Alarma en sector salud por ataque sexual a médica en Medellín durante consulta: “No hay seguridad, no hay guardia, no hay nadie”

El reciente testimonio de una profesional de la salud reveló la creciente exposición a situaciones de violencia en consultorios, mientras aumentan los llamados a reforzar la protección y seguridad en centros médicos

El testimonio de la profesional expone los riesgos y la violencia recurrente que enfrentan las mujeres en el ámbito sanitario - crédito X

Una joven médica de Medellín denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de agresión sexual mientras se encontraba en consulta, una situación que ha generado repudio entre profesionales de la salud y distintos sectores de la opinión pública.

Su experiencia, compartida en video, ha puesto en evidencia no solo los riesgos a los que se enfrenta el personal sanitario, sino también la reiteración de patrones de violencia que afectan especialmente a las mujeres en el ámbito laboral. La profesional relató que el incidente ocurrió cuando atendía a un joven de aproximadamente 20 años, quien acudió afirmando tener “consultas con respecto a sus partes íntimas”.

Ella procedió con el protocolo habitual, realizando la entrevista clínica y abordando las preguntas necesarias, sin anticipar el giro de la situación. Durante la consulta, el paciente comenzó a formular preguntas inapropiadas y de índole personal, que no correspondían al motivo médico de su visita. Ante la incomodidad, la médica le indicó la pertinencia de discutir esos temas con su pareja y trató de restablecer el curso normal de la atención.

Una médica de Medellín denuncia agresión sexual durante una consulta, generando indignación en el sector salud y la opinión pública - crédito Colprensa

La doctora narró que, al continuar con el examen físico, resultó evidente que el paciente no presentaba ninguno de los síntomas reportados y, en ese contexto, sucedieron una serie de hechos que, por lo delicado de su naturaleza, la víctima se abstuvo de describir públicamente. “Pasaron un montón de cosas horribles que no voy a describir porque, como les digo, no quiero darle ideas a nadie”, relató.

La reacción inmediata de la médica fue apartarse del paciente, solicitarle que se organizara y se dispusiera para dar por concluida la consulta. Ella misma reconoció el impacto de la situación en su estado de ánimo: “Yo quedé así, temblando horrible, llorando”. A pesar del estado de shock, la médica documentó el incidente en la historia clínica y comunicó los hechos tanto a las áreas administrativas como al personal auxiliar.

Colegas acudieron en su auxilio luego de que ella solicitara que el paciente no volviera a ser asignado a su consulta. Fue en ese momento cuando se enteró de que la semana anterior otra médica habría sido víctima de una agresión similar por parte de un hombre que utilizó el mismo argumento para su consulta. “La semana pasada pasó exactamente lo mismo con otra médica… la misma consulta fue por lo mismo, refiriendo lo mismo, haciendo las mismas preguntas. Al momento de la revisión del examen físico, hizo lo mismo”, afirmó.

El agresor utilizó preguntas inapropiadas y simuló síntomas para perpetrar la agresión sexual en el consultorio médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La médica insistió en la vulnerabilidad que padecen quienes trabajan en consultorios: “No hay seguridad, no hay guardia, no hay policía, no hay nadie. O sea, pasa algo... Afortunadamente, ayer esa persona se fue, pero el daño mental ya está hecho”. La profesional subrayó que la gran mayoría de sus pacientes han sido amables y respetuosos, pero la falta de medidas de protección la ha dejado expuesta y en estado de alerta constante: “Yo acá, completamente sola, superlejos. Uno está totalmente desprotegido”.

La situación evidenciada por la médica ocurre en un contexto de cifras alarmantes en la capital antioqueña. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Medellín ha reportado 3.614 casos de violencia sexual hasta el 31 de octubre, lo que representa un aumento del 13% respecto al año anterior.

Los datos oficiales confirman la acentuada vulnerabilidad de la población femenina e infantil: el 68% de los casos corresponden a niños, el 81% de las víctimas son mujeres y el 90% de los agresores identificados son hombres. Además, en el 41% de los hechos el victimario fue un familiar y en el 19% una pareja o expareja.

El 81% de las víctimas de violencia sexual en Medellín son mujeres y el 90% de los agresores identificados son hombres, según el Sistema de Vigilancia en Salud Pública - crédito Procuraduría General de la Nación

El testimonio de la médica suma a los llamados urgentes para fortalecer los protocolos de seguridad en centros de salud, garantizar la protección efectiva del personal y promover una cultura de respeto en todos los niveles de atención sanitaria. En su mensaje, la profesional concluyó que “lo que pasó ayer no debió pasar. Ya había pasado la semana pasada. No debió pasar la primera vez, mucho menos la segunda”.

Juez del caso de Nicolás

Así fue el golazo de

EN VIVO Nacional vs. Junior

Petro explicó qué estaba haciendo

Wilmar Mejía, funcionario de la
Explosión en El Patía, Cauca,

'Culotauro' reveló que se enamoró

Así fue el golazo de

