Ofrecen millonaria recompensa por el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca

Mileidy Villada fue asesinada por hombres armados cuando departía en un establecimiento público - crédito Colprensa y @LinaMSeguraM/X

La presidenta del Concejo Municipal de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Villada González, fue asesinada el jueves 7 de mayo en horas de la tarde. El crimen ocurrió en el sector de Tres Esquinas, ubicado en el barrio Jardín, cuando se encontraba en un establecimiento público acompañada de familiares y funcionarios.

El asesinato, que la Alcaldía de Obando calificó como un atentado contra el liderazgo institucional y social, involucró a dos personas no identificadas que dispararon contra Villada González y escaparon en una motocicleta.

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Ofrecen millonaria recompensa por información sobre los presuntos asesinos

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, anunció en su cuenta de X una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca a la captura de quienes participaron en el homicidio, garantizando completa reserva de los denunciantes.

Indepaz y la Defensoría señalaron que persisten los factores de riesgo debido a la respuesta institucional fragmentada a las amenazas previas - crédito X

Además, informó que, tras ser notificada sobre los hechos, la administración coordinó acciones con la Policía departamental para implementar un plan que permita capturar a los criminales responsables del asesinato de la funcionaria. Solicitó que la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, lidere los operativos.

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“Lamento profundamente el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada, un hecho doloroso y repudiable que hoy enluta a este municipio y a todo el Valle. Desde el momento del crimen nos articulamos con la @DevalPolicia, que ya desplegó un “plan candado” en la zona para ubicar a los responsables, quienes se movilizaban en motocicleta", precisó.

La gobernadora Dilian Francisca Toro anunció recompensa por información sobre el asesinato de la presidenta del Concejo de Obando, Mileidy Villada - crédito @DilianFrancisca/X

Asimismo, indicó que se conformó un equipo de investigación criminal conformado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para poder ubicar y capturar a los presuntos asesinos de la concejala, buscando así que el crimen no quede en la impunidad.

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“A su familia, amigos y seres queridos, toda mi solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor. Desde la institucionalidad seguiremos trabajando para que se haga justicia”.

Lo ocurrido generó una ola de rechazo en el país político colombiano. Una de las personas que se pronunció al respecto es el ministro del Interior, Armando Benedetti, que condenó el asesinato de la concejala, que era militante del Centro Democrático, y expresó su solidaridad con la familia y demás allegados de la víctima, así como con las personas del partido político y sus compañeros de trabajo. Informó que las autoridades ya iniciaron todas las actuaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables del crimen.

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“La violencia no puede seguir golpeando a quienes ejercen liderazgo político y social en los territorios, menos en medio del proceso electoral que vive el país. Desde el Gobierno Nacional seguiremos fortaleciendo todas las garantías de seguridad para candidatos, partidos y liderazgos políticos de cara a las próximas elecciones”, indicó el jefe de la cartera.

El ministro Armando Benedetti rechazó el asesinato de Mileidy Villada e informó que las autoridades están adelantando las investigaciones sobre el caso - crédito @AABenedetti/X

El director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, hizo lo propio, enviando un mensaje directo al presidente Gustavo Petro y a quienes integran su Gobierno.

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“Nuestro corazón y nuestra alma están llenas de dolor y de tristeza. Rechazamos este vil asesinato. Le preguntamos al Gobierno nacional hasta cuándo va a permitir que nos sigan asesinando a los miembros del partido de la oposición", dijo.

Gabriel Vallejo, titular del partido de oposición, exigió respuestas al Gobierno nacional frente al crimen cometido contra la presidenta del Concejo de Obando - crédito suministrada a Infobae Colombia

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza se unió a las reacciones que surgieron por estos hechos de violencia, haciendo una crítica por el nivel de inseguridad que se vive en Colombia, donde grupos armados y estructuras criminales siguen generando terror y dolor entre la población civil.

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“Asesinar a una mujer por ejercer liderazgo político en su territorio no puede volverse paisaje en Colombia. Mi solidaridad con la familia, amistades y comunidad de Mileidy Villada González. La violencia no puede seguir marcando la política en este país. ¿Hasta cuándo?”, escribió.

La representante Jennifer Pedraza rechazó el asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca - crédito @JenniferPedraz/X