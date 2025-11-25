Gobernador de Antioquia exige salida de alias Chulo del consejo directivo de la Universidad de Antioquia

Andrés Julián Rendón advierte que la permanencia de Mejía en el consejo directivo representa un riesgo para la seguridad institucional de la universidad - crédito Universidad Nacional Antioquia/Captura de video

La designación de Wilmar de Jesús Mejía, conocido como alias Chulo, en el consejo directivo de la Universidad de Antioquia ha generado una fuerte reacción por parte del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien solicitó su destitución tras la publicación de un reportaje de Noticias Caracol que lo vincula directamente con las disidencias de las Farc lideradas por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Para el mandatario regional, la permanencia de Mejía en este órgano representa un riesgo para la seguridad institucional y evidencia la posible infiltración de estructuras armadas en el ámbito universitario.

A través de su cuenta de X, el Gobernador publicó: “¿Qué interés tiene Petro en que un hombre quien, al parecer, es aliado de FARC esté en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia como su representante? Lo de Wilmar Mejía, alias Chulo, es muy grave. La comunidad universitaria debe pronunciarse y exigir su salida. Debe renunciar".

Junto con la publicación agregó un video dónde expresó: “No tiene cosa alguna que hacer un director de inteligencia representando al presidente de la República en el Consejo Superior de la Alma Mater".

El gobernador denuncia que la presencia de alias Chulo podría facilitar el accionar de grupos armados ilegales dentro de la Universidad de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

De esta manera, el mandatario regional señaló que Wilmar Mejía es “licenciado en Educación Física que, durante el gobierno Petro, se convirtió en uno de los hombres más importantes de la inteligencia del Estado. En marzo de 2024, fue designado por el presidente de la República como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia".

Fue así como cuestionó: “Empieza también uno a entender por qué de tiempo atrás ha aparecido evidente a los ojos de muchos la interferencia de redes del terrorismo en las universidades públicas de Colombia”.

Andrés Julián Rendón comentó que según el testigo, “a Mejía lo apodan el Chulo y es el encargado de acercar las organizaciones criminales con integrantes de la fuerza pública”.

Finalmente, el gobernador de Antioquia solicitó a la comunidad académica de la Universidad de Antioquia, la comunidad estudiantil, “que exijamos al unísono la renuncia de alias Chulo al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y eliminar su incidencia, directa o indirecta, en cualquier otro órgano directivo de institución de educación superior pública alguna en la que se sienta su larga mano”.