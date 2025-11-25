Colombia

Shaira revela la “peor etapa” de su 2025: problemas de salud, ruptura amorosa y el camino para reconstruirse

La cantante relató con detalles las situaciones que ha atravesado este año y el proceso de sanación que vivió, inspirando a sus fans con un mensaje de resiliencia y fe

Guardar
Shaira se sincera sobre la
Shaira se sincera sobre la etapa más difícil de su vida y cuenta cómo vivió el 2025 - crédito @shaira_oficial/IG

La cantante Shaira sorprendió a sus seguidores al publicar un extenso video en el que decidió contar lo que definió como la “peor etapa” de su 2025.

La artista relató los problemas de salud que enfrentó desde comienzos de año, la ruptura sentimental que la afectó profundamente y la manera en que logró salir del “hueco emocional” en el que estaba sumida, con un testimonio, cargado de vulnerabilidad y resiliencia, que generó reacciones de apoyo entre sus fanáticos.

“Todo empieza en enero, cuando me empecé a enfermar de un ojito sin explicación”, recordó Shaira al iniciar su relato, mientras explicaba que visitó a varios médicos, pero ninguno lograba dar con el motivo real de la fuerte irritación que padecía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me dieron unas gotas superfuertes y no me pasaba. Duré como cuatro meses con el ojito apagado... era una cosa espantosa”, describió la cantante.

Shaira reveló cómo superó la crisis de salud y el desamor en 2025 - crédito @shairaoficial/tiktok

El problema, que inicialmente parecía una simple alergia, se volvió crónico y coincidió con otro episodio doloroso: el final de su relación sentimental.

Después de lo de mi ojito, terminé mi relación y, pues, obviamente, como cualquier separación, eso duele”, confesó, pero no solo eso, ya que la situación emocional la llevó a experimentar un período de ansiedad intensa que impactó directamente en su trabajo.

La artista recordó especialmente lo difícil que fue continuar con sus presentaciones teatrales durante ese momento y confesó que en medio de esa carga emocional, su salud física también comenzó a deteriorarse.

Todo el mes que estuve trabajando en el teatro... me dio superduro, porque esas canciones de despecho, cuando uno de verdad está despechado, es horrible... Y, bueno, uno entusado, se le bajan las defensas. Me agarraba una gripa, luego otra gripa, no me quería soltar el hijuemadre. Y ese mes que estaba terminando de cantar en teatro, tenía que ponerme oxígeno porque de verdad me fatigaba al cantar una canción”, relató Shaira en el clip.

A esta cadena de malestares se sumó su renuncia al grupo de teatro en el que se presentaba, una decisión que, según contó, tomó “por tranquilidad”.

Estaba siendo un caos, era muy difícil convivir ahí”, reconoció y después indicó que le dolió leer mensajes de seguidores lamentando su salida: “Era una oportunidad tan bonita... y yo estaba viviendo un caos”.

Tras dejar el teatro, las cosas no mejoraron de inmediato, pues Shaira contó que durante un viaje, comenzó a sentirse mal y, al regresar, recibió un nuevo golpe.

Shaira revela cómo la fe
Shaira revela cómo la fe y el autocuidado la ayudaron a renacer tras un año caótico - crédito @shaira_oficial/IG

Me dio COVID... se me fue la voz, tenían que ponerme suero todo el tiempo. Mi mamá tenía que llevarme la comida a la cama porque ni siquiera tenía ganas de pararme”, reveló la artista.

Para Shaira, esta nueva recaída fue especialmente dura por el agotamiento mental acumulado: “Estar enfermo es tenaz, pero estar cansado mentalmente es aún más difícil”, reflexionó. Sin embargo, en medio de la turbulencia, encontró un punto de apoyo decisivo: su fe.

Decidí reafirmar mi fe en Dios, acercarme a él y no saben cómo cambió mi vida”, aseguró y con el paso de las semanas, comenzó poco a poco a recuperar su rutina, retomó el gimnasio y empezó a ver cambios físicos y emocionales que la motivaron a seguir.

La cantante también aprovechó para enviar un mensaje a quienes notaron su ausencia o su estado, pero nunca le ofrecieron apoyo, especialmente los amigos de los que ella esperaba una ayuda.

Nadie se dio cuenta de eso y la gente que se dio cuenta, que supuestamente son mis amigos, jamás me dieron la mano. Así que la mala pa’ ustedes”, lanzó sin rodeos.

Shaira revela su etapa más
Shaira revela su etapa más difícil y cómo logró superarla - crédito @shaira_oficial/Instagram

Hoy, Shaira dice sentirse mejor, enfocada y con metas claras. Incluso compartió que ahora trabaja por lograr un abdomen más tonificado para las próximas vacaciones. “No estoy tan mal, ¿sí? Pero puedo estar mejor”, dijo entre risas.

Su testimonio, más allá de revelar episodios difíciles, dejó una reflexión sobre la importancia de la salud emocional, la resiliencia y el autocuidado.

“Ya estamos más tranquilos”, concluyó, dejando ver que este nuevo capítulo de su vida viene cargado de disciplina, bienestar y renovación personal.

Temas Relacionados

ShairaNovio de ShairaEnfermedades ShairaSalud ShairaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fue radicada ante el Congreso ponencia positiva de la reforma tributaria: estos son los cambios propuestos

La iniciativa del Gobierno para obtener $16,3 billones enfrenta resistencia por parte de legisladores que cuestionan el enfoque de la reforma y presentan ponencia para archivar el proyecto antes de la fecha límite

Fue radicada ante el Congreso

La congresista María Elvira Salazar opinó sobre el expediente de ‘Calarcá’ y lanzó fuerte crítica a Petro: “Jamás dejó el terrorismo”

La congresista estadounidense arremetió contra el presidente colombiano al referirse a correos que, según su versión, conectarían al mandatario con actividades ilícitas pasadas

La congresista María Elvira Salazar

Contraloría determinó hallazgos fiscales de aeronaves policiales por Juliana Guerrero: $213 millones en vuelos sin justificación

El organismo de control concluyó que la exfuncionaria del Ministerio del Interior usó aviones de la Policía sin justificación, vulneró las reglas del convenio interinstitucional y generó perjuicio al patrimonio público

Contraloría determinó hallazgos fiscales de

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Enrique Camacho, presidente del club Embajador, confirmó la intención en fichar al volante colombiano en la rueda de prensa en donde se presentó al nuevo directo deportivo Ariel Michaloutsos

Millonarios confirmó contactos con James

Lo que Bogotá está haciendo en el 25N para combatir la violencia de género en la ciudad

La Secretaría de la Mujer lleva a cabo varias estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres, pero aún falta mucho por hacer según las cifras

Lo que Bogotá está haciendo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes decidió hablar claro

Dayana Jaimes decidió hablar claro y explicar por qué ya no la ven junto a la familia Díaz: “Yo no tengo por qué estar en todo”

Sara Orrego se refirió a su supuesta relación con Beéle y esto dijo sobre el contenido juntos

Se conoce el primer cartel para el Festival Viña del Mar 2026: Juanes y Bomba Estéreo, los primeros colombianos confirmados para el evento en Chile

Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela cómo la artista la ha ayudado a sobrellevar su condena y a soñar con una segunda oportunidad

‘El Brayan’ replicó gesto solidario del ‘influencer’ Julián Pinilla y sorprendió a vendedora ambulante de 75 años: “El mejor día de su vida”

Deportes

Nacional vs. Junior: hora y

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Los contrastes de los futbolistas colombianos en el partido entre River Plate vs. Racing, así los calificó la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”

Inició la reventa oficial de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puede acceder a las entradas desde Colombia

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”