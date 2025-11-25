Colombia recibió respaldo clave de senadores de EE. UU. en la lucha antidrogas: “Una nación por sí sola no puede ganar”

Colombia recibe reconocimiento internacional por sus avances en la lucha contra el narcotráfico durante el International Security Forum en Canadá - crédito prensa Ministerio de Defensa

El reconocimiento internacional a los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico se consolidó durante una reciente reunión en Halifax, Canadá, donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, expuso ante un grupo de senadores de Estados Unidos los avances y desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad y combate al crimen transnacional.

En el desarrollo del International Security Forum, representantes de los partidos Republicano, Demócrata e Independiente coincidieron en calificar a Colombia como un aliado estratégico en la región, subrayando la importancia de la cooperación bilateral para enfrentar las amenazas que trascienden fronteras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el encuentro, el ministro Sánchez Suárez presentó un balance detallado de las acciones emprendidas por Colombia contra el narcotráfico.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez expone ante senadores de Estados Unidos los logros y desafíos en seguridad y combate al crimen transnacional - crédito Ministerio de Defensa

Entre los puntos destacados, se refirió al incremento de las interdicciones, los golpes a corredores fluviales y marítimos, la destrucción de infraestructura criminal, la presión operacional en zonas críticas y la afectación directa a las finanzas ilícitas de los grupos armados organizados.

El funcionario enfatizó que Colombia ha logrado avances concretos, pero advirtió que el carácter transnacional del narcotráfico exige una respuesta coordinada a nivel internacional.

En palabras del ministro, “ningún país puede enfrentar solo un crimen transnacional que no reconoce fronteras”, y subrayó que la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, resulta esencial para debilitar las cadenas financieras ilegales, ubicar y cerrar rutas internacionales para el tráfico de drogas, fortalecer las capacidades estratégicas y proteger la seguridad hemisférica.

Sánchez Suárez insistió en que la colaboración con Washington es vital para mantener la presión sobre las organizaciones criminales y garantizar la estabilidad regional.

La cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos se consolida como clave para enfrentar amenazas del narcotráfico que trascienden fronteras - crédito Ministerio de Defensa

La delegación estadounidense estuvo compuesta por los senadores Jeanne Shaheen, Angus King, Chris Coons, Kevin Cramer, Mike Rounds, Tom Tillis y Peter Welch, que integran el equipo encargado de analizar y recomendar la política exterior de Estados Unidos.

Los congresistas expresaron su respaldo a la labor del ministro de Defensa y de la fuerza pública del país, y reiteraron que Colombia sigue siendo un aliado indispensable en la estabilidad regional y en la lucha contra las economías ilícitas.

En declaraciones posteriores al encuentro, el ministro Sánchez Suárez calificó la reunión como “muy productiva” y resaltó la importancia de analizar junto a los senadores estadounidenses nuevas estrategias para combatir de manera más efectiva el crimen organizado transnacional.

El titular de Defensa reconoció que el problema de las drogas constituye uno de los mayores desafíos para Colombia, pero afirmó que el país se mantiene a la vanguardia en la lucha contra este flagelo. “Colombia es uno de los países que combate con mayor efectividad el problema de las drogas”, afirmó Sánchez Suárez.

Colombia incrementa interdicciones, destruye infraestructura criminal y afecta finanzas ilícitas de grupos armados organizados, según balance oficial - crédito prensa Ministerio de Defensa

El ministro también hizo referencia al costo humano de esta lucha, recordando que numerosos agentes de las Fuerzas Militares y la Policía han fallecido en operativos contra los líderes de los grupos criminales.

“Hemos perdido hombres y mujeres en esta lucha. Quiere decir que no solamente mueren por nuestra nación, sino también lo hacen por el mundo”, expresó Sánchez Suárez.

El respaldo de los senadores estadounidenses se reflejó en las palabras de Kevin Cramer, que, en un comunicado del Ministerio de Defensa, destacó la relevancia de la cooperación bilateral.

“Colombia es quizás el socio más importante que tiene Estados Unidos en el hemisferio occidental para combatir el narcotráfico”, afirmó el senador Cramer, y añadió: “Trabajamos muy estrechamente y estamos muy agradecidos no solo por su estrecha amistad, sino también por su increíble experiencia técnica. Están compartiendo información importante que nos permite combatir el narcotráfico. Es una alianza muy importante”.

La reunión en Halifax, que congregó a senadores de diferentes corrientes políticas de Estados Unidos, fue calificado como un paso clave para consolidar apoyos económicos, políticos y militares a las acciones desplegadas por Colombia en su lucha contra los fenómenos de criminalidad transnacional.