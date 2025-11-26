Cuántos años debe vivir un colombiano en España para solicitar la residencia o la ciudadanía

El interés de colombianos por residir en España crece, impulsando consultas sobre requisitos de nacionalidad y residencia - crédito Paul Hanna/Reuters

El interés de algunos colombianos por establecerse en España ha crecido de manera sostenida, impulsado por la búsqueda de oportunidades laborales, académicas y la posibilidad de reunirse con familiares.

Este flujo migratorio plantea interrogantes frecuentes sobre los requisitos y plazos necesarios para obtener la residencia o la nacionalidad española, procesos que, aunque complejos, se rigen por normativas claras y diferenciadas según el origen del solicitante.

La legislación española, a través de la Ley de Extranjería y el Código Civil, establece los tiempos y condiciones para acceder a la nacionalidad.

Si bien la regla general exige una residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud de diez años, existen excepciones relevantes para ciertos colectivos.

La nacionalidad española para colombianos puede obtenerse tras dos años de residencia legal, según la Ley de Extranjería

Los nacionales de países iberoamericanos, como Colombia, pueden solicitar la nacionalidad tras solo dos años de residencia legal en territorio español. Este plazo se reduce a un año en situaciones específicas, como el matrimonio con un ciudadano español, siempre que la relación permanezca vigente al momento de la solicitud.

El proceso para acceder a la nacionalidad española por residencia implica una serie de pasos obligatorios. El solicitante debe acreditar la permanencia legal durante el periodo requerido, mantener el pasaporte y la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) vigentes, estar empadronado y carecer de antecedentes penales tanto en Colombia como en España.

Además, en la mayoría de los casos, se exige aprobar el examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (Ccse), administrado por el Instituto Cervantes.

La presentación de la solicitud se realiza de manera digital ante el Ministerio de Justicia, en la que se deben cargar todos los documentos en formato PDF y abonar la tasa correspondiente. Aunque la normativa prevé que la resolución debería emitirse en un año, en la práctica, los tiempos pueden extenderse debido al volumen de solicitudes.

Una vez aprobada la solicitud, el último paso consiste en la jura de nacionalidad ante el Registro Civil, trámite indispensable para completar el proceso. Entre los requisitos adicionales, se exige demostrar buena conducta cívica y un grado suficiente de integración en la sociedad española, condiciones que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España considera fundamentales.

La legislación española contempla la expulsión de extranjeros por infracciones graves, con prohibiciones de entrada de hasta diez años

El Código Civil español contempla otras vías para la obtención de la nacionalidad con plazos reducidos. Por ejemplo, quienes hayan obtenido la condición de refugiado pueden solicitarla tras cinco años de residencia.

También pueden acceder a la nacionalidad en solo un año quienes hayan nacido en territorio español, quienes hayan estado sujetos a tutela o acogimiento por ciudadanos o instituciones españolas durante dos años consecutivos, o quienes sean viudos de ciudadanos españoles, siempre que no existiera separación legal o de hecho al momento del fallecimiento.

En cuanto a la residencia, el proceso exige cumplir con los requisitos legales y administrativos establecidos por el Gobierno español.

Para estancias de corta duración, como turismo, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a España y a 26 de los veintiocho países miembros de la Unión Europea sin necesidad de visa, gracias a un acuerdo de exención.

Este acuerdo, según la Embajada española, permite permanecer hasta 90 días, continuos o no, dentro de un periodo de ciento ochenta días. No obstante, Irlanda y el Reino Unido quedan fuera de este régimen, por lo que se requiere visa para visitarlos. Durante estas estancias cortas, no está permitido trabajar, buscar empleo, radicarse ni superar el límite de noventa días.

Para quienes deseen permanecer en España por un periodo superior a tres meses, es imprescindible tramitar una visa adecuada al motivo de la estancia, ya sea por estudios, trabajo o reagrupación familiar. Además, al ingresar como turistas, se exige presentar pasaporte vigente y billetes de regreso al país de origen.

El acuerdo de exención de visa permite a colombianos ingresar a España y la mayoría de la Unión Europea por hasta 90 días como turistas

El marco legal español también contempla las causas por las cuales un extranjero puede ser expulsado del país. La expulsión no se aplica de manera automática ni por faltas menores, pero puede ordenarse en situaciones graves, como la permanencia sin autorización tras el vencimiento del permiso, la reincidencia en infracciones migratorias, el trabajo sin permiso, la falsificación de documentos, la facilitación de la entrada irregular de otras personas o la participación en actividades que comprometan la seguridad o el orden público.

En caso de expulsión, la persona puede enfrentar una prohibición de entrada a España de entre tres y diez años, aunque cada caso se evalúa de forma individual y existe la posibilidad de recurrir la medida.

España, reconocida por su patrimonio cultural y su atractivo para quienes buscan nuevas oportunidades, mantiene un sistema migratorio que, aunque exigente, ofrece vías claras y diferenciadas para la integración de ciudadanos colombianos y de otros países iberoamericanos.

El acceso a la nacionalidad española en solo dos años de residencia legal representa una ventaja significativa para este colectivo, siempre que se cumplan los requisitos legales y administrativos establecidos por las autoridades.