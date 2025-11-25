Petro responde a Uribe por las visas de exM-19: “En Canadá nunca se ha hecho una revolución, es monárquica y tiene una norma de no dejar entrar a quienes sí hemos querido hacer revoluciones”

El presidente colombiano y el exjefe de Estado protagonizan un nuevo enfrentamiento público, abordando temas de inadmisibilidad internacional, posturas sobre conflictos globales y denuncias sobre colaboraciones con estructuras armadas - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El reciente intercambio de declaraciones entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe ha reavivado el debate público en Colombia sobre restricciones migratorias, relaciones internacionales y el pasado del paramilitarismo.

Las afirmaciones cruzadas, difundidas a través de redes sociales, han puesto en el centro de la discusión las limitaciones impuestas a Petro en Canadá y Estados Unidos, así como acusaciones sobre colaboraciones con el paramilitarismo y posturas frente a conflictos internacionales.

“Pues ex presidente Uribe, mire lo que hizo su embajador en el Canadá, y la función que ejercía no solo como funcionario, sino como colaborador del paramilitarismo”, expresó Petro en respuesta directa a Uribe.

El mandatario colombiano abordó la cuestión de su inadmisibilidad en Canadá, señalando: “En Canadá nunca se ha hecho una revolución, es monárquica y tiene una norma de no dejar entrar a quienes sí hemos querido hacer revoluciones. En toda América al sur de las fronteras del Canadá, se han hecho revoluciones, por eso somos repúblicas y no monarquías. Cada país debe respetar la historia del otro, son diferentes”.

Petro relató que, antes de los gobiernos de Uribe, no enfrentaba obstáculos para ingresar a Canadá.

“En gobiernos anteriores a los suyos, visitaba el Canadá sin problemas, sucedió que mi nombre fue puesto en los computadores de migración canadiense como ‘inadmisible’ y así todos mis compañeros y compañeras que hicieron la paz hace 34 años, y fue durante sus gobiernos, después que me dieron entregadas las grabaciones por horas de Mancuso y Carlos Castaño hablando de sus relaciones con políticos y que fue la base de muchos de mis debates parlamentarios”, afirmó el presidente.

El mandatario también vinculó las recientes restricciones migratorias de Estados Unidos a sus posiciones sobre temas internacionales.

“Ahora los EEUU han repetido esta acción, solo por mi posición contra el genocidio en Gaza, y la muerte de lancheros pobres del Caribe. Yo soy del Caribe y veo en esos hechos irracionales, asesinatos”, sostuvo Petro, quien además defendió su gestión en la lucha contra el narcotráfico: “Lo cual no me lleva a ser aliado de las mafias, pues he incautado en el Caribe más cocaína que nadie, sin matar personas”.

En el trasfondo de este cruce, Uribe había desestimado las afirmaciones de Petro con un tono crítico: “Aunque el Pte Petro es mucho menor que yo no está en edad de seguir con estas alucinaciones. O que diga si lo que quiere es generarme otro atentado contra mi vida”.

Petro concluyó su intervención reflexionando sobre la autonomía de Canadá y Estados Unidos en sus decisiones migratorias, pero cuestionó la justicia de las medidas adoptadas contra quienes, según él, han apostado por la democracia y la paz en Colombia.

Petro denuncia veto a exmilitantes del M19 en Canadá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que los exmilitantes del M19 tienen prohibido el ingreso a Canadá debido a una política implementada durante el gobierno de Álvaro Uribe.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el mandatario afirmó: “Todos los militantes del M19 tienen negada la visa a Canadá, por orden de Uribe siendo presidente, usaron normas internas de Canadá para ello”.

La restricción migratoria ha tenido consecuencias personales para la familia de Petro. Su exesposa, Mary Luz Herrán, expresó en redes sociales que le fue negada la visa para viajar a Canadá y acompañar a su hijo en el nacimiento de su nieta.

“Mis deseos de ir a Canadá eran para estar en el nacimiento de mi nieta Mailé. (Visa negada) Sobretodo porque ha nacido en el exilio de mi hijo, el viernes fue de preocupación al máximo y desde una distancia absurda sin poder participar del momento más importante de su vida”, manifestó Herrán.

El propio Petro relató que ha debido solicitar permisos especiales del primer ministro canadiense para poder visitar a sus hijos y a su madre en ese país. Además, hizo un llamado al Gobierno canadiense para que revise esta política, señalando la importancia de superar obstáculos que afectan tanto las relaciones personales como las oficiales entre ambos países: “Canadá debería revisar esa fórmula. Más cuando intentamos estrechar las relaciones comerciales y diplomáticas”, sostuvo el presidente.