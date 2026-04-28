Videos de los últimos momentos del rabino de Nueva York hallado muerto en Bogotá: su cuerpo fue abandonado dentro de un armario azul

El cuerpo se halló dentro de un armario azul la madrugada del viernes 22 de abril, un día después de que fue visto con vida por última vez - créditos ILTV/Facebook | Bosa B7/X

Uno de los más recientes hechos violentos que se presentaron en Bogotá tendría de fondo el crimen de un reconocido rabino.

El religioso judío Nuchem Yasir Ober, de 51 años y miembro de la comunidad jasídica Belz de Brooklyn, Nueva York, fue hallado sin vida dentro de un armario azul abandonado la madrugada del viernes 22 de abril de 2026 en una calle situada en los límites entre las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de la capital colombiana.

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El rabino, que era padre de familia y estaba divorciado, había viajado a Colombia por motivos personales y, tras perderse contacto con él, su familia inició una intensa búsqueda con el apoyo de la comunidad judía local y la organización internacional ZAKA, destacó el medio The Jerusalem Post.

El cuerpo, según los reportes preliminares, presentaba signos de violencia, aunque las circunstancias exactas en torno a su muerte aún no han sido esclarecidas.

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La caja azul se encontró justo en este punto del barrio Britalia, en la localidad de Kennedy, punto limítrofe con el barrio Bosa Brasilia - crédito suministrado a Infobae Colombia

Las autoridades colombianas mantienen abiertas varias hipótesis y analizan si Ober fue llevado al lugar, si llegó por sus propios medios o si su cuerpo fue trasladado tras un posible homicidio en otro sitio, como parte de una estrategia para desviar la investigación.

La familia, al perder contacto con Ober, recurrió a ZAKA, una organización internacional dedicada a la asistencia en casos de emergencia y desastres, para gestionar la localización, liberación y posterior repatriación del cuerpo a Israel, donde será sepultado conforme a los rituales judíos.

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Lo que se conoce de las últimas horas con vida del rabino estadounidense en Bogotá

La comunidad judía en Bogotá vive momentos de conmoción tras el asesinato del rabino y miembro de la comunidad Boro Park en Nueva York, había llegado a la capital colombiana el pasado martes con la intención de conocer la ciudad.

Según la reconstrucción de los hechos y gracias a registros de cámaras de seguridad revelados por parte de Noticias Caracol, la última vez que fue visto con vida fue a las 9:07 p. m. del martes 21 de abril, justo cuando salía de la vivienda donde se hospedaba al norte de Bogotá.

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El rabino estadounidense quedó captado en una de las cámaras de seguridad de la vivienda, ubicada en el norte de Bogotá, y donde se hospedaba cuando salió por última vez antes de que se perdiera toda comunicación con él, la noche del jueves 21 de abril de 2026 - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

Desde ese momento, no se tuvo más información sobre su paradero, lo que llevó a familiares y miembros de la comunidad a reportarlo como desaparecido.

La investigación tomó un giro trágico días después, cuando, el domingo siguiente, la comunidad judía fue notificada sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida con características físicas que coincidían con las del rabino. Es decir, tres días después del hallazgo del cuerpo en el barrio Brasilia (Bosa).

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De acuerdo con versiones difundidas por medios de la comunidad judía de Nueva York, la víctima habría sido asesinada presuntamente por una banda criminal que le hurtó sus pertenencias durante su estancia en Colombia.

El caso ha sido descrito como una tragedia y ha despertado un fuerte llamado por justicia, con exigencias para que el crimen no quede impune.

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Tres días después del hallazgo del cuerpo en la límites entre las localidades de Bosa y Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, se confirmó a los familiares del rabino que el cuerpo sin vida del estadounidense Nuchem Yasir Ober (51 años) apareció - crédito ILTV/Facebook

Qué dijo la Policía Metropolitana de Bogotá sobre el caso de

El hallazgo del cuerpo sin vida se reportó en principio por las autoridades dentro de una caja plástica azul en el barrio Britalia, localidad de Kennedy, durante la madrugada del miércoles 22 de abril de 2026.

El descubrimiento, confirmado por las autoridades alrededor de las 4:30 a. m., fue realizado por unidades de criminalística de la Sijín, adscritas a la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), quienes asistieron al lugar tras una llamada de alerta a la línea 123.

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Aunque se planteó en un comienzo la hipótesis de desmembramiento, el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa, aclaró que el cuerpo no estaba desmembrado, pero sí presentaba múltiples golpes.

En sus declaraciones, el oficial precisó que la investigación sobre el tiempo, modo y lugar de los hechos sigue en curso, bajo la coordinación de la Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

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Declaraciones del teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la Estación de Policía Bosa - crédito Mebog