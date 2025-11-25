La congresista María Elvira Salazar opinó sobre el expediente de ‘Calarcá’ y lanzó fuerte crítica a Petro: “Jamás dejó el terrorismo”

María Elvira Salazar volvió a despacharse contra Gustavo Petro - crédito @MaElviraSalazar/X - Ovidio González/Presidencia

Una investigación de Noticias Caracol destapó un posible esquema de corrupción conectando a disidencias de las Farc, integrantes de la fuerza pública y funcionarios estatales.

El reportaje señala que, en julio de 2024, el Ejército Nacional interceptó en Anorí, Antioquia, a siete cabecillas de esas disidencias mientras viajaban con protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Durante el operativo, los uniformados decomisaron armas, recursos en efectivo y tecnología con información sensible.

Pese a estos hallazgos, el informe de Noticias Caracol indica que la fiscal General Luz Adriana Camargo autorizó la liberación de la mayoría de los capturados, aduciendo su calidad de “gestores de paz” y sin promover investigaciones posteriores.

Relatos presentados por el medio televisivo vinculan a líderes armados y altos oficiales en supuestos intercambios estratégicos.

Varias conversaciones analizadas por la investigación mencionan a la vicepresidenta Francia Márquez como posible intermediaria para flujos financieros entre las disidencias y la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El informe identifica al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, alias El Chulo, como figuras clave, este último acusado de servir como nexo entre estructuras criminales y servidores públicos.

El expediente también refiere encuentros en territorio venezolano y describe presuntos acuerdos de no agresión en zonas como Catatumbo, donde habría existido autorización para utilizar armas y traslados con vehículos especiales.

Por dicha investigación de Noticias Caracol, la congresista estadounidense María Elvira Salazar manifestó nuevas críticas hacia el presidente Gustavo Petro tras la revelación de supuestos correos electrónicos atribuidos a alias Calarcá.

Por medio de su cuenta en redes sociales, Salazar declaró: “Los correos de la computadora de alias ‘Calarcá’ confirman lo que he denunciado por años: Gustavo Petro jamás dejó atrás el terrorismo”.

La representante republicana añadió que “lo que hoy vive Colombia es una tragedia anunciada”, reiterando su postura sobre el gobierno colombiano y la situación actual del país.

Salazar expresó preocupación por lo que considera una crisis de libertad, al afirmar: “Ojalá el pueblo colombiano pueda salir pronto de este desastre y recuperar su libertad”.

Las declaraciones de María Elvira Salazar se suman a las polémicas surgidas a partir de la publicación de documentos presuntamente vinculados con estructuras armadas ilegales, en medio de un intenso debate sobre la seguridad y la democracia en Colombia.