En videos se registraron los violentos disturbios en el centro de Cali tras operativos contra contrabando

Alcaldía de Cali se pronunció tras los desmanes registrados en el centro de la ciudad - crédito Policía Cali

Disturbios y enfrentamientos se registraron la tarde y noche del martes 25 de noviembre en el centro de Cali, puntualmente en la carrera séptima entre calles 13 y 15, tras operativos de allanamiento adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para decomisar presunta mercancía de contrabando.

Los hechos violentos desataron una fuerte afectación en la movilidad y la normalidad comercial del sector, obligando a la fuerza pública a usar gases lacrimógenos para restablecer el orden, según reportes difundidos a través de videos y transmisiones por redes sociales.

De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali, la operación ordenada por la Fiscalía General de la Nación derivó en alteraciones del orden público que fueron atendidas por unidades del Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Metropolitana de Cali.

La Undmo intentó controlar la situación - crédito A lo bien 2020/Facebook

“Los desórdenes registrados no involucran a los gremios de comerciantes ni a los vendedores informales con los que se ha venido trabajando para organizar y desarrollar la actividad económica de ese sector de Cali de forma armoniosa y productiva durante la temporada de fin de año. La alcaldía informará oportunamente sobre los resultados de las acciones adelantadas para devolver plena tranquilidad al sector”, comunicó la entidad.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó que fue el CTI el que inició los operativos. Sin embargo, vendedores de la zona se habrían opuesto, situación que escaló alrededor de las 6:30 p. m. con los primeros disturbios. El CTI solicitó refuerzos policiales y, por más de una hora, se vivieron enfrentamientos abiertos entre civiles y uniformados.

Videos y testimonios de usuarios en redes sociales dan cuenta de manifestantes —algunos de ellos encapuchados— encendiendo fuego a objetos y lanzando piedras, mientras los escuadrones de la Undmo intentaban disolver las protestas con gases lacrimógenos. Durante estos hechos, personas compradoras y vendedores tuvieron que abandonar el área, varios locales comerciales cerraron y las calles presentaban escenas de basura, piedras y zapatos desparramados.

Disturbios en el centro de Cali tras operativos del CTI y la Dian para decomisar presunta mercancía de contrabando - crédito Mío usuarios/Facebook

La congestión vehicular alcanzó las zonas entre la carrera 13 y 15 y entre las calles sexta, séptima y octava, dificultando la salida de los que trataban de abandonar el sector. Hasta la redacción de esta nota, no se conocen reportes sobre personas heridas o capturadas, y las autoridades siguen evaluando la situación.

Policía de Cali frustró intento de robo en banco de Villacolombia y captura a dos presuntos responsables

En la mañana del martes 25 de noviembre, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali frustró un intento de robo en una entidad financiera situada en el barrio Villacolombia, donde dos presuntos responsables fueron capturados tras un enfrentamiento armado con uniformados que patrullaban la zona.

Policía frustó robo a un banco en Cali, Valle del Cauca - crédito Policía de Cali

Según información oficial, los agentes realizaban labores de prevención cuando detectaron movimientos sospechosos en las inmediaciones del banco. Al notar la presencia policial, los dos hombres intentaron huir y dispararon contra la patrulla. La reacción de los policías permitió interceptar a los sospechosos a pocos metros del sitio y evitar su fuga.

El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, detalló: “Las patrullas que teníamos en la calle se registra la captura de dos delincuentes, la incautación de dos armas de fuego. Momentos antes habían cometido la conducta delictiva de hurto calificado y agravado. A través del plan candado y el circuito cerrado de televisión logramos evitar que esos delincuentes se salieran con la suya. En lo que va corrido de la vigencia 2025 hemos logrado la captura de más de mil doscientos noventa delincuentes con el delito de hurto calificado y agravado”.

Durante el operativo se incautaron un revólver con seis cartuchos, un arma traumática y aproximadamente $12.000.000 en efectivo, suma que habría sido sustraída en el intento de robo. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial.