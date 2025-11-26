Hijo de famosa periodista fue víctima de robo en reconocido centro comercial del norte de Bogotá

Hay indignación porque los hechos ocurrieron a plena luz del día - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La inseguridad en Bogotá es uno de los aspectos que más preocupa a la ciudadanía, teniendo en cuenta que varios de estos actos involucran a menores de edad y adultos mayores, que se han visto afectados ante la delincuencia que azota a los diferentes sectores de la ciudad, pues en todas las localidades han ocurrido situaciones alarmantes a lo largo de 2025.

Precisamente, uno de estos hechos se registró durante la tarde del martes 25 de noviembre de 2025, al interior del centro comercial Andino, ubicado en una exclusiva zona del norte de la capital, lo que llamó la atención de aquellos que frecuentan el establecimiento.

La situación preocupó a los habitantes de la capital del país, debido a que las víctimas del robo son menores de edad. Uno de ellos, hijo de la periodista de Caracol Radio, Alexandra Montoya, que denunció la situación en la emisión del programa La Luciérnaga.

De acuerdo con el relato de la famosa imitadora, los delincuentes ingresaron al centro comercial Andino con normalidad y al ver a los menores de edad, se acercaron a ellos para intimidarlos y exigirles la entrega de sus pertenencias de valor.

“Son niños de 13 y 15 años. Se les acercaron dos hombres y les dijeron: ‘Tenemos cuchillos, no hagan bulla y entreguen los celulares’”, denunció Alexandra Montoya en la emisión del programa del que hace parte.

El hecho desató toda una conversación a través de las plataformas digitales, en las que los internautas reaccionaron cuestionando al centro comercial: “¿Ustedes son conscientes que tienen bandas de atracadores que operan en ese centro comercial? Hoy atracaron a unos niños a plena luz del día! Para qué sirve su departamento de seguridad? ”.

Hasta el momento, no se conoce ningún pronunciamiento oficial por parte del centro comercial en el que ocurrió el ataque, por lo que la ciudadanía exige respuestas y un refuerzo en la seguridad de este y otros establecimientos, pues no es la primera vez que una situación similar se presenta en la capital del país.

Medidas de seguridad en la temporada navideña

2025 está a punto de finalizar y los criminales están al acecho de los ciudadanos en los diferentes sectores de Bogotá, teniendo en cuenta que muchos de ellos aprovechan para llevar a cabo sus compras y los delincuentes se aprovechan de las aglomeraciones para atacarlos y pasar desapercibidos.

Del mismo modo, el pago de la prima también se convierte en un motivo para que los delincuentes estén atentos a los retiros que realizan los ciudadanos en los cajeros de centros comerciales y que se encuentran distribuidos a lo largo de la ciudad.

Por esta razón, las autoridades han recomendado a los colombianos que no realicen retiros de altas sumas de dinero sin el acompañamiento de la Policía.

Recomendaciones de seguridad de la Alcaldía

No abrir enlaces raros: al hacerlo, le pueden robar sus datos personales y financieros.

Cambiar las claves regularmente: no usar números de fácil secuencia ‘1234’ y mucho menos la fecha de cumpleaños. Usar contraseñas fuertes y cambiarlas periódicamente.

No caer en ‘premios sorpresa’: al recibir un mensaje informando de un premio, sospechar. ¡Nadie regala plata!

Estar alerta en los cajeros al momento de retirar: no mostrar la clave al digitarla y tampoco aceptar ayuda de desconocidos.

Al retirar grandes cantidades de dinero, llamar a la Línea 123 y pedir el acompañamiento de la Policía.

No utilizar wifi público para asuntos bancarios: las redes abiertas son un paraíso para los ciberdelincuentes. Hacer los movimientos bancarios desde una red personal y segura.

Activar en el celular las notificaciones de la aplicación del banco: al recibir alertas de movimientos sospechosos, bloquear la tarjeta de inmediato.