pasó con su amiga, señalando al compañero sentimental de la joven, Samor One, como el presunto responsable por lo ocurrido. Además, ha participado en marchas para exigir celeridad en la investigación y aclarar el caso.

Precisamente, su asistencia al concierto de Kei Linch en primera fila tomó relevancia en las plataformas digitales, teniendo en cuenta que se le vio con una mirada triste en algunas de las canciones más sentidas de la joven.

Las palabras de la artista emocionaron al público

Además, llamó la atención la reacción de la cantante, teniendo en cuenta que se acercó al joven, le tomó la mano y le dedicó unas palabras de soporte en este momento tan complejo.

¿Qué le dijo Kei Linch a La fresa más nea?

Los hechos ocurrieron mientras la joven artista interpretaba su tema En otra vida, junto con Almanegra y La Loquera. El público no dudó en grabar la reacción del joven creador de contenido que ha recordado en repetidas oportunidades a su amiga fallecida.

“Y ahora que tú te vas me quedó atrapado aquí en esta prisión de oscuridad. Y desde ese día tengo mi corazón a la mitad, pero en otra vida sé que tendremos la oportunidad”, cantaba la joven mientras miraba a La fresa más nea.

La cantante se arrodilló mientras interpretaba esta sentida letra y al ver la reacción del joven, no dudó en acercarse para decirle: “Esa nena está presente, parce y no va a pasar desapercibido. Todos la recordamos, todos sabemos que eres de los amigos de verdad. Una bulla muy fuerte para Baby Demoni”, a lo que el público respondió con aplausos y gritos, teniendo en cuenta que la creadora de contenido era muy querida en el gremio del rap, reguetón y géneros urbanos.

El joven recibió palabras de aliento en medio de su dolor

La situación se viralizó en las redes sociales, en las que los internautas reaccionaron conmovidos ante las palabras de consuelo que la famosa joven dedicó a La fresa más nea.

Entre los comentarios destacados se encuentran: “Aquí los que lloramos con Fresa”, “Todos merecemos un amigo como Fresa en nuestras vidas”, “Alguien más sintió un nudo en la garganta y los ojos aguados como el fresa”, “Como se ve que le duele el alma, la quería mucho”, “Yo sé que La fresita nunca va a olvidar esa amistad tan linda que tenían” y “Eso es ser un buen amigo, que hay muy pocos en esta vida, pero es una amistad sincera te aplaudo mi Fresa”.

Entre tanto, otros se solidarizaron con el joven y contaron sus historias de pérdida de seres queridos: “Los que hemos perdido un amigo de repente sabemos como se siente él”, “Lo entiendo tanto perdí a un gran amigo hace 15 años y hasta el día de hoy lo recuerdo y me entristece saber que se fue tan rápido” y “Solo el que pasa por eso sabe el dolor que causa cuando se va alguien que marcó tu vida”.

El dolor se refleja en los ojos del mejor amigo de la joven, que mostró pruebas de lo que ocurrió antes de la muerte de Baby Demoni

A pesar del apoyo recibido por el joven, algunos internautas lo critican y aseguran que se está aprovechando de las situación para crecer en sus redes sociales, aunque el joven se sigue mostrando incondicional con Baby Demoni.