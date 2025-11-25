Colombia

Iván Duque salió en defensa de Santiago Uribe tras ser condenado a 28 años de prisión: “He podido ver los valores que encarna”

El expresidente se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Antioquia, que revocó la absolución del hermano de Álvaro Uribe Vélez y lo condenó por su responsabilidad en la creación y operación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles

Guardar
La sentencia lo declaró responsable
La sentencia lo declaró responsable de homicidio agravado y concierto para delinquir por su papel en Los 12 Apóstoles - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y X

El expresidente Iván Duque se pronunció el martes 25 de noviembre luego de que el Tribunal Superior de Antioquia revocara la absolución de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y lo condenara a 28 años y tres meses de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir, en relación con la conformación del grupo conocido como Los 12 Apóstoles.

El fallo absolutorio había sido emitido el 13 de noviembre de 2024 por un juzgado de primera instancia y la condena fue dictada tras resolver la apelación presentada por la Fiscalía, que buscaba revertir la decisión previa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La sentencia de 307 páginas concluyó que existía “certeza racional acerca de la responsabilidad penal en cabeza de Santiago Uribe Vélez en la conformación y dirección del grupo criminal que desplegó sus acciones en el norte de Antioquia, en especial en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia durante la primera parte de la década de los años 90”.

El fallo atribuye a la estructura ilegal varios homicidios, entre ellos los de Camilo Barrientos, Jorge Yubán Ceballos, Jorge Iván Serna, William Restrepo Cárdenas, Januario Pérez, Luis Fernando Restrepo Hincapié, Wilson de Jesús Agudelo Piedrahita, Alberto de Jesús Castañeda, Darío de Jesús Palacio Lopera, Jorge de Jesús Quintero, John Jairo Olarte Quintero y Manuel Vicente Varelas.

El fallo señala que Santiago
El fallo señala que Santiago Uribe Vélez fue líder y dirigente de esa estructura paramilitar en el norte de Antioquia - crédito Colprensa/montaje Infobae

La defensa del Iván Duque a Santiago Uribe

Duque expresó su solidaridad con Uribe Vélez y su familia tras conocerse la decisión de segunda instancia, que determinó su responsabilidad como líder y dirigente del grupo paramilitar, así como en el asesinato del conductor Camilo Barrientos.

He conocido a Santiago Uribe y he podido ver los valores que encarna, al igual que su compromiso con una vida laboriosa y honrada. Expreso mi solidaridad a él y a su familia, y espero que pueda perseverar en la defensa de su inocencia. Quienes lo conocemos siempre elevaremos nuestra voz para defender su honorabilidad”, manifestó el exmandatario.

Iván Duque expresó respaldo a
Iván Duque expresó respaldo a Santiago Uribe y a su familia tras conocerse el fallo condenatorio - crédito @IvanDuque/X

Detalles del fallo y análisis del acervo probatorio

En el caso del asesinato de Camilo Barrientos, la decisión judicial resaltó que Santiago Uribe “recabó la información para decidir sobre la muerte de su víctima; la dio a conocer a sus colaboradores más cercanos en la empresa criminal (‘Los 12 Apóstoles’) y también expresó su propósito de darle muerte”.

El tribunal señaló además que existían numerosas declaraciones que lo ubicaban como líder del grupo ilegal y vinculaban la hacienda La Carolina como espacio de encuentro, entrenamiento y salida de operaciones criminales. Según el fallo, “la hacienda La Carolina era administrada en la época de los hechos por el sindicado y era condueño de sus predios. (…) Lo destinó para reuniones de la organización ilegal y para la presencia y entrenamiento de hombres armados con fines criminales en ese predio”.

La Sala también cuestionó la actuación del juzgado de primera instancia, indicando: “Se registra con extrañeza que en esta ocasión el juez no acometiera tan elemental tarea en relación con cuatro de los testigos que señalaron a Santiago Uribe Vélez como líder o miembro principal del grupo criminal. Tampoco lo hizo con el restante acopio probatorio”.

La defensa anunció que presentará
La defensa anunció que presentará una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia - crédito Corte Suprema de Justicia

El tribunal negó la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Una vez quede en firme la decisión, se ordenará la captura de Uribe Vélez para el cumplimiento de la condena. Asimismo, dispuso compulsar copias a la Fiscalía para investigar su posible responsabilidad en otros homicidios atribuidos a Los 12 Apóstoles.

Por su parte, la defensa de Uribe Vélez calificó la decisión como “injusta” y anunció que presentará una impugnación especial ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que acudirán a los canales legales correspondientes para insistir en la inocencia del ganadero. “Dentro de los términos y canales legales, la defensa técnica y material de Santiago Uribe Vélez interpondrán y sustentarán la impugnación especial a fin de que el caso sea conocido por la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en donde confiamos prevalezca la verdad y la justicia”, señalaron.

Temas Relacionados

Iván DuqueSantiago Uribe VélezTribunal Superior de AntioquiaLos 12 ApóstolesHomicidio agravadoConcierto para delinquirÁlvaro Uribe VélezColombia-Noticias

Más Noticias

Condenan a mujer que apuñaló a un hombre porque no le dio una moneda

La rápida reacción de la comunidad y la intervención policial evitaron consecuencias fatales

Condenan a mujer que apuñaló

Luto en la música popular: Mayerly Díaz, conocida como “La voz de Quipile”, murió en medio de cirugía estética

El fallecimiento de la artista habría ocurrido días después de haberse realizado una intervención estética en una clínica en Bogotá, lo que ha generado conmoción entre familiares y seguidores

Luto en la música popular:

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Los ibaguereños son punteros del grupo B con cuatro unidades, pero los cardenales están abajo por solo un punto y un resultado cambiará muchas cosas en las semifinales

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Las finalistas tienen una compleja labor, pues deben conquistar el paladar de los jurados con un menú completo

EN VIVO | Final de

Revelan excesos en viaje del director de la Policía Nacional a la cumbre de Interpol en Marruecos: habría gastado más de $20 millones por hora

William Rincón se desplazó en la Embraer Legacy, una aeronave con autonomía limitada para vuelos de larga distancia, lo que obligó a planificar varias escalas técnicas

Revelan excesos en viaje del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO | Final de

EN VIVO | Final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: las lágrimas se toman el reto de la última competencia de la temporada

Mexicano reveló las expresiones colombianas que tuvo que aprender por amor: todo un reto

Podcasts que encabezan la lista de los más populares en Spotify Colombia

Quién es el esposo de la presentadora Violeta Bergonzi, a qué se dedica y qué se sabe de su relación

Esta sería la millonaria suma que se llevará la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 2025’: habrían filtrado algunos detalles

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Tolima, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: pelea por el liderato en El Campín

Deportivo Pereira quedó suspendido del fútbol colombiano: se cayó la tutela contra el Ministerio del Trabajo

Defensor argentino confesó que quiso lesionar a Falcao en River: “Si lo agarro mejor lo lastimaba feo”

Duvan Vergara reveló que pidió ingresar al duelo entre Racing y River tras el golazo de Quintero: “Siento un fuego”

Millonarios habría iniciado mal con su director deportivo, Ariel Michaloutsos: tuvo conflicto con Hernán Torres