El Ideam pronosticó intensas lluvias en Colombia durante la última semana de noviembre: estas serán las regiones más afectadas

El Ideam pronostica intensas lluvias en Colombia durante la última semana de noviembre, con especial impacto en las regiones Pacífica, Andina y sur del Caribe - crédito Idiger

La última semana de noviembre estará marcado por intensas lluvias en amplias zonas de Colombia, con especial incidencia en las regiones Pacífica, Andina y el sur del Caribe, según el pronóstico emitido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

De acuerdo con el comunicado especial No. 100, la entidad anticipó que el martes se concentrarán los episodios de mayor precipitación, acompañados de descargas eléctricas dispersas en distintos puntos del país.

El Ideam advirtió que estas condiciones meteorológicas responden a la presencia de “condiciones tipo La Niña”, un fenómeno que, según la institución, se caracteriza por el enfriamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial central y oriental.

Este comportamiento, respaldado por un valor cercano a –0,5 °C en el Índice Oceánico de El Niño (ONI) para el trimestre agosto-septiembre-octubre, fue confirmado por el monitoreo de los principales centros meteorológicos internacionales, como la Noaa y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), además del propio Ideam.

La entidad señaló que este estado inicial de La Niña podría mantenerse entre uno y cuatro meses, generando un aumento de las precipitaciones y un enfriamiento moderado del ambiente en las regiones mencionadas.

Durante la jornada del martes 25 de noviembre, el pronóstico indica que las lluvias más extensas y frecuentes se presentarán en la región Pacífica, el centro y norte de la Andina, el sur del Caribe, así como en sectores de la Amazonia y la Orinoquia.

En departamentos como Sucre, Chocó, Córdoba, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Vaupés, Guaviare, Meta, Guainía y Vichada, se prevén precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas ocasionales.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los cielos estarán mayormente cubiertos, con lluvias concentradas especialmente en el sur de la isla y su área marítima.