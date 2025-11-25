Periodista venezolano fue encontrado en Medellín en condición de calle: “No me olviden”

Lewis Jiménez, periodista venezolano que habita las calles de Medellín - crédito captura de pantalla @rubenelprofeapoyando/TikTok

La historia de Lewis Jiménez, un periodista venezolano de amplia trayectoria, ha conmovido a quienes lo conocieron y a quienes han seguido su carrera, luego de que se difundiera que actualmente se encuentra viviendo en las calles de Medellín.

Según información publicada por el creado de contenido @rubenelprofeapoyando, en su cuenta de TikTok, Jiménez relató que su situación de calle se originó tras sufrir un accidente que le impidió continuar trabajando, y todo lo que esto conellevaba.

Al preguntarle al hombre cómo se llamaba, éste le respondió: Lewis Jiménez, y Ruben le empezó a decir, que si era el hombre que estaba buscando para entregarle un domicilio, el periodista le pregunto quién lo había enviado porque el le había pedido a Dios que le regalará una porción de comida, pues ya completaba, tenía tres días sin comer. Sin mayor reparo recibió y agradeció el alimento que le entregaron.

Luego de unos segundo más de conversación, se reveló que el hombre tenia una amplia trayectoria en los medios en el vecino país y allí comenzó a contar su historia.

El periodista, al narrar su trayecto profesional, recordó: “Tuve que salir de Venezuela por problemas políticos. Trabajé para la prensa venezolana y eso me generó presiones. Estuve en el estado Barinas, trabajé para De Frente Barinas, Noticias Barinas, Radio Sensación. También hice algunas cosas para El Nacional, Últimas Noticias y fui jefe de prensa del semanario Sucesos en el estado Vargas”.

El video, que pronto superó 11 millones de reproducciones, no solo se viralizó por el reconocimiento público de Jimenez, sino por la sinceridad de su relato. Ante la consulta sobre la difusión del video, deseó hacerlo llegar a su familia, ausente desde hace ocho años: “Hola, Venezuela. Tengo ocho años sin saber de ustedes. Ocho años fuera de mi país, aunque siempre dije que nunca me iría. Pero tuve que hacerlo, no solo por mí, sino por mi familia, porque estaba corriendo peligro”.

Jimenez reveló además que una lesión física marcó su destino. “Hace un tiempo sufrí un accidente y quedé paralizado del lado derecho durante casi dos años. Eso me obligó a salir a la calle, porque no podía trabajar ni seguir pagando mi habitación y mis gastos. Lo poco que conseguía era solo para comer. Por lo menos recuperé la movilidad de mi brazo y mi cuerpo, y estoy intentando salir adelante para volver a ser un hombre productivo, para reintegrarme al trabajo y volver a ser yo”, explicó.

Su mensaje a los seres queridos fue de cariño y persistencia: “Los que me conocen saben que soy trabajador y que valgo. A mis hijos, mi familia y mis nietos: los amo por encima de todo. En estos ocho años no ha habido un solo día en el que no piense en ustedes. Ustedes son mi fortaleza. Yo estoy vivo porque ustedes existen. Tengo recuerdos hermosos y lo que más deseo es que no me olviden”.

A pesar de las dificultades que enfrenta en la actualidad, Jimenez mantiene la determinación que lo ha caracterizado a lo largo de su vida. “Ahora la estoy pasando muy mal, pero les juro que voy a volver al lugar donde siempre he estado: un lugar productivo, digno, donde merezco estar, porque he luchado para merecerlo”.

Tras una larga carrera en el periodismo de entretenimiento en Venezuela, Jimenez busca ahora reencontrar su lugar en la sociedad.

La historia de Jiménez pone de manifiesto las dificultades que enfrentan muchos migrantes y profesionales desplazados, quienes, a pesar de su experiencia y reconocimiento, pueden verse expuestos a situaciones extremas ante la falta de redes de apoyo y la precariedad laboral.