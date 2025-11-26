Camioneta chocó y tumbó un poste en concurrida vía del norte de Bogotá: cerraron el paso y hay trancón

Así fue el impacto de camioneta contra poste en la calle 119 con carrera 9, en Usaquén - crédito @PasaenBogota/X

Sobre las 6.30 a. m. del miércoles 26 de noviembre de 2025 se reportó el choque de una camioneta contra un poste de luz, en plena carrera 9 con calle 119, sentido sur-norte, en el norte de la capital.

Según las imágenes que ya se divulgan en redes sociales, aunque no se conocen las causas del impacto, el conductor de la camioneta se estrelló con fuerza contra la estructura eléctrica que, en consecuencia, colapsó sobre la vía.

El objeto fijo quedó tendido a través de la totalidad de la calzada vial, de manera que se recomienda a los ciudadanos buscar vías alternas para movilizarse hacia el norte de la capital.

Los bomberos ya están operando en la zona en la que ocurrió el choque - crédito X

Por medio del grupo de difusión de información Pasa en Bogotá, se supo que se requiere evacuar el punto por vías alternas, ya que no hay paso: “Se presenta novedad vial por choque de camioneta contra objeto fijo (poste), en la localidad de Usaquén, en la carrera 9 con calle 119, en sentido Sur - Norte. Tomar vías alternas, no hay paso”.

Por su parte, el grupo de Tránsito de Bogotá, comunicó en redes sociales que los vehículos están siendo desviados y que los bomberos ya hicieron presencia en el punto para retirar el objeto de concreto: “Grupo Guía desvía los vehículos y regula el tráfico en la carrera 9 con calle 119A, debido a choque contra objetivo fijo”.

Este es el trancón que causó el choque de una camioneta contra un poste - crédito Google Maps

Según la información de plataformas de navegación como Google Maps, el trancón ya está llegando a la calle 110 con carrera 9.

Sobre las 7:14 a. m., las autoridades comunicaron que el grupo Guía continuaba “regulando el tráfico en la Carrera 9 con calle 119A y @BomberosBogota realizando maniobras para dejar el poste a un lado de la vía. Unidad de @TransitoBta en el punto”.

Como ruta alterna, las autoridades recomendaron recorrer la calle 116 al Oriente y la carrera 7.

Así está la escena en la carrera Novena con calle 119a en Usaquén - crédito @BogotaTransito/X

El accidente obligó a modificar el recorrido de varias rutas del SITP. Según el reporte de Transmilenio, las rutas B915, 634, C404, B608, B631, T11 y C103 tuvieron que ser desviadas para evitar el sector afectado.

La entidad advirtió que estos cambios podrían causar demoras adicionales para los usuarios que transitan por el norte de Bogotá durante la hora pico matutina.

Movilidad en Bogotá este miércoles 26 de noviembre de 2025

Además del siniestro principal, usuarios reportaron a través de redes sociales la presencia de un vehículo varado frente al centro comercial Mall Plaza NQS. La Secretaría de Movilidad confirmó la información y movilizó una grúa con el fin de agilizar el flujo vehicular en esa zona.

En cuanto a las condiciones generales para la jornada, las autoridades recordaron la vigencia de la restricción pico y placa durante todo el día para vehículos particulares cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0.

Estas son las rutas afectadas por el incidente en Usaquén - crédito @TransMilenio/X

Los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0 también enfrentan la medida. Aquellos propietarios interesados en circular sin restricciones pueden acogerse al programa ‘Pico y Placa Solidario’, siempre que no tengan comparendos pendientes, tal como detalló la Secretaría de Movilidad.

Transmilenio también comunicó que inició operaciones normalmente en toda la ciudad desde las primeras horas del día, sin novedades en la apertura, según reportaron voceros de la empresa.

Desde las autoridades de tránsito se reiteró el llamado para programar desplazamientos con anticipación, revisar la situación vial en tiempo real y atender únicamente canales oficiales como fuentes de información sobre movilidad en Bogotá.