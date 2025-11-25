Colombia

Así fue el encuentro cercano del ‘influencer’ y viajero español Daniel Illescas con un hipopótamo en Colombia: “Una locura”

El creador de contenido vivió un momento de tensión debido a que el mamífero no le quitó la mirada en un solo momento

El caso se registró en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia - crédito @danielillescas/IG | archivo Colprensa | @danielillescas/TikTok

Dani Illescas, el modelo e influencer español que se encuentra viajando por Colombia, vivió un momento insólito luego de su encuentro cercano con un hipopótamo.

El animal africano es una de las camadas que se dio luego del escape de los especímenes que se albergaban en la hacienda Napolés, del narco Pablo Escobar.

En un video que compartió el creador de contenido en su cuenta de Tiktok y que se replicó por el portal colombiano Colombia Oscura el 25 de noviembre de 2025, se viralizó uno de los momento que dejó el paso del español por el corregimiento de Doradal, ubicado en jurisdicción del municipio de Puerto Triunfo (región del Magdalena Medio), en el departamento de Antioquia.

En solo 18 segundos quedó registro de lo que fue un momento de tensión, todo por cuenta del mamífero, cuya alimentación es herbívora en su mayoría, debido a su temperamento y lo territoriales que son estos animales originarios de África.

“¿Qué ha hecho? (...) Le ha pedido perdón al niño (...) Es una locura verlo así”, fueron las pocas palabras que se alcanzan a escuchar en la grabación, y en la que se observa cómo en ningún momento del paso del vehículo el hipopótamo perdió de vista al vehículo que iba pasando.

Incluso se alcanza a tener en un momento al animal de frente y a muy pocos metros, en una acción riesgosa debido a que esta especie suele reaccionar de forma violenta a cualquier intruso que ose invadir su zona.

El caso volvió a encender el debate entre los usuarios en medio de los comentarios que dejaron (muchos colombianos) en la publicación en TikTok, debido a que loa hipopótamos que llegaron a Colombia fueron por cuenta de Pablo Escobar.

“Es compleja la situación de los hipopótamos en Colombia, lo extraño es que ya no pertenecen a la misma especie africana, en este tiempo han tenido una adaptación al clima y al ambiente, reduciendo los tiempos de gestación, longevidad y tiempos de fertilidad más largos; en teoría su adaptación los hace “Colombianos” por así decirlo, pero pronto representarán más problemas ambientales de los que ya están causando, al desplazar especies nativas de las riberas, al no tener depredadores su población crecerá a tal punto que serán una plaga”, indicó uno de los comentarios que dejó un usuario.

Illescas siguió a un nuevo destino dejando abierta de nuevo la polémica por los peligros que representan para los pobladores del Magdalena Medio, zona en la que más se han asentado los mamíferos artiodáctilos (así se les conoce a aquellos cuyas extremidades se componen de dedos en pares).

Por último, el influencer español destacó que sigue con varios proyectos en plataformas digitales y continúa colaborando con marcas reconocidas, luego de dejar una postal para el recuerdo de lo que fue su paso por Colombia.

