Colombia

Estas habrían sido las causas de la explosión en Sutatausa que dejó nueve mineros muertos, según la Secretaría de Minas de Cundinamarca

La entidad desplegó un equipo de apoyo para los allegados y mantuvo la coordinación con autoridades ante la tragedia

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Una funcionaria del gobierno departamental expresó pesar por el siniestro y afirmó que la empresa operadora mantenía sus permisos y cumplía con las exigencias legales - crédito Fredy Builes / Reuters
Una funcionaria del gobierno departamental expresó pesar por el siniestro y afirmó que la empresa operadora mantenía sus permisos y cumplía con las exigencias legales - crédito Fredy Builes / Reuters

La explosión registrada en la mina La Trinidad de Sutatausa el 4 de mayo de 2026 dejó nueve mineros muertos y causó consternación en Cundinamarca.

Sandra Milena Fonseca, secretaria de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, lamentó el accidente y aseguró que la mina operaba legalmente, con todos los permisos ambientales y mineros vigentes, según declaró en Caracol Radio.

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La funcionaria indicó que la hipótesis principal se centra en una acumulación de gases debido a una posible falla en la ventilación o a un monitoreo inadecuado, aunque advirtió que la investigación oficial sigue en curso.

Estos dos instrumentos, tanto el plan de trabajos y obras como el plan de manejo ambiental, están completamente adecuados y aprobados tanto por la Agencia Nacional de Minería como por la autoridad ambiental. Desde el año 2009 se cedieron los derechos al nuevo titular que hoy opera la mina, así que todo está en regla”, afirmó Fonseca en entrevista con el medio radial citado.

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El reporte preliminar sugiere una posible falla en el sistema de ventilación o deficiencias en el monitoreo de gases, aunque la versión oficial será confirmada tras el informe técnico definitivo de la Agencia Nacional de Minería - crédito Europa Press
El reporte preliminar sugiere una posible falla en el sistema de ventilación o deficiencias en el monitoreo de gases, aunque la versión oficial será confirmada tras el informe técnico definitivo de la Agencia Nacional de Minería - crédito Europa Press

También reconoció la reputación de la empresa operadora. “Esta empresa, Los Pinos S.A.S., tiene trayectoria reconocida en el sector y se ha caracterizado por cumplir con la normatividad minera y ambiental”, puntualizó.

En sus declaraciones al medio citado, Fonseca insistió en que la legalidad y los documentos estaban completamente vigentes en el momento del siniestro y explicó cómo se realizó la visita previa a la mina; sin embargo, la secretaria recalcó que la responsabilidad de la supervisión recae en la Agencia Nacional de Minería, que realizó una visita de fiscalización el 9 de abril del 2026. “Es demasiado prematuro decir que las observaciones de esa inspección persistieron hasta el día del accidente. Por esto, esperamos el informe definitivo que establezca las causas exactas”, indicó.

Indicó que la Agencia Nacional de Minería realiza visitas frecuentes y el control del ambiente subterráneo es obligatorio. “El programa de trabajos y obras exige que permanentemente se estén midiendo los niveles de gases en este tipo de socavones y se mantenga la revisión de los equipos”, añadió la secretaria, quien reiteró que solo el resultado técnico podrá confirmar las causas.

Una revisión del historial empresarial revela que la compañía mantiene una conducta adecuada y ha adoptado todas las medidas requeridas por la legislación vigente - crédito Bomberos Cundinamarca
Una revisión del historial empresarial revela que la compañía mantiene una conducta adecuada y ha adoptado todas las medidas requeridas por la legislación vigente - crédito Bomberos Cundinamarca

Riesgos de la minería y apoyo a las familias

“La actividad minera per se es una actividad de alto riesgo; los trabajadores están sometidos a condiciones difíciles, como la temperatura y la disponibilidad de oxígeno”, expresó Fonseca en la entrevista.

Enfatizó que la exigencia normativa supone que las empresas deben medir de manera constante los gases y cumplir estrictos estándares de seguridad industrial.

La secretaria reafirmó: “Lo que nos compete es seguir insistiendo en el cumplimiento de toda la normatividad, uso de elementos de protección personal, monitoreo de gases, adecuada ventilación y calibración de los equipos de monitoreo, porque puede haber equipos, pero no siempre están calibrados”.

Asimismo, destacó la importancia de acompañar a las familias de las víctimas y de colaborar con las autoridades locales: “Desde la secretaría brindamos el acompañamiento necesario, desplegando un equipo psicosocial para las familias afectadas”, declaró.

Jhonatan Ojeda, mandatario local, lamentó el deceso de los trabajadores y envió un mensaje de apoyo a los familiares - crédito Alcaldía de Sutatausa
Jhonatan Ojeda, mandatario local, lamentó el deceso de los trabajadores y envió un mensaje de apoyo a los familiares - crédito Alcaldía de Sutatausa

Fonseca concluyó que el respaldo a las familias y la atención institucional son prioritarios en estos momentos de duelo, reflejando el compromiso del gobierno departamental ante la tragedia.

Estas son las identidades de las víctimas fatales

Nueve trabajadores murieron el 4 de mayo tras una explosión mina Ciscuda en la jurisdicción de Sutatausa, Cundinamarca. El hecho dejó un saldo de nueve víctimas mortales y seis heridos.

Los nombres de los fallecidos fueron divulgados oficialmente por la Alcaldía de Sutatausa. Las víctimas son

  • Crisanto Balanta
  • Osvaldo Barrera Mojica
  • Fredy Albeiro Bucuru Acosta.
  • Blas María Chivita Choachi
  • José Hernando Mojica Martínez
  • Carlos Edilson Prada Fuentes
  • Wilmer Yesid Prada Rincón
  • Eduar Ferney Trochez Guejía
  • Rodolfo Romero.

La lista responde a la divulgación institucional orientada a brindar transparencia a las familias afectadas y a la comunidad local.

Comunicado - crédito ANM
Comunicado - crédito ANM

La emergencia ocurrió cerca de las 3:00 p.m. del lunes, cuando se produjo una explosión dentro del socavón operado por Carbones Los Pinos S.A.S.. S

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Mina La TrinidadSeguridad IndustrialMinería SubterráneaSandra Milena Fonseca,Colombia-Noticias

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