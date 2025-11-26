El festival ondas sorprende con Encanto en pantalla gigante y la Orquesta Sinfónica de Bogotá tocando en vivo

La música y el cine se fusionarán en una experiencia única cuando la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá interprete en vivo la banda sonora de Encanto durante una proyección especial de la película en el festival ondas.

La música y el cine se fusionarán en una experiencia única cuando la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá interprete en vivo la banda sonora de Encanto durante una proyección especial de la película en el festival ondas. El evento, que tendrá lugar el domingo quince de febrero en un espacio al aire libre del Parque Simón Bolívar, está diseñado para que familias enteras disfruten tanto de la historia de la familia Madrigal como de los sonidos colombianos que han conquistado al público internacional.

El festival ondas ha preparado un teatro efímero en el corazón de Bogotá, donde se proyectará Encanto en pantalla gigante. La propuesta no se limita a la exhibición del filme: la Orquesta Sinfónica de Bogotá ofrecerá una interpretación en vivo de la banda sonora, incluyendo temas emblemáticos como Dos Oruguitas, en un ensamble que se presenta por primera vez en el país. Esta combinación permitirá que los asistentes, especialmente los niños, puedan cantar y bailar junto a sus familias, mientras disfrutan de una versión única de las canciones que han dado la vuelta al mundo.

La organización del evento ha puesto especial atención en la comodidad del público, disponiendo de plateas con silletería alta y baja, así como graderías en diferentes niveles, para asegurar que todos los asistentes encuentren un lugar adecuado. El festival ondas se caracteriza por su apuesta por la intimidad: el aforo está limitado a tres mil personas, lo que garantiza una atmósfera cercana y exclusiva, mientras que quienes no logren asistir podrán seguir el evento desde casa.

El festival Ondas

El Parque Simón Bolívar será sede del Festival Ondas en 2026, proponiendo un formato de festival distinto - crédito Last Tour América

Presentado como el primer “festival de ciclo al aire libre” de Colombia, Ondas ofrecerá seis noches en los que cada jornada contará con uno o dos artistas de distintos géneros y generaciones.

A diferencia de los festivales tradicionales, que concentran su programación en tres días o más con múltiples escenarios y decenas de artistas simultáneos, este evento apuesta por una modalidad opuesta, conocida en el sector como formato de ciclo.

Este modelo distribuye los conciertos en varias fechas, con uno o dos artistas principales por jornada, lo que permite una experiencia más cercana y personalizada para el público, a la vez que menos agotadora.

El cartel oficial incluye nombres como las puertorriqueñas Ivy Queen y Villano Antillano (13 de febrero), los suecos The Cardigans (14 de febrero), la banda española Arde Bogotá y la argentina Silvestre y La Naranja (19 febrero), el estadounidense Justin Quiles y Ovy on the Drums (20 de febrero) y el puertorriqueño Jerry Rivera (21 de febrero).

Música, cine y gastronomía

ivy Queen, The Cardigans, Arde Bogotá, Justin Quiles y jerry Rivera, son algunos de los protagonistas confirmados para el Festival Ondas en 2026, - crédito Last Tour América

Según los organizadores, el Ondas “busca crear una nueva forma de vivir los festivales en Colombia” al centrarse en la “conexión genuina” entre artistas y público, más que en el consumo masivo de experiencias.

“Queremos bajar el ruido y subir la frecuencia”, explican los organizadores, aludiendo al lema que resume el espíritu del festival.

Además de la música y el cine, el festival ofrecerá una variada oferta gastronómica, invitando a los asistentes a llegar temprano y disfrutar de una tarde completa en el parque. La programación de ondas refleja una visión inclusiva de la música, con un cartel que abarca diversos géneros y artistas, y que busca conectar con las distintas personalidades musicales del público. Más allá de los espectáculos principales, el festival promete también fiestas posteriores, en línea con el ambiente festivo característico de Bogotá.

Cada función del festival ondas requiere la adquisición de una boleta específica, permitiendo a los asistentes elegir el espectáculo que más les interese. La invitación está abierta para que cada persona encuentre su lugar en una celebración que une la cultura, la música y el cine en un solo escenario.