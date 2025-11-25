Shaira revela la “peor etapa” de su 2025: problemas de salud, ruptura amorosa y el camino para reconstruirse

Shaira se sincera sobre la etapa más difícil de su vida y cuenta cómo vivió el 2025 - crédito @shaira_oficial/IG

La cantante Shaira sorprendió a sus seguidores al publicar un extenso video en el que decidió contar lo que definió como la “peor etapa” de su 2025.

La artista relató los problemas de salud que enfrentó desde comienzos de año, la ruptura sentimental que la afectó profundamente y la manera en que logró salir del “hueco emocional” en el que estaba sumida, con un testimonio, cargado de vulnerabilidad y resiliencia, que generó reacciones de apoyo entre sus fanáticos.

“Todo empieza en enero, cuando me empecé a enfermar de un ojito sin explicación”, recordó Shaira al iniciar su relato, mientras explicaba que visitó a varios médicos, pero ninguno lograba dar con el motivo real de la fuerte irritación que padecía.

“Me dieron unas gotas superfuertes y no me pasaba. Duré como cuatro meses con el ojito apagado... era una cosa espantosa”, describió la cantante.

Shaira reveló cómo superó la crisis de salud y el desamor en 2025 - crédito @shairaoficial/tiktok

El problema, que inicialmente parecía una simple alergia, se volvió crónico y coincidió con otro episodio doloroso: el final de su relación sentimental.

“Después de lo de mi ojito, terminé mi relación y, pues, obviamente, como cualquier separación, eso duele”, confesó, pero no solo eso, ya que la situación emocional la llevó a experimentar un período de ansiedad intensa que impactó directamente en su trabajo.

La artista recordó especialmente lo difícil que fue continuar con sus presentaciones teatrales durante ese momento y confesó que en medio de esa carga emocional, su salud física también comenzó a deteriorarse.

“Todo el mes que estuve trabajando en el teatro... me dio superduro, porque esas canciones de despecho, cuando uno de verdad está despechado, es horrible... Y, bueno, uno entusado, se le bajan las defensas. Me agarraba una gripa, luego otra gripa, no me quería soltar el hijuemadre. Y ese mes que estaba terminando de cantar en teatro, tenía que ponerme oxígeno porque de verdad me fatigaba al cantar una canción”, relató Shaira en el clip.

A esta cadena de malestares se sumó su renuncia al grupo de teatro en el que se presentaba, una decisión que, según contó, tomó “por tranquilidad”.

“Estaba siendo un caos, era muy difícil convivir ahí”, reconoció y después indicó que le dolió leer mensajes de seguidores lamentando su salida: “Era una oportunidad tan bonita... y yo estaba viviendo un caos”.

Tras dejar el teatro, las cosas no mejoraron de inmediato, pues Shaira contó que durante un viaje, comenzó a sentirse mal y, al regresar, recibió un nuevo golpe.

Shaira revela cómo la fe y el autocuidado la ayudaron a renacer tras un año caótico - crédito @shaira_oficial/IG

“Me dio COVID... se me fue la voz, tenían que ponerme suero todo el tiempo. Mi mamá tenía que llevarme la comida a la cama porque ni siquiera tenía ganas de pararme”, reveló la artista.

Para Shaira, esta nueva recaída fue especialmente dura por el agotamiento mental acumulado: “Estar enfermo es tenaz, pero estar cansado mentalmente es aún más difícil”, reflexionó. Sin embargo, en medio de la turbulencia, encontró un punto de apoyo decisivo: su fe.

“Decidí reafirmar mi fe en Dios, acercarme a él y no saben cómo cambió mi vida”, aseguró y con el paso de las semanas, comenzó poco a poco a recuperar su rutina, retomó el gimnasio y empezó a ver cambios físicos y emocionales que la motivaron a seguir.

La cantante también aprovechó para enviar un mensaje a quienes notaron su ausencia o su estado, pero nunca le ofrecieron apoyo, especialmente los amigos de los que ella esperaba una ayuda.

“Nadie se dio cuenta de eso y la gente que se dio cuenta, que supuestamente son mis amigos, jamás me dieron la mano. Así que la mala pa’ ustedes”, lanzó sin rodeos.

Shaira revela su etapa más difícil y cómo logró superarla - crédito @shaira_oficial/Instagram

Hoy, Shaira dice sentirse mejor, enfocada y con metas claras. Incluso compartió que ahora trabaja por lograr un abdomen más tonificado para las próximas vacaciones. “No estoy tan mal, ¿sí? Pero puedo estar mejor”, dijo entre risas.

Su testimonio, más allá de revelar episodios difíciles, dejó una reflexión sobre la importancia de la salud emocional, la resiliencia y el autocuidado.

“Ya estamos más tranquilos”, concluyó, dejando ver que este nuevo capítulo de su vida viene cargado de disciplina, bienestar y renovación personal.