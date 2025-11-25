Colombia

Joven promesa del fútbol colombiano falleció en un accidente vial en Brasil: piden colaboración para repatriar su cuerpo

Fabio Andrés Palacios, un defensor chocoano de 23 años que buscaba oportunidades en el fútbol brasileño, murió en un siniestro vial en Cabo Frio

Fabio Andrés Palacios Romaña, joven
Fabio Andrés Palacios Romaña, joven futbolista chocoano de 23 años, murió en un accidente de tránsito en Brasil mientras buscaba una oportunidad en el fútbol profesional - crédito red social Facebook y Reuters

El sueño del joven colombiano Fabio Andrés Palacios Romaña de convertirse en futbolista profesional lo llevó a dejar su natal Vigía del Fuerte, en Chocó, y a recorrer un camino lleno de obstáculos que terminó abruptamente en Brasil.

A los 23 años, tras múltiples intentos fallidos en clubes colombianos, decidió buscar una última oportunidad en el extranjero, pero encontró la muerte en un accidente de tránsito en la autopista Amaral, en la localidad de Cabo Frio, estado de Río de Janeiro, mientras se dirigía a su trabajo como repartidor en motocicleta.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el medio local Rc24h, que identificó a la víctima como “Fabinho”, apodo con el que era conocido en Brasil.

Según este medio, “el motociclista de la app que falleció la mañana de este lunes en la carretera de la Integración —cerca de la Carretera Amaral Peixoto (RJ-106), en Cabo Frio— tras chocar con un minibús del Auto Viação Salineira, fue identificado como Fábio, conocido como ‘Fabinho’, residente de São Pedro da Aldeia”.

El joven se había radicado en este municipio, donde alternaba su búsqueda de un lugar en el fútbol profesional con trabajos en plataformas digitales para sostenerse económicamente.

El accidente ocurrió en la
El accidente ocurrió en la autopista Amaral, en Cabo Frio (Río de Janeiro), donde la motocicleta de Fabio Palacios chocó con un minibús de transporte público - crédito Rc24h/Instagram

De acuerdo con Semana, antes de su partida a Brasil, Fabio Andrés había militado en equipos aficionados como Semillas de Paz y Vida, de la comuna 13 de Medellín, y Pantera Fútbol Club, ambos pertenecientes a la Liga Antioqueña de Fútbol.

Sin embargo, al no recibir oportunidades en el profesionalismo colombiano, optó por probar suerte en el competitivo fútbol brasileño.

Juan Carlos González, presidente del Club Pantera, relató al medio citado que “en agosto se fue para Brasil, estaba a prueba en la tercera división y no pudo lograr su sueño allá”.

El dirigente también destacó las cualidades deportivas del joven: “Medía 1,87, era defensor central, un excelente jugador. Es triste porque el talento hay que mandarlo a otros lugares, a otras ciudades”, expresó González.

La familia de Fabio Andrés enfrenta ahora el desafío de reunir los recursos necesarios para repatriar su cuerpo, un proceso que, según González, “puede costar hasta 30 millones de pesos, su familia es de escasos recursos”.

Fabio Andrés Palacios, defensor central
Fabio Andrés Palacios, defensor central de 1,87 m, buscaba una última oportunidad en el fútbol brasileño cuando ocurrió el accidente - crédito red social Facebook

El padre del futbolista, Diomedes Palacio Flórez, compartió con el medio local Telemedellín el último mensaje de su hijo antes de partir: “Pa, me voy pa Brasil, a intentarlo la última vez”.

Ahora, solicita ayuda a la Cancillería para poder trasladar el cuerpo de su hijo de regreso a Colombia. “Que nos colaboren con el traslado del cuerpo de mi hijo, ya que él es colombiano”, pidió Palacio Flórez.

La muerte de Fabio Andrés ha generado conmoción en su entorno y ha reavivado el debate sobre las dificultades que enfrentan los jóvenes talentos en el fútbol colombiano.

Willington Cano, líder social y dirigente del Club Semillas de Vida y Paz en Medellín, lamentó la tragedia y exhortó a los dirigentes deportivos a brindar más oportunidades a los jóvenes: “Qué triste ver cómo estos talentos salen del país a buscar un mejor futuro y regresan en un cajón porque en este país no hay oportunidades para los muchachos. Basta ya, ellos, nuestros talentos, no pueden salir a buscar en otros países su futuro porque nuestro fútbol se volvió una guarida de corrupción de bandidos sin tacha que lo único que hacen es cobrar a los talentos para poder jugar fútbol profesional”, declaró Cano.

La Alcaldía de Vigía del
La Alcaldía de Vigía del Fuerte lamentó la muerte de Fabio Palacios y envió un mensaje de solidaridad a su familia - crédito Alcaldía de Vigía del Fuerte

La Administración Municipal de Vigía del Fuerte, encabezada por la alcaldesa Jhoselin Lozano Mena, expresó su pesar por la pérdida: “Hoy, la comunidad pierde no solo a un hijo valioso, sino también a un ser humano lleno de sueños, energía y esperanza. A su familia, amigos y seres queridos, les enviamos un abrazo solidario y nuestras más sinceras condolencias. Que su memoria perdure como ejemplo de juventud y vitalidad. Paz en su tumba”.

